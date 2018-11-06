В мессенджер по номеру: власти ужесточают контроль

Номер не пройдет

Правительство России разработало новые правила пользования мессенджерами, сообщает газета «Известия», ссылаясь на официальный документ. Теперь участвовать в переписке сможет только тот человек, на которого оформлен номер мобильного телефона. При этом операторы сотовой связи будут отмечать, какими именно мессенджерами пользуются их клиенты, и вносить информацию в единую базу данных. Эту информацию им будут предоставлять владельцы мессенджеров.

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При входе в мессенджер пользователь будет проходить идентификацию — и приложение, и оператор связи, чьими услугами пользуется абонент, будут сверять, действительно ли он входит в мессенджер со своего номера телефона.

Как говорится в документе, процедура проверки будет занимать двадцать минут, по окончании которой пользователю будет присвоен код идентификации, который также будет занесен в базы данных мобильных операторов.

Если же проверка не будет пройдена, мессенджер обязан отказать пользователю в предоставлении услуги. В случае замены паспорта или других изменений в предоставленных оператору данных, необходимо пройти процедуру идентификации повторно.

«Мессенджер — это зона приватного общения, где, тем не менее, вас могут найти незнакомые люди и вступить с вами с диалог. В ходе такого общения для каждого из нас важно понимать, кто на самом деле общается с нами «на другом конце линии». В условиях, когда мессенджеры доступны для анонимной регистрации абонентов, они становятся благоприятной коммуникационной средой для различных неприятных и небезопасных явлений — назойливых рекламных рассылок, массового распространения недостоверной информации, разного рода мошенничества», — пояснил «Известиям» глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам Жарова, так как ранее для входа в мессенджер было достаточно авторизоваться при помощи кода, пользователь мог использовать любой телефонный номер — даже тот, который принадлежит не ему. Это мешало правоохранительным органам в расследованиях, так как они не могли отследить источник тех или иных сообщений.

«Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», — подчеркнул руководитель надзорного ведомства.

Сообщается, что новые правила вступают в силу через 180 дней после официальной публикации документа.

Представители ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Tele2, МТС, а также мессенджеров «ТамТам» и ICQ от комментариев отказались. В пресс-службе «МегаФон» не смогли предоставить оперативный комментарий на момент публикации.

Отмена анонимности

Летом 2017 года Государственная дума приняла законопроект, регулирующий деятельность мессенджеров. Он вступил в силу 1 января текущего года.

Внесенный в Думу документ предлагал полностью отказаться от анонимности в мессенджерах, вводя обязательную идентификацию пользователя оператором связи по его номеру телефона. Идентификацию пользователя обязаны проводить операторы связи на основе номера мобильного телефона по договору, заключенному с организатором обмена электронными сообщениями, т.е. владельцем мессенджера.

Этот закон касается только тех мессенджеров, которые находятся в списке организаторов распространения информации, составляемом Роскомнадзором.

Как пояснили «Газете.Ru» эксперты отрасли, Госдума «формализует то, что уже существует», так как большая часть мессенджеров изначально запрашивает номер телефона при регистрации нового пользователя.

Кроме того, мессенджеры получили новые обязанности — они должны ограничивать спам-рассылки, если пользователь на них не подписан, а также обеспечивать массовую рассылку по запросу органов власти, например, в случае чрезвычайной ситуации.

В случае отказа мессенджера исполнять закон, ему может грозить денежный штраф или блокировка на территории Российской Федерации.