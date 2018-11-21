Не те символы: чем Безос разозлил Украину

Безос глух к просьбам

Посольство Украины в США требует от американских онлайн-ритейлеров остановить продажу товаров, на которые нанесена символика Донецкой и Луганской Народных Республик.

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«Украинское посольство США направило официальный запрос на имя генерального директора Amazon Джеффа Безоса с просьбой убрать продукты с символикой самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» (ДНР) с сайта Amazon. Помимо этого, посольство обратилось к руководству eBay Inc. принять такие же меры касательно товаров с символикой ДНР и ЛНР («Луганская Народная Республика»)», — говорится на странице дипмиссии в фейсбуке. При этом указывается, что эта информация была доведена до администрации американского президента, а также Министерства финансов и Министерства торговли США.

Накануне исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала устроить флешмоб против Amazon из-за «пособничества терроризму».

«Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Отправьте ему сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм, — заявила Супрун на своей странице в социальных сетях, — требуйте прекратить продажу товаров, что усугубляет гибридную войну России против цивилизованного мира».

Ранее Европарламент обратился в Amazon с требованием прекратить продажу товаров с советской символикой, так как серп и молот считаются «символами тоталитарного режима».

«Продажа подобной продукции демонстрирует недостаток сочувствия к миллионам граждан Европы, которые также являются клиентами Amazon», — заявили представители Европарламента, напомнив, что от советского режима пострадали свыше 60 млн человек. На текущий момент Amazon не отреагировал ни на просьбу европейцев, ни на требования Украины.

В сентябре 2018 года похожую петицию подписали власти Латвии, Эстонии и Литвы, которые потребовали прекратить продажу товаров с советскими символами от магазина Walmart.

«Под советскими серпом и молотом происходили ужасные преступления. Продвижение подобных символов резонирует с огромной болью на многие века», — заявил посол Литвы в США Роландас Крищюнас. Walmart пошел навстречу и убрал спорные продукты со своего сайта.

Как рассказал ФАН публицист Анатолий Вассерман, выдвигая требования Amazon, Украина начала информационную войну против собственных граждан, проживающих в Донбассе.

«Информационная война — дело очень давнее и серьезное. Один из приемов войны — замалчивать все, что так или иначе связано с мирной стороной жизни противника. Киев использует этот прием очень активно. Посольство Украины подражает депутатам Европейского парламента от прибалтийских стран — Литвы, Латвии и Эстонии. Эти парламентарии уже обращались к тому же Безосу с просьбой снять с продажи товары с советской символикой. Насколько я слышал, это предложение осталось без ответа по очень простой причине: все население трех прибалтийских республик вряд ли больше числа проданных на Amazon товаров с символикой СССР. Есть спрос, значит, будет и предложение», — заявил Вассерман.

Собеседник издания считает, что Джефф Безос вряд ли подчинится требованиям украинского посольства, так как рынок Украины «не представляет никакого интереса для фирмы Amazon».

К банкротству готов

Ранее стало известно, что Джефф Безос, который является самым богатым человеком мира, допустил, что однажды Amazon обанкротится, поэтому сотрудникам компании «не стоит расслабляться».

«Amazon пока еще не такой большой, чтобы обанкротиться. Но однажды так и случится... Если вы посмотрите на продолжительность жизни крупных компаний, то она составляет 30+ лет, а не целый век», — заявил Безос.

По его словам, чтобы не допустить краха Amazon, необходимо фокусироваться на клиентах и не зацикливаться на самих себе. Тем не менее, пока у компании все хорошо — в этом году доля Amazon в онлайн-торговле на территории США достигла 48%, что на 5% выше, чем год назад.