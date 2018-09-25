Своровали для других: Apple обвинили в шпионаже

Нашла коса на камень

Противостояние Qualcomm и Apple началось в январе 2017 года с иска против производителя чипов на $1 млрд. По мнению Apple, ее партнер и поставщик компонентов для гаджетов злоупотребляет своим положением на рынке, создавая невыносимые условия лицензирования патентов. В апреле ответчик подал встречный иск против купертиновцев, обвинив их в нарушении патентных прав, и даже пытался запретить производство и продажу смартфонов iPhone.

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Теперь этот конфликт получил неожиданное продолжение — несмотря на то что многие аналитики предсказывали мирное разрешение споров, Qualcomm пошел в очередное наступление. Как стало известно CNBC,

Qualcomm выдвинул новые обвинения против Apple, обвинив компанию в краже исходного кода своих чипов и последующей передаче коммерческой тайны компании Intel, которая является текущим поставщиком деталей для «яблочных» устройств.

Если верить документам дела, Apple намеренно украла секреты производства и передала их Intel с целью улучшения производительности чипов в айфонах. Эксперты полагают, что теперь Qualcomm рассчитывает, что суд встанет на ее сторону, из-за чего юристы Apple будут вынуждены пойти на урегулирование спора.

Однако главный юрисконсульт Qualcomm Дональд Розенберг уверяет СМИ, что этот иск стоит особняком, а его подача в Верховный суд калифорнийского Сан-Диего состоялась бы вне зависимости от уже существующего дела.

«Неправомерное использование ценных коммерческих секретов Qualcomm в целях помочь конкуренту нанесло нам непоправимый ущерб и должно немедленно прекратиться», — заявил Розенберг в интервью CNBC.

Ранее, в ноябре 2017 года, Qualcomm подала иск, обвиняющий Apple в нарушении соглашения, подписанного в начале сотрудничества с истцом — речь идет о производстве чипов для айфонов. Это соглашение обязывало Apple надежно хранить предоставленный исходный код программного обеспечения. Кроме того, Qualcomm могла в любой момент запросить доказательства того, что код защищен в достаточной мере.

Тогда истец утверждал, что не смог получить информацию о правомерном использовании Apple своего исходного кода, и поэтому намерен судиться. Теперь к этому иску добавлено и обвинение в воровстве вышеупомянутого кода, а также его передаче конкурентам с целью исправить изъяны и недоработки со стороны инженеров.

В исковом заявлении не предоставлено прямое доказательство вины Apple, но имеется отсылка к постоянным контактам между инженерами Apple и Intel по данному вопросу.

Судя по последним сообщениям экспертов, в айфонах этого года, а именно моделях iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, используются исключительно чипы Intel. При этом вскоре после старта продаж некоторые пользователи новейших гаджетов начали жаловаться на плохой Wi-Fi и слабый LTE-сигнал, который в сети связали с «плохой антенной». Нельзя быть уверенным наверняка, но есть вероятность того, что слабый сигнал вызван чипами Intel, уступающими в качестве чипам Qualcomm, установленным на более старые модели iPhone.

Следующий суд между Qualcomm и Apple запланирован на апрель 2019 года. Представители Apple пока не прокомментировали новые обвинения в адрес компании. Отмечается, что компания Intel не будет выступать ответчиком по этому делу.

Дефективный экран

Накануне стало известно о еще одном дефекте, с которым столкнулись пользователи iPhone XS — некорректной цветопередаче. Один из пользователей форума Reddit пожаловался, что его устройство показывает черный цвет как бордовый. При этом владелец новенького айфона не заметил проблем с цветом в магазине, а обнаружил проблему уже дома, включив пониженную яркость.

По предварительной информации, всему виной заводской дефект OLED-экрана, который установлен на трех устройствах Apple последних версий — iPhone X, iPhone XS и iPhone XS Max. Вероятно, что проблема не носит массовый характер, а является единичным случаем. Apple пока никак не прокомментировала жалобу покупателя.