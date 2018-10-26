Приплатили за харассмент: как Google покрывала создателя Android

Харассмент поощряется

В октябре 2014 года ведущий разработчик ОС Android Энди Рубин тихо покинул Google, получив прощальную благодарность от Ларри Пейджа, который тогда занимал должность генерального директора компании.

Реклама

«Хочу пожелать Энди всего самого наилучшего. Android — это нечто удивительное, что сделало счастливыми свыше миллиарда пользователей», — заявил Пейдж в официальном сообщении.

Тем не менее, руководство компании скрыло тот факт, что Рубин обвинялся в сексуальном харрасменте, передает The New York Times.

В 2013 году «отец» Android принудил женщину заняться с ним оральными сексом в гостиничном номере.

Google провела собственное расследование и установила, что обвинения против Рубина являются правдоподобными — об этом газете сообщили два анонимных источника внутри компании.

По результатам расследования Пейдж принял решение уволить Энди Рубина. Тем не менее, вместо того, чтобы предать эту историю огласке и выгнать его с позором, компания обеспечивала ему «золотой парашют» в размере $90 млн, которые выплачивались постепенно — по $2 млн в месяц на протяжении четырех лет. Последняя выплата должна состояться в ноябре 2018 года.

Рубин стал одним из трех высших руководителей в Google, которых обвинили в неподобающем поведении. В двух случаях провинившиеся сотрудники были уволены с денежной компенсацией. В третьем — мужчина остался работать в компании. Но каждый из этих инцидентов был скрыт компанией — об этом NYT сообщили нынешние и бывшие сотрудники Google, знакомые с этими ситуациями.

История с Энди Рубином выделяется на фоне других щедрой компенсацией, которую компания продолжает выплачивать и по сей день. Впрочем, сам создатель Android опровергает факты из публикации New York Times и винит во всем бывшую жену.

2/2 to disparage me during a divorce and custody battle. Also, I am deeply troubled that anonymous Google executives are commenting about my personnel file and misrepresenting the facts. — Andy Rubin (@Arubin) 26 октября 2018 г.

«История New York Times содержит в себе многочисленные неточности о моей работе в Google и дикое преувеличение о моей компенсации. Более того, я никогда не склонял женщин к сексу в отеле. Эти неверные предположения являются частью клеветнической кампании, чтобы опорочить меня во время бракоразводного процесса и борьбы за право опеки», — заявил Рубин в своем твиттере.

Официальный представитель Энди Рубина заявил о том, что инженер покинул компанию в 2014 году по собственному желанию, и не причастен к сексуальным домогательствам.

«Любые отношения, которые были у мистера Рубина во время работы в Google, были основаны на взаимности, и не включали в себя его подчиненных. У него действительно была любовная связь с женщиной в 2012 году. Как известно, тогда правила поведения в компании не запрещали отношения между сотрудниками», — заявил представитель.

«Люди не чувствуют себя в безопасности»

После того, как статья NYT стала вирусной, на случившееся отреагировал генеральный директор Google Сундар Пичаи, а также вице-президент по взаимодействию между сотрудниками Эйлин Нотон. Что характерно, в своем письме, адресованном сотрудникам Google, они вообще не упоминают Рубина, ни подтверждая историю, ни опровергая ее.

«Мы очень серьезно относимся к обеспечению безопасности и инклюзивности на работе. Хотим уверить вас, что мы расследуем каждую жалобу о сексуальном харрасменте и неподобающем поведении и принимаем соответствующие меры», — заявляет руководство компании.

Пичаи и Нотон утверждают, что за последние два года 48 человек были уволены из Google из-за обвинений в домогательствах, 13 из которых были высшими менеджерами. Ни один из них денежную компенсацию не получил.

«Мы продолжаем делать Google тем местом, где вы можете чувствовать себя в безопасности на работе, но понесете наказание, если будете вести себя недостойно», — говорится в письме.

Тем не менее, некоторых сотрудников компании, это заявление совсем не убедило.

«Когда Google покрывает насильников, она создает среду, в которой люди не чувствуют себя в безопасности, если заявляют о домогательствах. Они начинают думать, что это бесполезно, или, что еще хуже, что мужчинам будут платить деньги, а женщины останутся ни с чем», — высказалась Лиз Фонг-Джонс, которая работает в Google на протяжении 10 лет.