«Вы это переживете»: iPhone подорожает для американцев

«Есть много других альтернатив»

С октября Apple Inc. потеряла одну пятую часть своей стоимости и перестала быть компанией-триллионником — всему виной низкие продажи новых моделей iPhone. Аналитики продолжают сокращать свои прогнозы по капитализации Apple, а поставщики деталей для американского бренда пересмотрели свои будущие квартальные финансовые показатели в худшую сторону.

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Как оказалось, финансовые неудачи «яблочной» компании только начались. Президент США Дональд Трамп не исключил того, что на айфоны и ноутбуки Apple, произведенные в Китае, будет наложена пошлина в рамках торговой войны с КНР, что является еще одним ударом по компании Тима Кука.

Размер налога пока точно не установлен — сообщается, что он составит от 10% до 25%. На вопрос журналиста, не вызовет ли новая пошлина негативную реакцию со стороны американских потребителей, Дональд Трамп ответил «возможно».

«Возможно. Зависит от того, какой будет пошлина. Я имею в виду, если она составит 10%, то люди это легко переживут», — заявил президент США.

Чтобы компании могли избежать повышенных тарифов на свою продукцию, Трамп посоветовал им перенести свое производство.

«Я рекомендую построить фабрики в Соединенных штатах и производить товары здесь. Есть много других альтернатив», — сообщил американский лидер в интервью The Wall Street Journal.

Соединенные штаты планируют поднять тарифы на импорт китайских товаров с 1 января 2019 года. Ранее под новый налог могли попасть только товары Apple из категории «Другие продукты», куда входят, например, «умные» часы Apple Watch, наушники AirPods, колонка HomePod. Теперь велика вероятность, что санкции коснутся и самого популярного продукта Apple — iPhone.

Ситуацию осложняет тот факт, что средняя цена на iPhone составляет почти $800.

«Последнее, что сейчас нужно Тиму Куку и инвесторам — это дополнительные пошлины на айфоны, которые повлияют на спрос», — заявил аналитик Wedbush Securities Дэниэл Ивс.

Практически все «яблочное» производство располагается в Китае, откуда впоследствии импортируется в другие страны. В последние годы компания пыталась собирать старые модели iPhone в Индии и Бразилии, чтобы избежать налогов, но объемы производства в этих странах слишком малы, чтобы на что-то повлиять.

Ранее Дональд Трамп неоднократно намекал Куку, чтобы он перенес свои фабрики на территорию США.

«Цены в Apple могут увеличиться из-за огромных пошлин, которыми мы облагаем Китай, но есть простое решение, по которому не нужно платить по тарифам из-за налоговых льгот. Производите свои товары не в Китае, а в США. Начинайте строить заводы уже сейчас. Потрясающе!», — писал Трамп в своем твиттере.

Тем не менее, пока Apple очевидно не готова к таким кардинальным переменам. Рабочая сила в Китае стоит гораздо дешевле, чем в Штатах, так что возможный перенос заводов в Америку будет означать еще большее подорожание продуктов компании, которые и так являются одними из самых дорогих на рынке.

Покупатели теряют интерес к айфонам

Низкие продажи новых моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR подтолкнули Apple возобновить производство прошлогоднего гаджета iPhone X, от которого было решено отказаться сразу после сентябрьской презентации.

Таким образом компания намеревается компенсировать свои потери, продав большое количество «десяток» по выгодной для покупателей цене.

Кроме того, сообщается, что Apple заключила контракт с Samsung на поставку определенного количества OLED-экранов, условия которого не получается выполнить из-за низкого спроса на новые модели. Возвращение в продажу iPhone X должно помочь Apple соблюсти договор с южнокорейским производителем.

Тем временем, Apple сократила заказы на производство iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR в связи с трудностями при прогнозировании спроса. Компания также намерена скрыть статистику об объемах продаж трех новых моделей iPhone, так как эти данные якобы «не представляют интереса». Аналитики полагают, что такой шаг может свидетельствовать о крайне низком интересе к новой линейке «яблочных» гаджетов.