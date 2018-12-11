Цензура в сети: Facebook запретил говорить о сексе

В Facebook секса нет

Социальная сеть Facebook тихо ввела обновленные правила поведения, касающиеся общения на сексуальные темы. Это произошло настолько тихо, что последствия новой политики, впервые представленной еще в середине октября, пользователи начали замечать только полтора месяца спустя.

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Ужесточая правила, платформа пытается бороться с распространением порнографии и склонением к сексуальному контакту. Так, например, сообщения «ищу, с кем бы хорошо провести время вечером», относящееся к поиску секс-услуг, блокируются автоматически.

Тем не менее, под строгую цензуру попадают и другие ключевые слова, не представляющие социальной опасности —

например, «обсуждение сексуальных ролей или фетишей», упоминание своих предпочтений в сексе, использование сленга и даже «завуалированных намеков» на сексуальный контакт.

Кроме того, под запрет попали изображения с легкой эротикой, в том числе рисунки художников. Эти принципы применимы не только к группам и личным страницам, но и переписке в мессенджере Facebook Messenger.

Сама соцсеть заявила о том, что новые правила и запретные темы были разработаны совместно с другими организациями, специализирующимися на защите женщин и детей в данной сфере.

«Наша цель — обеспечить безопасность людей, которые пользуются Facebook. У них может быть разный возраст и разная культура, а также разный уровень чувствительности», — говорится в официальном заявлении компании. Facebook также пообещала внести изменения в правила в ближайшие месяцы — сразу после того, как получит обратную связь от пользователей.

Несмотря на то, что социальная сеть явно действовала из лучших побуждений, стараясь выказать заботу, пользователи Facebook нововведение не оценили и даже назвали его проявлением цензуры.

Один из пользователей Twitter заявил о том, что «новая «сексуальная политика» Facebook просто ужасает».

«Обновленные стандарты Facebook — какая-то дичь. Заявление о своей сексуальной ориентации теперь нарушает правила социальной сети и считается попыткой домогательства. Кроме того, обсуждение ягодиц теперь тоже не ок», — пишет геймдизайнер Дженнифер Шорле в своем Twitter.

Как отметил официальный представитель Facebook, обсуждение сексуальных тем не наказывается блокировкой, если не включает в себя «предложение или принуждение к сексу». Тем не менее, на протяжении нескольких лет модераторы и нейросети платформы не раз подвергались критике за случайное удаление контента, никак не нарушающего правила поведения Facebook, так что стоит ожидать новую волну подобных сообщений от разгневанных пользователей.

Случайные удаления неслучайны

На прошлой неделе стало известно об одном из таких знаковых случаев — публикация бывшего сотрудника Facebook Марка Лаки, в которой он раскритиковал расовую дискриминацию в компании, была заблокирована платформой на неопределенный срок. При этом причиной удаления было «нарушение правил пользования Facebook».

«Оказывается, Facebook удалил мой пост, критикующий дискриминацию в компании, не дав пользователям прочитать или прокомментировать его. Что и требовалось доказать», — заявил Лаки в своем твиттере. Он добавил, что не заметил, когда именно запись была заблокирована и сколько времени находилась вне поле зрения его подписчиков.

Как выяснилось позднее, запись экс-сотрудника была удалена «по ошибке».

«Пост Марка Лаки не нарушил наши стандарты сообщества и снова вернулся на сайт. Мы расследуем этот инцидент», — сообщил официальный представитель компании Энтони Харрисон.

К сожалению, подобные истории повторяются в Facebook с завидной регулярностью, и при этом нельзя доподлинно установить, был ли пост заблокирован по указке «свыше» или всему виной действительно человеческий фактор или ошибка алгоритма. Таким образом, социальная сеть обладает потенциальной силой влиять на общественные дискуссии, скрывая или продвигая тот или иной контент.