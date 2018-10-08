Атака клонов: Facebook поразили вирусные «письма счастья»

«Это безумие»

Пользователи Facebook столкнулись со странной массовой рассылкой, предупреждающей о возможном клонировании аккаунтов. Об этом сообщает TIME.

Реклама

Юзер получает личное сообщение, якобы от одного из своих друзей. «Друг» жалуется на то, что получил запрос на добавление в друзья повторно, а это означает, что аккаунт жертвы мог быть клонирован — речь идет о создании другого профиля, полностью повторяющего исходный с целью мошенничества.

«Возможно, тебе стоит проверить свой аккаунт... Зажми сообщение до тех пор, пока не появится кнопка «переслать»... Нажми на нее и отправь это сообщение всем тем людям, кому посчитаешь нужным... Мне пришлось делать это для каждого в отдельности. Удачи», — говорится в сообщении, текст которого не изменяется от инцидента к инциденту.

HOAX: If you get this message on Facebook, do not forward. This message is a hoax that is being spread around. You did not send anyone a friend request. It is not a real message. pic.twitter.com/xsIR8iVUNl — Leah Shields (@LeahShieldsWPSD) 7 октября 2018 г.

Многие пользователи, получившие это сообщение, восприняли угрозу всерьез, переслав его всем своим друзьям, которые также обеспокоились ситуацией и способствовали распространению «письма счастья».

Кроме того, служба безопасности Facebook зафиксировала рост сообщений от взволнованных людей, опасающихся за сохранность своего профиля. По данным компании, этот обман не является хакерской атакой, так как не несет в себе вирус или другую вредоносную программу.

«Мы слышали, что некоторые люди видят сообщения о том, что их профили были клонированы. Это приобрело форму рассылки в стиле «передай другому»», — заявил официальный представитель социальной сети, порекомендовав игнорировать фейковые письма.

Он также подчеркнул тот факт, что вирусная рассылка не является признаком того, что Facebook охватила эпидемия фейковых аккаунтов. Кроме того, этот инцидент никак не связан с последним взломом социальной сети, в рамках которого было скомпрометировано около 50 млн аккаунтов.

Успокаивающее заявление Facebook почти не повлияло на панику среди пользователей, которые предпочли все же переслать сомнительное сообщением всем своим друзьям, на случай, если оно окажется правдой.

«Пожалуйста, хватит отправлять мне сообщения о клонированных аккаунтах Facebook. Это очевидный обман, и вы меня ЗАСПАМИЛИ. Это безумие», — пишет пользователь Twitter Брук Элисон.

Please stop sending me copy and paste emails about Facebook accounts being cloned. Apparently this is a hoax and I am getting SPAMMED with them. It's crazy. My friends are too. — Brooke Alyson (@Brooke_Alyson) 7 октября 2018 г.

Мошенники-психологи

Несмотря на то, что этот конкретный случай спам-рассылки кажется обычной шалостью с целью посеять панику, клонированные аккаунты являются одним из методов кибер преступников, пользующихся социальной инженерией для достижения своих целей.

Два года назад один из пользователей Facebook по имени Зевс Митчелл Паредес рассказал в интервью Fox 5, что столкнулся с клонированием своего аккаунта. Он не подозревал об этом до тех пор, пока его друзья не сообщили ему.

В фейковый аккаунт Паредеса были загружены те же фотографии, что присутствовали и в основном.

Его знакомые заявили о том, что мошенник, создавший «клона», пытался вымогать у них деньги, якобы от имени Паредеса.

Глава ИБ-компании SafeCyber Реджинальд Корбитт сообщил о том, что многие люди становятся легкой добычей мошенника, создавшего клон реального человека.

«Они могут сказать, что находятся в другом штате или стране, потеряли кошелек, и попросят $500 или $5000», — рассказал Корбитт. По его словам, такая преступная схема особенно хорошо работает на лицах старшего возраста, особенно если запрос исходит якобы от собственного ребенка или внука.

Кроме того, разговоры от имени другого лица могут быть затеяны киберпреступниками для выведывания персональной информации.

«Сначала они заведут разговор издалека, на общие темы, а после начнут задавать более личные вопросы», — заявил эксперт.

Если же пользователь заподозрил неладное, и полагает, что общается с мошенников, рекомендуется обратиться в службу поддержки Facebook, которая сможет быстро определить — фейковая это страница или нет. Как правило, платформа быстро блокирует подозрительные аккаунты, тем самым снижая количество вероятных жертв обмана.