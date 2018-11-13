«Не хотим спешить»: почему Twitter не согласен с Ким Кардашьян

Злоупотребление правками

Последний раз генеральный директор Twitter Джек Дорси говорил о редактировании сообщений два года назад. Тогда он попросил обычных пользователей своей платформы поделиться мыслями насчет дальнейшей стратегии Twitter в 2017 году.

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Многие юзеры решили, что это отличный шанс, чтобы еще раз напомнить Дорси об отсутствии кнопки «редактировать» — иногда в твитах проскакивают опечатки или неточности, которые уже нельзя поправить, поэтому единственным решением остается полное удаление и перепубликация сообщения.

Создатель Twitter отреагировал на просьбу пользователей, заявив, что он и его команда «давно размышляют на этот счет».

Тем не менее, функция внесения правок в твит до сих не доступна. Выступая на ноябрьском мероприятии в Нью-Дели, Джек Дорси наконец пролил свет на задержку в ее реализации. Как оказалось, Twitter до сих пор пытается определить сферы применения кнопки редактирования, прежде чем официально представит ее миру, сообщает The Next Web.

«Необходимо обратить внимание, как именно может быть использована кнопка «редактировать». Многие люди требуют ее, чтобы быстро исправлять ошибки, которые они допустили — например, опечатку или некорректную ссылку. Это гораздо проще, чем разрешить людям редактировать любой твит из прошлого», — заявил Дорси во время своего выступления.

По словам главы Twitter, платформа намерена ограничивать безлимитное редактирование, чтобы не допустить злоупотребления функцией — например, кто-то решит поправить противоречивое или резкое высказывание после критики в свой адрес. Кроме того, в этом случае последствия редактирования могу коснуться и тех, кто решил ретвитнуть или «лайкнуть» такую запись — ведь после правок она может отражать уже совсем другую мысль.

«Мы давно думаем об этом и должны сделать все правильно. Мы не хотим спешить. Мы не можем представить функцию, которая будет вводить в заблуждение или уничтожать часть публичного архива», — сообщил генеральный директор платформы.

Летом 2018 года о необходимости ввести кнопку «редактировать» заявила активная пользовательница Twitter, светская львица Ким Кардашьян. Джек Дорси был приглашен на вечеринку по случаю дня рождения ее мужа Канье Уэста, с которым Кардашьян имела шанс побеседовать.

«Очень хорошо поговорили с Джеком на этих выходных на дне рождения Канье, и я думаю, что он прислушается ко мне по поводу редактирования твитов», — написала звезда в своем твиттере.

«Ах вот почему меня пригласили», — так отреагировал Дорси под этой публикацией.

Now I see why I was invited! — jack (@jack) 13 июня 2018 г.

Качество победило количество

Twitter является одним из фигурантов так называемого «российского дела» о якобы вмешательстве ботов во внутренние дела США. Компания активно борется с распространением дезинформации у себя на платформе и регулярно отчитывается об удалении тысяч аккаунтов, которые были замечены за подозрительной активностью.

Такие чистки не идут на пользу показателям компании, и количество активных пользователей Twitter либо стагнирует, либо уменьшается из квартала в квартал. Согласно октябрьской статистике,

ежемесячная аудитория Twitter на текущий момент составляет 326 млн человек (для сравнения, Facebook обладает аудиторией в 2,2 млрд человек).

Тем не менее, по истечении нескольких лет убытка, Twitter наконец вышел в плюс — прибыль компании выросла на 29% по сравнению с прошлым годом и достигла $789 млн. Этот квартал стал четвертым подряд отчетным периодом компании, когда доходы превысили расходы.

При этом Джек Дорси заявляет, что рост количества пользователей не так важен — на первом месте находится «здоровье» платформы, а именно отсутствие фейковых новостей, пропаганды ненависти и аккаунтов-ботов.

«Наша цель — способствовать диалогу между людьми. И в рамках этой цели у нас есть основная задача — обеспечить пользователям здоровое общение», — подчеркнул глава компании.