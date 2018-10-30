Не в добрый час: как Apple эксплуатирует студентов

Угрожали несдачей

Компания Apple начала расследование после жалобы со стороны правозащитной организации Sacom, утверждающей, что один из поставщиков «яблочного» бренда использовал незаконный труд при сборке часов Apple Watch, сообщает Financial Times.

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Речь идет о компании Quanta Computer, которая базируется на Тайване. Как сообщают правозащитники, на заводе Quanta Computer в китайском Чунцине нелегально работали студенты местного колледжа. Двадцать восемь молодых людей заявили, что их отправили на завод «на практику», но по факту они выполняли те же самые работы, что и сотрудники фабрики.

Кроме того, они часто перерабатывали свои смены и работали по ночам, что является грубым нарушением прав студентов.

«Наша смена была ночью, с восьми вечера до восьми утра. В неделю полагается только один выходной», — заявил один из пострадавших. Другой утверждает, что всего на заводе Quanta Computer незаконно трудятся «около 120» студентов, которые «как роботы» выполняют монотонные, повторяющиеся задачи.

Одиннадцать из двадцати восьми студентов сообщили о том, что их учителя пригрозили им несдачей экзаменов, если они откажутся от летней практики.

«Мы начали экстренное расследование касательно сообщения о том, что сентябрьские практиканты работают сверхурочно в ночные смены. Мы не потерпим нарушение наших стандартов и примем меры для исправления ситуации, если будут выявлены нарушения», — заявил представитель Apple. Представители Quanta Computer пока не предоставили комментарий по этой ситуации.

«Они работали добровольно»

Несмотря на то, что глава Apple Тим Кук каждый год отчитывается об улучшении условий труда на многочисленных фабриках компании за границей, процесс сборки бывает слишком трудно проконтролировать.

В прошлом году похожая ситуация произошла на заводе Foxconn в Чжэнчжоу. Главный поставщик комплектующих для Apple нелегальным образом нанимал студентов, чтобы производить iPhone X, спрос на который превышал предложение.

Тогда студенты колледжа в возрасте от 17 до 19 лет, которым тоже угрожали несдачей, работали на фабрике по 11 часов в день.

«Нас заставила работать здесь наша школа. Причем эта практика никак не связана с нашей специальностью», — заявила 18-летняя мисс Янг, которая утверждает, что собирала до 1200 камер для iPhone X ежедневно.

Apple и Foxconn признались, что зафиксировали случаи переработки со стороны студентов, но заявили о том, что молодые люди работали добровольно.

«Вся работа выполнялась на добровольной основе и оплачивалась соответствующе. Но практиканты действительно работали сверхурочно, что является нарушением», — сообщил официальный представитель завода Foxconn.

Согласно информации одного из сотрудников фабрики в Чжэнчжоу, руководство часто нанимает студентов в «горячий» сезон с августа по декабрь. Таким образом, количество рабочих на заводе увеличивается до 300 тыс. человек, которые собирают до 20 тыс. айфонов в сутки.

Приватность в приоритете

На прошлой неделе генеральный директор Apple Тим Кук выступил с критикой своих конкурентов из Кремниевой долины. По словам Кука, утечки персональных данных последних лет наглядно демонстрируют, что в мире идет война, оружием в которой является информация.

Он осудил компании, зарабатывающие на продаже рекламных объявлений, заявив, что они ведут «настоящую слежку» и хорошо на этом зарабатывают.

«В нашей компании мы считаем приватность фундаментальным правом человека, но допускаем, что не все считают точно так же. В желании поставить прибыль выше приватности нет ничего нового», — добавил Кук, имея в виду компании Facebook и Google, чья монетизация напрямую зависит от продаваемой рекламы.

Кроме того, глава Apple выступил в поддержку принятия закона о защите персональных данных наподобие принятого в Европейском союзе регламента GDPR.

Сегодня, 30 октября, компания Apple проведет презентацию, в рамках которой покажет свои новые устройства. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.