Болезнь вернулась: сооснователь Microsoft борется с раком

«Лечение уже началось»

Сооснователь Microsoft Пол Аллен, который вместе с Биллом Гейтсом подарил миру операционную систему Windows, заявил о возвращении давнего заболевания — неходжкинской лимфомы. 65-летний бизнесмен столкнулся с этой формой рака в 2009 году, и смог излечиться, однако болезнь снова настигла его девять лет спустя.

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О рецидиве рака стало известно от самого Аллена, который опубликовал соответствующую запись на своем официальном сайте.

«Команда докторов уже начала лечение, и я планирую агрессивно бороться. Многое изменилось в медицине с тех пор, как я победил эту болезнь в 2009 году. Мои врачи настроены оптимистично и верят в то, что терапия принесет свои плоды, и я с ними согласен», — заявил Пол Аллен.

Аллен добавил, что не планирует уходить в отпуск по состоянию здоровья и продолжит заниматься делами своей компании Vulcan, а также двух спортивных команд — футбольного клуба «Сиэтл Сихокс» и баскетбольного клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс», чьими владельцами он является.

«Я очень благодарен за поддержку, которую получил от своих родных и друзей. Я также благодарен за поддержку от моих команд и широкого круга людей, которую вы мне оказывали в прошлом, и надеюсь получать ее и сейчас, когда я снова прохожу через это испытание», — заключил Аллен.

Заявление Пола Аллена прокомментировал тренер «Сиэтл Сихокс» Пит Кэрролл. Бизнесмен приобрел команду по американскому футболу в 1996 году, и под его руководством клубу удалось выиграть «Супер Боул XLVIII» в конце сезона 2013 года.

«Пол уже через это проходил... и все закончилось хорошо. Мы все за него болеем. Мы благодарны за все, что он делает для сообщества и всех нас. Мы поможем ему бороться, и он об этом знает», — заявил Кэрролл в интервью.

На момент написания заметки второй учредитель Microsoft Билл Гейтс не прокомментировал болезнь своего бывшего коллеги.

Рак под номером три

Пол Аллен и Билл Гейтс познакомились в Сиэтле — еще в школе в 1968 году. Он были объединены идеей создать компактную ЭВМ. Компания Microsoft появилась в американском городе Альбукерке спустя семь лет. Тогда Аллен получил 36% акций компании, а Гейтс — 64%. Сообщается, что Гейтс в основном занимался переговорами и деловыми контактами, в то время как Аллену были ближе технические разработки.

Уже в 1980 году предприниматели получают действительно крупный заказ от IBM — они разрабатывают операционную систему для персональных компьютеров, и всего три года спустя после головокружительного успеха Пол Аллен покидает компанию, продав все свои акции по $10 за штуку. Причиной тому стал рак — на этот раз лимфома Ходжкина, которая также является злокачественным заболеванием лимфоидной ткани.

Как следует из воспоминаний Аллена,

его лечили от рака весьма агрессивно — к таким видам лечения обычно прибегают в тех случаях, когда остальные варианты закончились, а пациенту уже нечего терять.

Бизнесмена облучали большими дозами радиации, чтобы убить злокачественные клетки, а после врачи прибегли к пересадке костного мозга.

В результате Пол Аллен смог вылечиться, но в Microsoft так и не вернулся, оставаясь членом совета директоров компании в течение двух десятилетий. Таким образом, лимфома, которая вернулась к Аллену в 2018 году, является уже третьим случаем заболевания раком в его жизни.

На текущий момент состояние Аллена оценивается в $20,5 млрд, что обеспечивает ему 44 место в списке богатейших людей мира Forbes (для сравнения — Билл Гейтс занимает вторую строчку рейтинга). Он является членом филантропической организации богатейших людей планеты «Клятва дарения» и пожертвовал на около $2,5 млрд на благотворительность.

В конце сентября появились слухи о том, что Аллен намерен купить лондонский футбольный клуб «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича, который намерен расстаться с командой из-за проблем с британской визой и возможных санкций со стороны Соединенных Штатов.