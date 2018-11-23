Сводки гибридной войны: сенаторы займутся списком Anonymous

Хакеры сообщества Anonymous выложили в Сеть документы программы «гибридной войны» министерства иностранных дел Великобритании против России под названием «Интегральная инициатива», сообщает телеграм-канал RT на русском.

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Из документов следует, что Лондон тратит 2 млн фунтов стерлингов в год на формирование кластеров лидеров мнения, которые должны поддерживать антироссийский дискурс, в том числе в соцсетях. Выделение средств предусмотрено до марта 2019 года, передает ФАН.

В списках «Интегральной инициативы» значатся имена сторонника Алексея Навального, бизнесмена, экс-исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова; осужденного в России за финансовое мошенничество основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера; а также осужденного за государственную измену Игоря Сутягина, проживающего сейчас в Великобритании.

Кроме того, среди адресатов британских денег за подрывную работу против России названы российский Сахаровский центр, а также немецкий Фонд Конрада Аденауэра. Вокруг последнего в 2015 году разразился скандал в связи с финансированием активистов «Евромайдана» и украинских некоммерческих организаций, в задачи которых входило создание «правильного» мнения о гражданском конфликте на территории Донбасса.

Программа по формированию кластеров антироссийских лидеров мнений разделена на две фазы. В архиве Anonymous лежат две бюджетные заявки в Форин-офис. Из них следует, что как минимум первую фазу МИД Великобритании одобрил. По поводу второй RT направили Лондону запрос.

Также из бюджетной заявки на первую фазу операции следует, что программе активно помогали в НАТО. Отдельной чести удостоилось министерство обороны Литвы. Курирует проект некий британский Институт построения государства (The Institute for Statecraft).

Среди стратегических целей проекта в заявке на финансирование указаны расширение сети антироссийских лидеров мнений, их спонсирование, укрепление контактов с военными и правительствами стран, настроенных против России.

Директором учреждения в документах числится Крис Доннели с зарплатой £8100 в месяц. Стоит упомянуть и темы семинаров, проводимых Integrity Initiative: «РПЦ и религия как оружие», «Действия русских на Украине как репетиция событий в Европе».

Задача проекта сформулирована в слогане: «Защитим демократию от дезинформации». Также в документах указано, что в рамках данной программы МИД Британии работает в Испании, Франции, Германии, Италии, Греции, Нидерландах, Литве, Норвегии, Сербии и Черногории.

Большинство фигурантов программы сказали, что ничего не знают о ней, а Россию критикуют безвозмездно – из личных убеждений.

«Я не знаю, откуда взялся этот список. Я его впервые вижу. Я не тролль, и мои оценки и комментарии по России или по любой другой теме — это мои собственные, а не напрокат. Повторюсь, я понятия не имею, кто составил этот список. Я отмечаю, что в нем есть друзья из России, а также критики действий российского государства. Разумеется, одно другому не противоречит», — сказал Кейр Гаилс.

Однако Рахим Шапи все же подтвердил существование этой организации, но заявил, что всего лишь является в ней IT-консультантом и настраивает компьютерные системы.

В свете такой информации

председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что данные хакеров обсудит комиссия верхней палаты парламента по защите госсуверенитета РФ.

«Считаю принципиально важным сосредоточиться сейчас на доказательной базе, а не на поспешном предъявлении обвинений, как бы это ни было соблазнительно», — указал сенатор.

Он отметил, что информация группы хакеров заслуживает самого тщательного расследования.

«Парламент проведет работу, чтобы эту информацию консолидировать, верифицировать и легитимировать. Комиссия по защите госсуверенитета была создана крайне своевременно и будет задействована по максимуму», — пообещал парламентарий.

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой в свете «слитых» данных указал, что вся последовательная деятельность Лондона, особенно информационная, четко направлена на попытку дискредитировать Россию.

Двумя месяцами ранее британские СМИ со ссылкой на секретные источники в правительстве сообщили, что Лондон готовится к кибератакам против России. По информации The Daily Telegraph,

меры будут включать в себя «кибератаки, шпионаж и запрет на въезд в отношении отдельных лиц».

Атаки, якобы, должны стать ответом на «причастность» России к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает НСН.

«Кремль должен почувствовать, что он не может действовать безнаказанно. Россия должна увидеть, что есть цена за то, что она делает», — приводило слова своего источника издание.

Газета The Times в свою очередь писала о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй готовится к «кибервойне против российской шпионской сети».