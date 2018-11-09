Запретная связь: как солдаты пропадают в интернете

Ненужный запрет

«Информация, размещенная военнослужащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации… За нарушение указанного запрета в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, каждый военнослужащий, независимо от его должности и звания, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира», — такая формулировка используется в пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 271 Федерального закона «О статусе военнослужащих», который был принят в первом чтении 8 ноября Государственной Думой.

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При этом даже до обсуждения депутатами нового закона у большинства военнослужащих, причем как срочников, так и контрактников, не было официальной возможности выйти в интернет, неся военную службу, так как в почти во всех армейских подразделениях разрешается пользоваться только самыми простыми моделями кнопочных мобильных — без камеры и интернет-модема.

Мобильные телефоны солдат срочной службы обычно хранятся у заместителя командира роты и выдаются личному составу раз в неделю по субботам или воскресеньям, примерно на один час. По у сути у солдата вообще нет никакой возможности выйти в интернет, не нарушая приказ командира.

«Газета.Ru» поговорила с военнослужащими элитных частей московского военного округа о сложных взаимоотношениях между современными информационными технологиями с одной стороны — и российскими вооруженными силами с другой.

Как смартфоны «призываются» в армию

По личным наблюдениям собеседников «Газеты.Ru», степень проникновения смартфонов среди личного состава их военной части достигает 80%, несмотря на категорический запрет их использования.

Никаких специальных устройств для подавления мобильной связи в обычных воинских частях сейчас не используется. Более того, качественная мобильная связь нужна и самому командному составу, так как упрощает решение не боевых задач.

Как же смартфоны попадают в руки военнослужащих? Как правило, это происходит после «учебки», то есть после перевода на место несения службы, когда разрешаются встречи срочников с родственниками. При этом степень родства по документам проверяется эпизодически. Так, досмотр содержимого рюкзака корреспондента «Газеты.Ru» при проходе КПП на территорию военной части проводился солдатами срочниками под надзором офицера и был довольно поверхностным.

Так как в большинстве случаев прохождение срочной службы проходит недалеко от места жительства, то у членов семей всегда есть возможность лично навестить военнослужащего и передать ему смартфон.

Даже если солдат проходит службу далеко от дома, к его услугам большой теневой оборот средств мобильной связи прямо в части. Свои старые аппараты могут продать сослуживцам и демобилизующиеся.

По словам собеседников «Газеты.Ru», смартфоны — один из самых ходовых товаров на «черном» рынке военной части.

Как хранят «военные» смартфоны

Главная проблема при использовании смартфона военнослужащими срочной службы — его хранение. Смартфон может изъять офицер или сержант, а также его могут украсть.

«Да, из мебели у солдата обычно одна тумбочка на двоих, которую периодически досматривают, а казарма — это опен-спейс на всю роту. Но народ у нас изобретательный.

Так как в карманах формы носить смартфон нельзя (могут потребовать показать содержимое кармана и изъять аппарат), смартфоны часто носят под формой в специально сшитых чехлах, похожих на спортивные.

Смартфоны крепятся на плече, бедре, животе. Кому как удобнее. На ночь устройства часто прячут в матрас, аккуратно распоров его по шву. В общем, есть варианты. Культура «нычек» в армии высокая, видимо, такая же высокая, как и в местах заключения. Помимо смартфона, необходимо спрятать зарядку и power-bank, если таковой есть», — рассказывает источник «Газеты.Ru».

Для «армейских» смартфонов нужен специфический набор требований, обусловленный характером их использования. Поскольку они носятся скрытно, то должны быть компактными — и сегодняшняя мода на большие экраны совсем не в военном тренде.

Возможности открыто заряжать смартфон у военнослужащего нет. Розеток, как правило, в казарме мало, а желающих зарядить много, так что зарядка смартфона — это всегда квест, который солдат-срочник решает раз в несколько дней. В таких условиях время автономной работы имеет решающее значение. Из аксессуаров самой большой популярностью пользуется power-bank.

Фитнес-трекеры следят не только за калориями

Скандал, разгоревшийся в американской армии в январе 2018 года вокруг приложением STRAVA и спортивных трекеров, опять поднял проблему сохранения режима секретности при использовании смартфонов. Фитнес-трекеры и смартфоны с установленным приложением STRAVA отслеживали перемещение солдат армии США и передавали данные на сервера STRAVA. С помощью этих треков удалось вычислить даже маршруты армейских патрулей. Геопозиционирование в социальных сетях вообще одна из главных «смартфонных» проблем в армии.

Первый подобный случай датируется еще 2007 годом. Тогда в Ираке американская авиация потеряла в результате миномётного обстрела сразу четыре вертолета Apache. За день до обстрела военнослужащие выложили в Facebook селфи на фоне вертолетов с геометками, что и позволило противнику определить место их базирования. С тех пор в армиях стран НАТО регулярно переиздаются и дополняются правила пользования социальными сетями в зоне боевых действий.

По словам собеседников «Газеты.Ru», в российской армии тоже пользуются фитнес-трекерами, и довольно активно. Это удобный и дешевый аксессуар, заменяющий часы и показывающий уведомления, которые приходят на смартфон. Причем, в отличие от смартфонов, использование таких браслетов не запрещено.

Режим использования мобильных телефонов, смартфонов и другой мобильной электроники командир каждой части определяет сам отдельным приказом.

В больших частях эти правила более жесткие.

Для чего солдату смартфон

Смартфон для солдата — это в первую очередь общение с родными, друзьями, девушками или женами, у кого они остались «на гражданке». Помимо общения, востребован и развлекательный контент — YouTube, фильмы, музыка, игровые стримы, новости.

«Для солдата важно не терять ощущение связи с домом, с обычной гражданской жизнью. После того как срок службы сократили до года, у тех, кто служит в больших частях увольнительных, по сути, не стало. Они даются раз в неделю (если нет взысканий) и действуют только на территории части. То есть без права выхода за КПП. Нередко солдаты покидают расположение военной части один раз за все время службы — во время полевых стрельб», — подчеркнул один из собеседников «Газеты.Ru».

«Я бы наверно с ума сошел, если бы у меня здесь не было смартфона и мобильного интернета.

Сидишь в части безвылазно, как на зоне. Вокруг одни и те же тела в камуфляже. Изо дня в день одно и тоже. А так хоть окно в мир какое-то. Понимаешь, что где-то жизнь продолжается, и скоро она продолжится и для тебя», — сказал солдат российской армии, согласившийся побеседовать с корреспондентом «Газеты.Ru».

Вовлеченность молодых военнослужащих российской армии в социальные сети, потребление мобильного контента и возможность дистанционного поддержания привычных социальных связей помогает им преодолеть тяготы армейской службы. Запрос на мобильный интернет среди срочников так велик, что даже угроза дисциплинарных взысканий не слишком их пугает.