За ценой не постоим: кому нужны люксовые смартфоны

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Люди, которые были шокированы ценой iPhone XS Max на 512 Гб (128 тыс. руб.), явно незнакомы с люксовыми смартфонами, которые, несмотря на свою невысокую востребованность, тоже имеют своих клиентов. Такие luxury-смартфоны отличает несколько ключевых характеристик — эксклюзивный дизайн, лимитированный тираж и высокая цена.

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Отметим, что речь идет не о продуктах компаний-бутиков, инкрустированных бриллиантами, в корпусах из золота и платины. Это скорее ювелирные, а не технологические продукты, чья стоимость определяется количеством карат и пробой металлов.

На текущий момент на рынке есть несколько актуальных моделей, которые по характеристикам могут сравниться с последней новинкой Apple и даже превзойти его.

Все они относятся к категории «люкс» и стоят соответственно.

Например, Huawei Mate RS Porsche Design — как можно догадаться из названия, совместная разработка двух компаний. Смартфон базируется на топовом серийном смартфоне Huawei P20 Pro, но отметим, что Mate RS Porsche Design переработан основательно, и изменения коснулись не только внешнего вида и комплектации. Тем не менее, «порш-дизайн» — это, конечно, первое, что бросается в глаза.

Huawei

Тройная камера для соблюдения симметрии расположена посередине, а AMOLED-экран с разрешением QHD+ (1440x2880) занимает почти всю фронтальную поверхность. Сканеров отпечатков пальцев в Mate RS Porsche Design два, что является очень редким решением. Один сканер традиционно расположен на задней панели, а другой встроен прямо в экран.

Стоимость такого смартфона составляет $1800 (около 118 тыс. руб.)

Oppo Find X Lamborghini edition — это по сути лимитированная версия Oppo Find X с большим количеством памяти (512 ГБ), задней панелью из углеродного волокна, логотипом Lamborghini и специальной комплектацией, в которую входят беспроводные наушник и быстрая зарядка Super VOOC, которая заряжает смартфон с 0 до 100% за 35 минут.

Смартфон сделан в модной концепции «безрамочного дизайна», причем экран составляет 93,8% от площади фронтальной поверхности. Такой высокий показатель screen-to-body ratio обеспечивается эффектно выезжающим из корпуса блоком камер, который в обычном состоянии спрятан внутри смартфона и не занимает пространство на лицевой панели.

Oppo

Сканера отпечатков пальцев в этом аппарате нет, а распознавание владельца происходит с помощью фронтальной камеры и блока сенсоров, напоминающего Face ID от Apple. Цена люксового Oppo составляет $2000 (около 131 тыс. руб.)

The LG Signature Edition 2018 — это тоже лимитированная версия флагмана — за основу взят смартфон LG V35 ThinQ. Отличия от оригинала заключаются в материале задней панели из циркониевой керамики и возможности заказать аппарат с персональной гравировкой. В комплектацию входят наушники BeoPlay H9i компании Bang & Olufsen, которая участвовала и в разработке звукового тракта для LG V35 ThinQ. Всего выпущено 300 таких аппаратов, каждый из которых обойдется владельцу в $1800.

LG

Смартфон Alpha One Tonino Lamborghini — самый старый (представлен в 2017 году) из luxury-смартфонов и, соответственно, обладает самыми слабыми техническими характеристиками в этом списке. 5-дюймовый LCD-экран с разрешением 2560х1440, чипсет Qualcomm Snapdragon 820.

Специальный чип Asahi Kasei AK4961, отвечающий за звук, обеспечивает hifi-звучание (в наушниках соответствующего качества). Изготовлен Alpha One на базе смартфона ZTE Axon 7. Но главная особенность Alpha One Tonino Lamborghini — это все же дизайн и материалы, а именно итальянская, обработанная вручную кожа и сплав LiquidAlloy. Стоит такой гаджет $2400 (около 157 тыс. руб.)

Tonino Lamborghini

Как можно заметить по гаджетам из списка выше,

концепция таких смартфонов заключена в наборе свойств, который гарантирует владельцу, что он лично вряд ли встретит еще одного человека с таким же устройством, и дает ему ощущение исключительности владения особо ценным артефактом.

Например, первую партию Oppo Find X Lamborghini раскупили за 4 секунды после начала онлайн-продаж, что говорит не только об определенном спросе, но и о явно ограниченном тираже.

Это подтверждает и статистика рынка. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, годовые продажи подобных аппаратов в России исчисляются не более, чем несколькими тысячами штук.

Porsche Design Mate RS — это откровенно имиджевый продукт, направленный на укрепление бренда, а не на серьезные продажи. Аналогичная история с Oppo Find X Lamborghini edition и LG Signature Edition 2018.

Что интересно, и Samsung, и Apple вообще не выпускают luxury-модели, так как считают, что их бренды и так достаточно сильны.

Из премиума в «лакшери»

Объективный пользовательский опыт при использовании luxury-смартфонов не сильно отличается от опыта использования «обычных» флагманов.

Причина этому заключается в том, что набор технологий, которые сейчас используются в мобильной индустрии, довольно ограничен.

Пользователю в данном случае просто предоставляется некий специфический пакет ощущений, причем за весьма солидную цену.

Отметим, что iPhone XS Max 512 Гб, несмотря на свой космический ценник, совершенно не вписывается в люксовый сегмент и его идеологию. Это хоть и дорогой, но условно массовый аппарат, который рассчитан на совершенно других покупателей. В каком-то смысле у него сейчас нет конкурентов, и это может оказаться для Apple как плюсом, так и минусом.

Плюс очевиден — состоятельные покупатели, не готовые переходить на экзотические модели смартфонов, приобретут iPhone XS Max, так как уже сейчас, сразу после старта продаж, он приобрел репутацию «самого крутого» аппарата на мобильном рынке.

Минус тоже вполне понятен — отсутствие конкуренции намекает на то, что в данной рыночной нише просто нет спроса.

Не стоит считать маркетологов Samsung и Huawei неквалифицированными специалистами — если бы они видели потенциал в премиальном классе смартфонов, то их компании, вероятно, тоже выпустили бы устройства с ценником, как у iPhone XS Max.

Если судить по предзаказам в России, то почти все ритейлеры, утверждают, что самым популярным новым айфоном стала модель iPhone XS Max 256 Гб (110 тыс. руб.), причем в золотистом корпусе.

Насколько будет успешен новый iPhone XS Max 512 Гб, сумеет ли он «отъесть» часть покупателей у luxury-cегмента мобильного рынка или, наоборот, даст толчок для его роста, приучив потребителей к новому уровню цен, последуют ли примеру Apple другие компании, поднимут ли они цены на свои флагманы? Все это станет ясно не ранее первого квартала 2019 года, когда будут подведены первые финансовые итоги, но уже видно, что психологический барьер «100 тыс. руб. за смартфон» россиянами преодолен.

Подчеркнутая премиальность новых iPhone уже стала мемом и предметом троллинга со стороны конкурентов. Так, например, китайская компания Xiaomi использовала анонс новых iPhone для ситуационного маркетинга и запустила в Китае акцию, в которой предложила свои набор из нескольких гаджетов по цене новых iPhone, обыграв и цену, и название новых смартфонов Apple.

Xiaomi

Так, в самый дорогой комплект, который называется «XS Max Set» вошли смартфон Mi 8 6+128 ГБ, ноутбук Mi Notebook Pro, беспроводные стереонаушники Mi Bluetooth Collar Headset и умный браслет Mi Band 3.

Смысл этой акции — указать на несуразность цен на новые айфоны, которые русскоязычный твиттер высмеял еще сразу после презентации Apple 12 сентября. Не исключено, что креатив Xiaomi подхватят и другие компании, которые будут устраивать разовые акции, отталкиваясь от ценников iPhone XS и XS Max.