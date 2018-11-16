Тайное дело: США выдвинули обвинения против Ассанжа

США заждались

О том, что Минюст США готовит обвинения в адрес Джулиана Ассанжа, первой сообщила газета The Wall Street Journal. Издание отметило, что американские власти «настроены оптимистично» и планируют провести суд над создателем WikiLeaks именно на территории Соединенных Штатов.

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Чуть позже Washington Post сообщило о том, что обвинения уже выдвинуты, но находятся под грифом «секретно» — так будет продолжаться до тех пор, пока Ассанж не будет арестован. Этот факт был обнаружен в обнародованном постановлении суда по другому делу, не связанному с Ассанжем.

Если верить источникам, помощник прокурора Келлен С. Двайер, ведущий дело WikiLeaks, раскрыл факт наличия обвинений случайно.

«Единственное, что может быть более безответственным, чем наказывать человека за разглашение правды, может быть публикация в открытом постановлении той информации, которая не предназначалась для широкой публики, не уведомив при этом мистера Ассанжа. Очевидно, я не знаю, были ли действительно выдвинуты обвинения и по какому поводу, но уголовное дело, заведенное за публикацию правды, создает очень опасный прецедент», — заявил один из адвокатов Джулиана Ассанжа Барри Поллак.

Пока до конца не понятно, что именно вменят Ассанжу в вину — ранее обвинители рассматривали преступный сговор, кражу государственной собственности и нарушение «закона о шпионаже». Тем не менее, чтобы предстать перед американским судом, создателю WikiLeaks сначала необходимо приехать в США, что очень маловероятно. Кроме того, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне, его сразу же арестуют британские полицейские, у которых к Ассанжу тоже есть вопросы.

Отношения Ассанжа и Эквадора, который предоставляет ему убежище, сильно ухудшились с тех пор, как к власти в южноамериканской стране пришел президент Ленин Морено.

Он назвал Ассанжа «камнем в ботинке» и заявил, что его постоянное присутствие в посольстве неприемлемо.

Американские обвинители рассматривали возможность выдвижения публичных обвинений против Ассанжа, чтобы спровоцировать его изгнание из здания дипмиссии. Тем не менее, пока между создателем WikiLeaks и эквадорскими властями установлен шаткий мир.

Не так давно посольство направило своему «постояльцу» новый свод правил, согласно которому он обязан соблюдать чистоту, убираться в собственной ванной комнате и туалете, а также заботиться от своем коте. Кроме того, расходы на еду и стирку он должен оплачивать самостоятельно.

Ассанж — в приоритете

Впервые о подготовке обвинений против Ассанжа стало известно весной 2017 года — тогда ряд зарубежных СМИ сообщили о том, что американские власти готовят основания для ареста австралийца.

Охота на Ассанжа развернулась с новой силой после публикации WikiLeaks почти 8 тыс. документов, рассказывающих о секретных хакерских инструментах ЦРУ, с помощью которых ведомство взламывало компьютеры, мобильные телефоны и даже телевизоры граждан США и иностранцев. Кроме того, на сайте Ассанжа до этого были размещены 250 тыс. правительственных телеграмм и записи разговоров военных из Ирака и Афганистана.

Тогда генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил о том, что арест Ассанжа является приоритетом Минюста, так как ведомство не потерпит тех, кто раскрывает информацию, являющуюся конфиденциальной.

«Мы уже начали работать в этом направлении, и как бы ни повернулось дело, мы намерены отправить некоторых людей в тюрьму», — сообщил Сешнс.

Если во время президентства Барака Обамы Ассанжа и WikiLeaks защищала Первая поправка к конституции, защищающая свободу слова, то со временем в этом деле появились новые подробности. Теперь у властей якобы есть доказательства того, что WikiLeaks помогла бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену публиковать конфиденциальные данные ведомства, из-за чего Ассанж фактически становится соучастником похищения.