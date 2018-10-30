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День «яблока»: Apple показала обновленный планшет. LIVE

Онлайн-трансляция: Apple представила новый MacBook Air

Компания Apple проводит презентацию в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке, чтобы продемонстрировать миру свои новые продукты. Эксперты ожидают, что сегодня будут представлены новые модели iPad и MacBook. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию с мероприятия.
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Трансляция
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18:22

Пока прекрасная Лана поет по приглашению Тима Кука, подведем небольшие итоги — про беспроводную станцию AirPower снова забыли. Наушники AirPods нового поколения тоже не показали.

18:20

На сцене внезапно появляется Лана Дель Рей.

18:19

Тим Кук рассказывает об обновлении iOS — версия 12.1, которая наконец поддерживает групповые звонки, а также новые эмодзи. «Это наша лучшая iOS», — безапелляционно заявляет гендир Apple.

18:11

А вот и цена! Гаджет на 64 Гб обойдется в $799. Версия диагональю 12,9 — в $999.

18:05

А вот и представители Adobe, которые показывают возможности графического редактора Photoshop на новом айпаде. Выглядит все очень круто, но сколько же будет стоить этот универсальный гаджет?

18:00

На сцене представитель издателя компьютерных игр 2K Games Грег Томас. Судя по всему, новый iPad Pro станет неплохим устройством для геймеров — Томас демонстрирует возможности планшета в мобильной игре.

17:56

Аккумулятора iPad Pro хватит на целый день работы. Планшет получит разъем USB-C, через который можно будет зарядить свой iPhone.

Стилус Apple Pencil заряжается в беспроводном режиме, как будто бы «примагничиваясь» к айпаду.

17:52

Новый iPad Pro получит чип A12X Bionic, а производительность планшета превышает показатели 92% всего рынка портативных компьютеров. Звучит впечатляюще.

17:47

iPad Pro будет выпускаться в двух размерах — 11 дюймов и 12,9 дюйма. Толщина нового айпада — всего 5,9 мм. В комплекте идет датчик лица Face ID, как в iPhone X и iPhone XS.

17:46

Очень крутое видео о новом iPad Pro, который, судя по всему, стал еще тоньше и легче. Кнопка «Домой» действительно отсутствует. В комплекте идет стилус Apple Pencil.

17:42

Тим Кук на сцене, его снова встречают громкими овациями. «Я переезжаю в Нью-Йорк», — шутит глава Apple. А вот и презентация нового iPad!

17:41

Пользователи сравнивают Анджелу с Куртом Расселом в очках.

17:37

В магазинах Apple проходят мастер-классы, уроки и сессии со знаменитыми художниками и музыкантами, о которых можно узнать в обновленном AppStore.

Тем временем, люди в социальных сетях начинают скучать и требуют новые айпады.

17:35

Кажется, что с «маками» все. На сцене старший вице-президент по розничной и интернет торговле Apple Анджела Арендс, которая рассказывает о розничных магазинах компании. Похоже на небольшой перерыв между новинками.

17:31

Стоимость Mac Mini будет начинаться с $799. Как и MacBook, заказ можно будет забрать уже на следующей неделе.

17:29

Mac Mini теперь работает в пять раз быстрее своего предшественника и поддерживает до 64 Гб оперативной памяти. Кроме того, он будет оснащен флеш-накопителем объемом до 2 Тб.

17:26

На очереди Mac Mini — компактный компьютер от Apple без дисплея. О нем расскажет глава продуктового маркетинга Mac Том Богер.

17:24

А вот и цена MacBook Air — от $1199. Предзаказ стартует сегодня, а получить свой ноутбук уже можно на следующей неделе.

17:20

Что касается «железа» — внутри MacBook Air находится процессор Intel 8-ого поколения,. Устройство поддерживает до 16 Гб оперативной памяти, а также 13 часов непрерывного просмотра фильмов в iTunes.

А еще размер нового MacBook стал меньше на 17%, как и его толщина. Вес ноутбука — 1,2 кг. Кроме того, каждый MacBook Air на 100% состоит из переработанного алюминия. Зал взрывается аплодисментами.

17:15

А вот и новая модель MacBook Air! Ноутбук получил Retina-дисплей диагональю 13,3 дюйма. А еще в устройстве теперь есть Touch ID. Не датчик лица, конечно, но тоже неплохо.

17:10

Глава Apple рассказывает об одном из самых популярных ноутбуков в линейке компании — MacBook Air. «Пришло время для нового MacBook Air!»

17:05

Всего в мире насчитывается 100 миллионов активных пользователей Mac. Тим Кук, тем временем, рассказывает о достоинствах новой ОС Mojave.

17:03

Мероприятие начнется с «самого креативного продукта» компании — MacBook!

17:02

На сцене Тим Кук со своим фирменным жестом — сведенными как будто в молитве руками. Зал встречает его продолжительными овациями.

17:00

Презентация началась! Показывают ролик про Нью-Йорк.

16:54

Кроме того, все ждут бюджетный MacBook Pro с современным «железом» внутри. Судя по социальным сетям, «маки» интересуют фанатов куда больше новых айпадов. А журналисты внутри Бруклинской музыкальной академии продолжают делиться фотографиями и видео.

16:52

Ожидается, что сегодня Apple покажет миру две модели обновленного iPad Pro — диагоналями 12,9 дюйма и 11 дюймов соответственно. Эксперты полагают, что новый айпад лишится механической кнопки «Домой», как устаревшие модели iPhone, а его экран станет полностью сенсорным.

16:50

Тем временем, журналисты уже делятся фотографиями с места событий.

16:47

По слухам, сегодня будут представлены новые модели планшетов iPad и ноутбуков MacBook. Не исключено, что команда Тима Кука также порадует фанатов обновленными наушниками AirPods, которые все ожидали увидеть еще 12 сентября на презентации айфонов, но, как говорится, «что-то пошло не так».

16:45

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию с презентации компании Apple, на которой знаменитый бренд представит свои новые продукты. Мероприятие пройдет в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке и начнется ровно в 17:00 по московскому времени.