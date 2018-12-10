Загадочная смерть: как погиб 22-летний инженер Google

«Был таким энергичным человеком»

22-летний инженер-программист Google Скотт Крулчик был найден без сознания уборщиком на шестом этаже штаб-квартиры компании в Нью-Йорке. Сообщается, что ему было проведено искусственное дыхание, но прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Полиция не обнаружила следов насильственной смерти. Других травм, которые могли бы привести к летальному исходу, также найдено не было.

По словам источника, Крулчик, который является уроженцем города Саратога-Спрингс, не имел вредных привычек и серьезных проблем со здоровьем.

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Скотт Крулчик присоединился к команде Google в качестве стажера в мае 2016 года, в то время как он заканчивал обучение в Университете Карнеги-Меллона на факультете компьютерных наук. В августе текущего года он стал полноценным сотрудником компании и занял позицию инженера-программиста.

Последняя публикация в социальных сетях Крулчика была сделана 7 декабря — за день до смерти.

«2018 стал самым странным годом в Spotify [стриминговый музыкальный сервис]! Интересно, что мне принесет 2019 год. (Джон Денвер в этом списке из-за мамы — она слушала его каждый день, пока жила в моем Google-доме пару месяцев)», — написал инженер в своем аккаунте в твиттере.

2018 was my weirdest year on @Spotify yet!! Can't wait for what I find in 2019 :D



(I blame John Denver on my mom - she played him every day while borrowing my google home for a couple months)https://t.co/45ZgmZCPaJ — Scott Krulcik (@scottkrulcik) 7 декабря 2018 г.

Соседи Крулчика описывают его как «приятного и энергичного» человека. В своей квартире он проживал с однокурсником, который также работал в Google. Источник заявляет, что инженеры были «не разлей вода».

Причину смерти Скотта Крулчика предстоит установить судебно-медицинскому эксперту. Google пока не выпустила официальный комментарий касательно смерти своего сотрудника на рабочем месте.

Убит за доброту

Летом этого года погиб еще один инженер Google. В июле в Индии толпа из двухсот человек напала на Мохаммада Азама и трех его друзей из-за подозрений в педофилии.

Азам с друзьями направлялись в город Хайдарабад, когда во время одной из остановок заметили группу местных детей. Мужчины решили предложить им шоколад.

В Индии широко распространена проблема похищения детей. Это привело к массовым случаям линчевания со стороны местных жителей, при этом призывы к расправам распространяются с помощью мессенджера WhatsApp. В 2018 году панические слухи и фейковые сообщения стали причиной смерти десятков невинных людей, на которых пали «подозрения».

После того как Мохаммад Азам и его друзья решили угостить детей, их выследила и окружила толпа из 200 местных жителей, которые забили инженера Google до смерти.

Его спутникам удалось выжить, они были направлены в больницу в критическом состоянии. В стычке также пострадали трое офицеров полиции, которые пытались помешать разъяренной толпе совершить самосуд.

«Он [Азам] был инженером-программистом в Google. У него был утонченный вид и прекрасные манеры. Как можно было подозревать его в похищении детей? Очевидно, причина была другая. Виновные должны быть наказаны, чтобы другие невинные не лишились жизни в похожей ситуации», — заявил брат погибшего Акрам. По горячим следам были арестованы 28 человек, которые были причастны к линчеванию.

Компенсация для своих

В Google приняты долгосрочные выплаты для семей сотрудников, которые скончались во время работы на IT-компанию, — эти бонусы были введены в 2011 году. Так, супруг погибшего будет получать 50% от его зарплаты в течение следующих десяти лет после смерти. Кроме того, каждый ребенок умершего сотрудника получает по $1000 ежемесячно до достижения им 19-летнего возраста (или 23 лет, если он является студентом очного отделения).

Такие правила действуют для всех сотрудников компании — стаж работы не имеет значения.

«Не так давно мы осознали, что большинство из нас неизбежно столкнется со смертью своего партнера. Мы пытались найти способ, чтобы помочь вдове или вдовцу погибшего «гуглера» в это ужасное и трудное время», — так прокомментировал систему бонусов Ласло Бок, который в то время занимал должность старшего вице-президента Google.