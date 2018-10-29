«Мы совершили ошибку»: как Twitter просмотрел бомбы

«Нам очень жаль»

Система модерации в социальных сетях вызывает большое количество вопросов. Зачастую даже модераторы не могут среагировать на возможную угрозу, не говоря уже об искусственном интеллекте, который реагирует только на отдельные слова, но не на контекст.

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Многие пользователи сталкивались с тем, что их аккаунты были заморожены, несмотря на тот факт, что они не нарушили никаких правил. Один из последних примеров — миллиардер Илон Маск, чей профиль в Twitter был заблокирован после того, как он признался в любви к аниме.

Тем не менее, иногда такие ошибки приводят к более серьезным последствиям, чем временная недоступность аккаунта. Как оказалось, 56-летний Цезарь Сайок, которого американские правоохранительные органы подозревают в отправке дюжины бомб, адресованных «врагам» президента Трампа, вел активную жизнь в социальных сетях.

Его аккаунт в Twitter включал в себя большое количество публикаций в поддержку лидера США, а также угроз в адрес тех, кто не разделял его взглядов.

Одной из девушек, получившей недвумысленный твит от Сайока, стала Рошель Ричи. Он предложил ей «покрепче обнимать своих близких» каждый раз, когда она уходит из дома. Ричи сделала скриншот угрозы и пожаловалась на мужчину руководству Twitter.

Тем не менее, модераторы социальной сети посчитали, что Цезарь Сайок не нарушил никаких правил пользования платформой.

«Эй, Twitter, помните, как я пожаловалась на человека, который отправлял мне угрозы после моего выступления на Fox News, а вы ответили мне, что не считаете угрозу серьезной. Угадайте что, это тот самый человек, который отправлял бомбы высокопоставленным политикам!!!!» — сообщила взбешенная девушка.

Hey @Twitter remember when I reported the guy who was making threats towards me after my appearance on @FoxNews and you guys sent back a bs response about how you didn't find it that serious. Well guess what it's the guy who has been sending #bombs to high profile politicians!!!! pic.twitter.com/xBY8FMbqnq — R O C H E L L E (@RochelleRitchie) 26 октября 2018 г.

Руководству Twiter пришлось рассмотреть жалобу девушки повторно и признать свою ошибку.

«Мы совершили ошибку, когда Рошель Ричи оповестила нас об угрозах в ее адрес. Этот твит очевидно нарушил наши правила и должен был быть удален. Нам очень жаль», — говорится в официальном сообщении платформы.

В следующем твите сообщается, что по данному вопросу начато расследование. «Мы хотим, чтобы Twitter был местом, где люди чувствуют себя в безопасности, и мы знаем, что нам предстоит еще много работы», — заявило руководство компании.

На текущий момент действие аккаунта Цезаря Сайока было приостановлено, а все записи недоступны.

Цезарь Сайок был задержан американской полицией 27 октября по подозрению в рассылке взрывных устройств политикам и другим публичным фигурам, в том числе, Биллу и Хиллари Клинтон, а также Бараку Обаме. Сообщается, что Сайок планировал нападение, последствия которого, по его словам, должны были превзойти события 11 сентября. К счастью, злоумышленника поймали до того, как он успел реализовать свои планы.

Сайт убрали слишком поздно

Другая история о безразличии в социальных сетях имела куда более драматические последствия. В американском Питтсбурге произошла массовая стрельба в синагоге, в результате которой погибло одиннадцать человек. Подозреваемым в совершении преступления является некий Роберт Бауэр, являющийся активным пользователем социальной сети Gab.

Эта платформа является пристанищем для экстремистов разного толка — в отличие от Facebook и Twitter, в этой соцсети разрешены агрессивные высказывания. Несмотря на то, что регистрация в сервисе возможна только по приглашению, сайт Gab расположен не в даркнете, а в общедоступном секторе интернета.

Судя по публикациям Бауэра, он был ярым антисемитом. Накануне дня бойни он высказался против организации ХИАС — Общества помощи еврейским иммигрантам.

«ХИАС нравится приводить с собой захватчиков, которые убивают наших людей. Я не могу сидеть и смотреть, как мой народ убивают. Плевать на ваше мнение, я пошел», — написал Роберт Бауэр 27 октября утром. Уже вечером он расстрелял одиннадцать прихожан.

Генеральный директор и основатель Gab Эндрю Торба не видит проблемы в своей платформе и активно ее защищает.

«Я не знаю. Вы видите здесь прямую угрозу? Я вот не вижу. И что вы хотите, чтобы мы сделали с такой публикацией? Вы хотите, чтобы мы блокировали всех, кто пишет «я пошел»? Это какой-то абсурд», — заявил Торба в интервью National Public Radio.

На текущий момент сайт Gab недоступен. Регистратор доменных имен GoDaddy, чьими услугами пользовался Торба, отказался сотрудничать с социальной сетью. Его примеру последовали интернет-компании PayPal, Medium и Joyent.

Тем не менее, руководство Gab решительно настроено вернуть сайт обратно в сеть.

«Если вы пользуетесь Facebook, Twitter, Instagram или Reddit, то вы сидите в одной социальной сети в террористами, педофилами и преступниками каждый день», — сообщает Gab, призывая общественность не судить о всех своих пользователях по одному случаю.