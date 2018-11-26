«Меня считали террористом»: экс-сотрудник Google рассказал о расизме

«Я чувствовал себя изгоем»

Один из бывших подрядчиков Google пожаловался на проявления расизма в то время, когда он выполнял работу под прикрытием для интернет-компании, сообщает The Guardian.

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Ахмед Рашид (имя героя было изменено), британский гражданин марокканского происхождения, потерял работу после того, как пожаловался руководству Google на дискриминацию по расовому признаку и бездоказательные обвинения в терроризме во время работы в компании. Google приняла решение выплатить Рашиду компенсацию в размере £4 тыс., отказалась продлевать с ним контракт, а также запретила рассказывать об этом случае.

Однако, Рашид решил, что не будет молчать — к этому решению его подтолкнула глобальная забастовка Google, посвященная секс-скандалам в компании.

По мнению пострадавшего, его история является еще одним проявлением дискриминации в компании, с которой необходимо бороться.

Суть работы британца заключалась в том, что он собирал информацию в торговых центрах для проекта Expedite, который призван помочь посетителям магазинов ориентироваться с помощью Wi-Fi-сигнала. Для этого Ахмед Рашид и его коллеги должны были прогуливаться по разным точкам торговых центров, собирая данные о местном Wi-Fi. Сложность этой работы заключалась в том, что Рашид работал под прикрытием и не мог рассказывать о своем работодателе, что приводило к многочисленным проблемам.

«В нашей команде я был единственным человеком арабского происхождения, из-за чего меня постоянно проверяли и оскорбляли охранники ТЦ. Мне нельзя было рассказывать, что я работаю на Google и занят проектом», — рассказывает Рашид.

По его словам, Google никаким образом не обеспечивал безопасность своих подрядчиков, и даже не предоставил им ID-карты, чтобы доказать свою причастность к компании. Из-за этого ему пришлось столкнуться с многочисленными обвинениями в терроризме со стороны служб безопасности магазинов, в которых он собирал информацию — охране казалось подозрительным, что араб с рюкзаком на спине в течение десяти минут просто гуляет по замкнутому пространству.

«Я боялся выходить на работу, потому что думал, что меня арестуют. Так я и жил в течение 10 месяцев... На меня так смотрели, что я чувствовал себя изгоем, — жалуется экс-подрядчик Google,

— Кто-то напрямик спросил у меня, являюсь ли я террористом, потому что я ходил с ноутбуком, и это было унизительно».

Рашид несколько раз обращался к работодателю с просьбой выдать ему ID, чтобы избежать подозрений, но Google игнорировал его запросы. Когда же он пожаловался на то, что охрана установила за ним слежку в одном из торговых центров, IT-компания решила не пролонгировать его контракт и отозвала документ в тот же день.

В ноябре Google приняла новые правила касательно случаев сексуального харассмента на работе — теперь у сотрудников появилось право на обращение в суд. Если раньше подобные споры решались на уровне компании и внутренних арбитров, то теперь пострадавший может пропустить все внутренние инстанции и сразу обратиться в органы судебной власти, если посчитает, что его права были нарушены.

Ахмед Рашид считает, что подобная практика должна быть введена и в сфере расовой дискриминации.

«Очевидно, никто не думал об этой проблеме, так как в команде-разработчиков моего проекта не было ни одного араба. Я несколько раз просил бейдж Google, чтобы предупреждать людей о моем визите заранее, но меня просто игнорировали», — сообщил британец.

В новый год — с новыми правилами

1 ноября во всех городах мира, где представлены офисы Google, прошла массовая забастовка — сотрудники компании прекратили работу и одновременно вышли на улицы. Таким образом они протестовали против действий руководства в связи с сексуальными домогательствами на рабочем месте.

Триггером для таких радикальных мер стала история создателя ОС Android Энди Рубина, который предположительно склонил коллегу к сексу во время работы в компании.

Руководство Google приняло решение тихо уволить Рубина, но выплатило ему огромную компенсацию в размере $90 млн.

Несмотря на извинения со стороны генерального директора Google Сундара Пичаи, многие сотрудники компании остались недовольны спорным подходом своего работодателя к решению подобных ситуаций. Это привело к появлению нового свода правил поведения в компании. Например, теперь руководители подразделений обязаны следить за потреблением спиртного среди своих подчиненных — установлено, что в 20% случаев сексуальных домогательств имело место быть сильное алкогольное опьянение.