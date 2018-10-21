Аравийские тролли: как травили убитого журналиста

В Саудовской Аравии действует «фабрика троллей» с сотнями сотрудников, сообщает американская газета The New York Times. «Отцом-основателем» этого проекта издание называет наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

«Тролли» распространяют в социальных сетях информацию по запросу Эр-Рияда, получая за работу порядка $3 тыс. ежемесячно, говорится в статье. Основные поля их деятельности — твиттер, WhatsApp и Telegram.

Начало «фабрике троллей» было положено во времена «арабской весны» в 2010 году. Тогда саудиты начали проводить онлайн-кампании против критиков режима, сообщает NYT. Особое внимание «троллей» получили темы войны в Йемене, которая для Эр-Рияда идет без особого успеха, и прав женщин в Саудовской Аравии.

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Отмечается, что если администрация соцсетей находит аккаунты «троллей» и замораживает их, то саудовские интернет-наемники моментально открывают новые страницы. По данным издания, в числе «заказов» этой «фабрики троллей» был и оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи, убитый в начале октября.

Напомним, накануне власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста. Джамаль Хашукджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году, переехав на постоянное место жительства в США.

Эмигрировав, он на постоянной основе писал статьи для газеты The Washington Post, специализируясь на аналитике политической ситуации на родине и внешней политике Эр-Рияда. При этом Хашукджи неоднократно и в достаточно резкой форме критиковал действия властей Саудовской Аравии. Ранее он работал главным редактором саудовской газеты «Аль-Ватан», а также возглавлял бахрейнский телеканал «Аль-Араб».

В начале октября журналист вместе со своей невестой прибыл в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы о разводе, позволяющие ему заключить новый брак. Его спутницу не пустили внутрь здания, а спустя пять часов заявили, что Хашукджи «уже ушел», хотя он территорию дипмиссии не покидал.

По данным турецкой газеты Yeni Safak, Хашукджи отрубили пальцы, после чего он был обезглавлен. В качестве доказательства указываются имеющиеся в распоряжении редакции аудиозаписи из посольства. На одной из аудиозаписей с места убийства генконсул Саудовской Аравии в Турции Мухаммед Ибрагим аль-Утейби якобы просит убить Хашукджи за пределами территории дипломатической миссии — чтобы «не навлекать на него неприятности». На еще одной аудиозаписи консул якобы требует от Хашукджи «заткнуться, если он хочет остаться в живых, приехав в Саудовскую Аравию».

В турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) пообещали опубликовать доказательства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Reuters. В ПСР заявили, что Турция «никогда не допустит сокрытия» по этому делу.

Турецкие политики также добавили, что Саудовская Аравия будет отвечать перед мировым сообществом в рамках международного права, если ее причастность к преступлению подтвердится.

С начала «арабской весны» в 2011 году саудиты держат неуклонный курс на ужесточение репрессивного законодательства и упорно ведут наступление на свободу слова. Поправки, внесенные в закон о печати в 2011 году, предусматривают наказание за публикацию любых материалов, которые, по мнению властей, идут вразрез с законами шариата, посягают на интересы государства, поддерживают интересы зарубежных стран, нарушают общественный порядок или национальную безопасность или же потворствуют деятельности криминалитета.

В 2014 году правительство Саудовской Аравии издало новый закон о борьбе с терроризмом и ряд других правил, в соответствии с которыми, по мнению правозащитной группы Human Rights Watch, «любое высказывание или создание любой ассоциации, которые будут критически оценивать правительство и его понимание ислама, будут преследоваться в рамках уголовного закона».

По данным международной ассоциации Reporters Without Borders, в Саудовской Аравии «очень серьезная ситуация» со свободой прессы. В 2018 году эта страна оказалась на 169 месте в рейтинге. Россия в этом рейтинге на 148 месте, а первую строчку заняла Норвегия. Последнее, 180-е место — за КНДР.