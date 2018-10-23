«Сначала не поверил»: Google Maps назвал Раду предателем

Сервис Google Maps, вероятно, по массовому запросу пользователей, изменил название Верховной рады на Верховную «Зраду», что переводится с украинского как «предательство» и «измена».

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«Сначала не поверил, думал, фотошоп. Но нет, это действительно правда — Верховная Зрада Украины. На всех экранах Google Maps Украины», — написал депутат Переяслав-Хмельницкого горсовета Максим Иващенко у себя в фейсбуке.

К тому же существенно снизился сам рейтинг парламента: теперь он составляет менее двух с половиной баллов из пяти возможных. Оценку деятельности законодательного органа поставили более 300 человек.

Впрочем, изменения в систему уже внесены: в украинской и русской версиях карты ошибку уже исправили, а вот англоязычная Google Maps по-прежнему обвиняет парламент в «предательстве».

По мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, такая «народная оценка» деятельности Рады совершенно не удивляет. Как он объяснил ФАН, непосредственная политика администрации президента Украины Петра Порошенко и правительства значительно снизила уровень доверия украинцев к власти.

«Вообще на Украину какое-то проклятие нашло. Видимо, это связано с тем, что можно описать фразой «какой поп — такой приход». Все действия, которые творит нынешняя украинская власть и сам Порошенко, и парламент, привели к тому, что рейтинг парламенту понизили. Да и к тому же люди, которые сейчас сидят в Раде, действительно предали интересы государства и всех жителей Украины», — считает собеседник агентства.

При этом сам бывший депутат оценил бы деятельность Верховной рады еще ниже. «Если сегодня Google вынес диагноз «Верховная зрада», то ситуация действительно этому соответствует. Я бы, наверное, за нуль понизил и не единицу выбрал, а снизил на тысячу пунктов вообще и поставил минус украинской Раде» — заявил он.

Журавко объяснил это тем, что Верховный совет на сегодняшний день работает некачественно, а его деятельность осуществляют «безграмотные люди, которые не вычитывают ни один закон». «Качество в комитетах рассмотрения законов нулевое, а может, даже ушло в минус. Верховную раду возглавляет Парубий, который не проявляет себя как профессионал, поэтому и отношение украинцев к парламенту как к больному организму», — подчеркнул Журавко.

Экс-депутат Верховной рады Украины считает, что вопрос доверия украинцев к власти стоит довольно остро и его нельзя решить за считанные минуты: для этого необходимы коренные изменения в парламенте страны.

«Этот парламент необходимо полностью менять, как и самого президента, может, только тогда что-то изменится. Но в обозримом будущем я не вижу альтернативу и людей, которые могли бы изменить ситуацию в лучшую сторону и вернуть доверие Раде. Столько всего уже произошло, что я не знаю, как доверие украинцев можно вернуть», — отметил политик.

Он убежден, что силы, способные стабилизировать ситуацию в парламенте и вернуть доверие граждан к государственным институтам в стране, находятся за пределами Украины. «Политики в Киеве есть, но ситуация заключается в том, что их контролируют США. Так что мы имеем риск наступить на те же грабли: законодатели не дадут исправить положение дел на Украине», — резюмировал Журавко.

Накануне депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил о том, что рабочая группа, занимающаяся проектом о «статусе» Автономной Республики Крым, намерена рассмотреть вопрос о переименовании полуострова.

По его словам, проект изменений для внесения в Конституцию Украины уже подготовлен. Эти предложения направят на рассмотрение конституционной комиссии, а затем их переправят в украинский парламент.

«Один из [рассматриваемых рабочей группой. — «Газета.Ru»] вопросов — это название. Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также [есть. — «Газета.Ru»] предложение — Крымско-татарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией», — передает слова депутата УНИАН.

Чубаров уточнил, что рабочая группа предлагает назвать полуостров Крымской автономией, а представительный орган в Крыму, соответственно, советом автономии.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал такое предложение украинских депутатов «торжеством полного идиотизма».

«На сегодняшний день Крым никакого отношения к этому государству не имеет ни в фактическом, ни в юридическом отношении, и на Украине это прекрасно понимают... Нам все равно, как украинские власти будут называть наш полуостров», — заявил Ганжара.