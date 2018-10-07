Без скандалов не обошлось: что не так с iPhone XS Max

Очень дорогая «лопата»

iPhone XS Max стал возвратом Apple к привычной всем концепции «большого флагмана», хотя и классический термин Plus заменили на непривычный Max. iPhone XS Max — это увеличенная версия iPhone XS, а разница между этими двумя смартфонами только в размерах экрана, емкости аккумулятора, цене (iPhone XS Max дороже на 9 тыс. руб.) и в новом стекле на задней панели и экране.

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Как утверждают в Apple, это самое прочное стекло, какое когда-либо использовалось в iPhone. Можно только поверить компании на слово — дроптест iPhone XS Max «Газета.Ru» проводить не рискнула.

Зачем же нужен такой большой экран? В последние несколько лет появилась новая целевая аудитория, условно называемая «любители лопат». Это пользователи, которым нравятся смартфоны с огромными экранами. Просмотр видеоконтента, игры, набор текста, чтение, интернет-серфинг, скроллинг на страницах соцсетей и в мессенджерах — все это удобнее делать именно на большом экране.

Как это ни странно звучит, но разница между 5-дюймовым и 6,5-дюймовым экраном просто огромна.

Экраны с большими диагоналями дают совсем другой пользовательский опыт.

Причем, как показывают маркетинговые исследования, пользователи переходят с меньшего экрана на больший, но почти никогда наоборот. Плюс, больший размер корпуса позволяет разместить более емкий аккумулятор и увеличить время автономной работы.

Так например, iPhone XS Max работает примерно на час дольше, чем iPhone XS.

Платить за такие размеры приходится большим весом, большими габаритами и худшей эргономикой. По сравнению с iPhone XS, iPhone XS Max не так удобно лежит в руке, и дотягиваться большим пальцем до верхней части экрана для пользователей с маленькой ладонью проблематично. Да, в iPhone XS Max есть опция «удобный доступ», позволяющая как бы «опустить» экран пониже, но в реальной жизни она оказывается не такой уж удобной. Опускать и поднимать экран быстро надоедает.

XS против X

Почти всех потенциальных покупателей волнует вопрос, а стоит ли покупать новый IPhone или лучше взять более дешевый X, пока они еще есть на складах, так как Apple прекратила их производство. Чем, кроме размера экрана iPhone XS Max отличается от iPhone X?

iPhone XS Max, несмотря на прошлогодний дизайн, это все же больше чем просто незначительный апгрейд iPhone X.

Дисплей нового iPhone практически не изменился. Это практически тот же OLED-дисплей от Samsung, что и в iPhone X. Единственное значимое отличие — расширенный на 60% динамический диапазон.

Что касается памяти, появилась версия iPhone XS Max с накопителем 512 Гб. Такой шаг Apple не очень понятен — даже при самом активном фотографировании и потреблении медиаконтента, за год мы не смогли заполнить 256 Гб iPhone X.

Оперативная память увеличилась и теперь составляет 4 Гб вместо 3. Кроме того, в iPhone XS Max стоит новый процессор A12 Bionic.

Отметим, что прошлогодний A11 Bionic по-прежнему невероятно быстр, даже на фоне конкурентов 2018 года, а разницу между A12 и A11 заметить можно только в тестах и в играх, которые еще даже не вышли.

Тем не менее, A12 Bionic, сейчас самый мощный мобильный процессор в мире.

Размер пикселя сенсора камеры увеличился с 1,2 до 1,4 микрон. Это позволяет добиться лучшего качества фото и видео в условиях недостаточной освещенности. Также немного изменилось фокусное расстояние объективов камер. Они стали чуть более широкофокусными. Добавился режим Smart HDR (технология специальной проработки самых светлых и самых темных частей снимка), возможность изменения глубины резкости в режиме портрет, изменился и сам портретный режим.

Что не так с iPhone XS Max

Главная проблема iPhone XS и iPhone XS Max — это завышенные ожидания пользователей. Логика покупателей понятна — продукт компании Apple по экстремально высокой цене должен быть безупречен.

К сожалению, такая логика не работает. Так, например, эксперты из DxOMark, занимающиеся тестированием и сравнением камер, поставили iPhone XS Max 105 баллов. Это «всего лишь» второй результат после Huawei P20 Pro с его 109 баллами.

Да, OLED экран 6,5 дюймов в достаточно компактном корпусе впечатляет, но у Vivо Nex, Huawei Mate 20, Honor 8X стоят такие же большие экраны при почти таких же габаритах. Более того в Vivо Nex стоит тот же OLED-экран от Samsung.

Довольно неприятным сюрпризом стало и то, что экран iPhone XS Max не поддерживает опцию Always On Display, когда на выключенный экран выводится некоторая информация — текущее время, количество уведомлений, управление плеером и прочее.

Про комплектацию смартфона уже кажется высказались все эксперты.

Смартфоны за 100-128 тыс. руб. укомплектованы стандартной копеечной зарядкой (хотя сам смартфон поддерживает мощную ускоренную), а переходник для наушников совсем пропал из коробки.

Более того, чтобы подсоединить iPhone XS Max к новому MacBook, вам тоже придется покупать специальный кабель.

На этом негативный хайп вокруг iPhone XS и XS Max не закончился.

На прошлой неделе многие владельцы iPhone XS и XS Max заметили, что их устройства не заряжаются при подключении, если только они не «разбудят» его уже после подсоединения к зарядке. Проблема была исправлена в обновлении iOS 12.1, так что скандал СhargeGate затих, не успев начаться, но осадочек остался.

Затем некоторые пользователи американского оператора Verizon пожаловались,что при невысоком уровне сигнала у них падает скорость LTE-соединения.

Что касается нашего тестирования, то мы обратили внимание, что новый iPhone XS Max чаще других устройств «отваливается» от Wi-Fi-сети.

Удивление вызвала и работа селфи-камеры. По мнению части юзеров, селфи получаются слишком «гламурными». Такая агрессивная бьютификация лица связана с особенностями работы фирменного режима Smart HDR, и это определенно понравилось не всем. Apple уже обвинили в потакании вкусам китайских покупателей.

Business Insider

Можно, конечно, сказать, что все это мелочи, но мы говорим о самом дорогом iPhone в истории Apple — потребители ждали безупречности от смартфона за 128 тыс. руб., но так ее и не получили. Да, смартфоны конкурентов тоже не идеальны, да и безупречных устройств не существует в природе, но об этом фанаты и ненавистники Apple не вспоминают. Магия цифр и бренда доводит эмоции до очень высокого накала.

Кого же может заинтересовать iPhone XS Max? Это определенно смартфон для самых преданных поклонников Apple, готовых расстаться со 100 (и более) тысячами рублей, а также для тех пользователей, у кого смартфон является частью имиджа — поговорку «встречают по одежке», еще никто не отменял.