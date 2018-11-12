«Готов помочь»: зачем Илон Маск опять играет в супергероя

Культ Илона под угрозой

Инженер Илон Маск известен не только своими импульсивными решениями и вспышками внезапной агрессии, но и искренними порывами помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации. В то время как в Калифорнии бушуют лесные пожары, уничтожающие целые города, миллиардер решил поспешить с предложением помощи властям.

If Tesla can help people in California wildfire, please let us know. Model S & X have hospital grade HEPA filters. Maybe helpful for transporting people. — Elon Musk (@elonmusk) 10 ноября 2018 г.

«Если Tesla может помочь пострадавшим в Калифорнии, дайте нам знать. В Model S и X [седаны Tesla] есть воздушные фильтры HEPA, как в больнице. Может быть полезно при транспортировке людей», — написал Маск в своем твиттере.

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Кроме того, СМИ утверждают, что он направил письмо всем сотрудникам Tesla, попросив их оказывать всяческое содействие пострадавшим и призывая «не думать о стоимости», намекая, что покроет все расходы.

Этот твит Маска, как и многие другие, собрал большое количество комментариев. Кое-кто восхищается его стремлением помогать людям, а также просит выделить несколько дронов, чтобы найти тех, кто числится пропавшими без вести.

I saw your internal memo too... very noble — AJ Joshi (@AJ) 10 ноября 2018 г.

«Видел ваше служебное письмо... Очень благородно», — пишет один из пользователей.

Однако нашлись и те, кто всерьез сомневается в искренности Маска, и считают, что он в очередной раз бесплатно пиарится на трагедии.

Пользователи Twitter припомнили ему производство огнеметов для защиты от «зомби-апокалипсиса», предложили создать автобус Tesla, так как в обычный седан все не влезут, и, конечно же, не могли не вспомнить ситуацию в Таиланде, когда детская футбольная команда вместе с тренером оказались заблокированы в пещере.

K you can help but just don't go calling any firefighters pedophiles like last time. — Elise (@catdraggedmein) 11 ноября 2018 г.

«Хорошо, можешь помочь, только не называй пожарных педофилами, как в тот раз», — иронизирует один из комментаторов.

Речь идет о скандале, который был инициирован Илоном Маском. Когда он услышал о том, что тайским детям нужна помощь, он экстренно сконструировал маленькую подводную лодку на одного человека и полетел в Таиланд, чтобы представить свое изобретение спасателям.

Спасатели отказались от помощи Маска, заявив, что его субмарина не сможет работать в условиях подтопленной пещеры. Один из водолазов, Вернон Ансворт, принимавший непосредственное участие в спасении подростков, раскритиковал проект инженера. Он назвал всю ситуацию «рекламным трюком» и посоветовал бизнесмену «засунуть свою субмарину поглубже».

Такое замечание очень не понравилось Маску, который известен своей нетерпимостью к критике.

В ответ он назвал Ансворта «педофилом», что в конечном итоге вылилось в судебный иск о клевете, так как оснований для такого заявления у Илона Маска явно не было.

В результате добрые намерения бизнесмена закончились неприятным скандалом, который перечеркнул все предыдущие старания Маска. Неудивительно, что когда он снова предложил помощь, читатели его твиттера задались вопросом — не закончится ли эта история так же, как и предыдущая? Ведь на текущий момент Илон Маск пока никого не спас, хотя имеет для этого все нужны ресурсы.

Сейчас у Tesla слегка негативная публичная картина из-за публикации твитов, связанных с выкупом акций по $420, задержками в производстве машин Tesla и негативной реакции инвесторов на финансовые данные компании, рассказывает «Газете.Ru» старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

«Однако понемногу ситуация меняется — последний отчет Tesla удивил инвесторов хорошими результатами. Компания вышла на прибыль и собирается оставаться на этом уровне. Более того, предложения о помощи властям и жителям Калифорнии не останутся без внимания,

однако Маску нужно не только сказать, но и сделать.

Дело в том, что недавнее обещание помочь детям в Тайланде обернулось для предпринимателя плохо — он сообщил о помощи, но в результате ничего не сделал. Считаю, что скорее всего в СМИ появятся подтверждения оказания помощи пострадавшим от пожара людям, иначе образ «Железного человека» будет потерян, и публичные заявления Маска перестанут серьезно воспринимать. Тем самым компания может лишиться одного из самых важных активов — культа Илона», — сообщил эксперт.

По мнению генерального директора REG.RU Алексея Королюка, Маск, являясь одним из богатейших людей планеты, обладает определённым менталитетом и углом зрения.

«Ему кажется, (и это уже в некоторой степени искажение личности) что многие вопросы, в том числе такие критические как спасение людей, находятся в его зоне ответственности. Ему кажется, что никто кроме него не может решить эти проблемы», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

«Предложение помощи в ситуации с пожарами в Калифорнии, на мой взгляд, естественный и реальный его порыв. Он смотрел на это со своей точки зрения, с позиции своего опыта и даже, возможно, не думал, что помощь может быть оказана и на месте. Самое главное достичь той цели, которую ставили, а это ключевой вопрос — не как ты помог, а с каким качеством ты помог. Не важен процесс — важен результат», — заключил Королюк.

Лучше начать с себя

Несмотря на то, что Маску нравится примерять на себя роль спасателя, пока он не может спасти даже самого себя. В сентябре против бизнесмена было возбуждено уголовное дело из-за одного неосторожного твита о планах сделать Tesla частной компанией.

Если репутацию Tesla более-менее удалось спасти, то Маску пришлось выплатить штраф в $20 млн, а также покинуть пост председателя совета директоров — это было обязательное условие Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По слухам, эту должность должен был занять главный исполнительный директор 21st Century Fox Джеймс Мердок, младший сын медиамагната Руперта Мердока.

Тем не менее, главой совета директоров Tesla стала независимый директор Робин Денхолм, ранее работавшая в австралийской телекоммуникационной компании Telstra.

«Я верю в эту компанию, я верю в ее миссию, и с нетерпением жду того момента, когда смогу помочь Илону [Маску] и команде Tesla добиться стабильной прибыльности, а также обеспечить ценность акций компании в долгосрочной перспективе», — сообщила Денхолм в официальном заявлении.

Маск прокомментировал назначение, заявив, что для него «огромная честь» поработать вместе с Робин Денхолм. Результаты их совместной работы еще только предстоит увидеть, но ограничение власти Илона Маска в компании явно положительным образом скажется на перспективах Tesla.