День «яблока»: Apple показала обновленный планшет. LIVE

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Пока прекрасная Лана поет по приглашению Тима Кука, подведем небольшие итоги — про беспроводную станцию AirPower снова забыли. Наушники AirPods нового поколения тоже не показали.
На сцене внезапно появляется Лана Дель Рей.
Тим Кук рассказывает об обновлении iOS — версия 12.1, которая наконец поддерживает групповые звонки, а также новые эмодзи. «Это наша лучшая iOS», — безапелляционно заявляет гендир Apple.
А вот и цена! Гаджет на 64 Гб обойдется в $799. Версия диагональю 12,9 — в $999.
А вот и представители Adobe, которые показывают возможности графического редактора Photoshop на новом айпаде. Выглядит все очень круто, но сколько же будет стоить этот универсальный гаджет?
На сцене представитель издателя компьютерных игр 2K Games Грег Томас. Судя по всему, новый iPad Pro станет неплохим устройством для геймеров — Томас демонстрирует возможности планшета в мобильной игре.
Аккумулятора iPad Pro хватит на целый день работы. Планшет получит разъем USB-C, через который можно будет зарядить свой iPhone.
Стилус Apple Pencil заряжается в беспроводном режиме, как будто бы «примагничиваясь» к айпаду.
Новый iPad Pro получит чип A12X Bionic, а производительность планшета превышает показатели 92% всего рынка портативных компьютеров. Звучит впечатляюще.
iPad Pro будет выпускаться в двух размерах — 11 дюймов и 12,9 дюйма. Толщина нового айпада — всего 5,9 мм. В комплекте идет датчик лица Face ID, как в iPhone X и iPhone XS.
Очень крутое видео о новом iPad Pro, который, судя по всему, стал еще тоньше и легче. Кнопка «Домой» действительно отсутствует. В комплекте идет стилус Apple Pencil.
Тим Кук на сцене, его снова встречают громкими овациями. «Я переезжаю в Нью-Йорк», — шутит глава Apple. А вот и презентация нового iPad!
Пользователи сравнивают Анджелу с Куртом Расселом в очках.
В магазинах Apple проходят мастер-классы, уроки и сессии со знаменитыми художниками и музыкантами, о которых можно узнать в обновленном AppStore.
Тем временем, люди в социальных сетях начинают скучать и требуют новые айпады.
Кажется, что с «маками» все. На сцене старший вице-президент по розничной и интернет торговле Apple Анджела Арендс, которая рассказывает о розничных магазинах компании. Похоже на небольшой перерыв между новинками.
Стоимость Mac Mini будет начинаться с $799. Как и MacBook, заказ можно будет забрать уже на следующей неделе.
Mac Mini теперь работает в пять раз быстрее своего предшественника и поддерживает до 64 Гб оперативной памяти. Кроме того, он будет оснащен флеш-накопителем объемом до 2 Тб.
На очереди Mac Mini — компактный компьютер от Apple без дисплея. О нем расскажет глава продуктового маркетинга Mac Том Богер.
А вот и цена MacBook Air — от $1199. Предзаказ стартует сегодня, а получить свой ноутбук уже можно на следующей неделе.
Что касается «железа» — внутри MacBook Air находится процессор Intel 8-ого поколения,. Устройство поддерживает до 16 Гб оперативной памяти, а также 13 часов непрерывного просмотра фильмов в iTunes.
А еще размер нового MacBook стал меньше на 17%, как и его толщина. Вес ноутбука — 1,2 кг. Кроме того, каждый MacBook Air на 100% состоит из переработанного алюминия. Зал взрывается аплодисментами.
А вот и новая модель MacBook Air! Ноутбук получил Retina-дисплей диагональю 13,3 дюйма. А еще в устройстве теперь есть Touch ID. Не датчик лица, конечно, но тоже неплохо.
Глава Apple рассказывает об одном из самых популярных ноутбуков в линейке компании — MacBook Air. «Пришло время для нового MacBook Air!»
Всего в мире насчитывается 100 миллионов активных пользователей Mac. Тим Кук, тем временем, рассказывает о достоинствах новой ОС Mojave.
Мероприятие начнется с «самого креативного продукта» компании — MacBook!
На сцене Тим Кук со своим фирменным жестом — сведенными как будто в молитве руками. Зал встречает его продолжительными овациями.
Презентация началась! Показывают ролик про Нью-Йорк.
Кроме того, все ждут бюджетный MacBook Pro с современным «железом» внутри. Судя по социальным сетям, «маки» интересуют фанатов куда больше новых айпадов. А журналисты внутри Бруклинской музыкальной академии продолжают делиться фотографиями и видео.
Ожидается, что сегодня Apple покажет миру две модели обновленного iPad Pro — диагоналями 12,9 дюйма и 11 дюймов соответственно. Эксперты полагают, что новый айпад лишится механической кнопки «Домой», как устаревшие модели iPhone, а его экран станет полностью сенсорным.
Тем временем, журналисты уже делятся фотографиями с места событий.
По слухам, сегодня будут представлены новые модели планшетов iPad и ноутбуков MacBook. Не исключено, что команда Тима Кука также порадует фанатов обновленными наушниками AirPods, которые все ожидали увидеть еще 12 сентября на презентации айфонов, но, как говорится, «что-то пошло не так».
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию с презентации компании Apple, на которой знаменитый бренд представит свои новые продукты. Мероприятие пройдет в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке и начнется ровно в 17:00 по московскому времени.