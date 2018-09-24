На старте продаж: у iPhone XS нашли проблему с экраном

«Сразу не заметил»

Пользователь с никнеймом Defying, который купил новейший гаджет от Apple в пятницу 21 сентября, пожаловался на дефект iPhone XS на форуме Reddit. По словам Defying, его устройство показывает в приложении черный цвет как бордовый. Такая же ситуация повторяется с черно-белыми фотографиями, чья цветопередача выглядит некорректной.

«Я не заметил этого в пятницу, потому что никогда не включал пониженную яркость», — жалуется владелец iPhone XS. Для сравнения он приложил фотографию свежекупленного айфона и прошлогоднего iPhone X, у дисплея которого не замечена подобная проблема.

Reddit

«У кого-нибудь еще есть такая проблема? По сравнению с «десяткой», экран выглядит получше на полной яркости, но на пониженной на него очень тяжело смотреть», — заключил пользователь.

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Один из комментаторов вспомнил, что в прошлом году сталкивался с похожей проблемой — экран его iPhone X придавал изображениям фиолетовый оттенок, после чего было принято решение сдать его в магазин по гарантии. Другие комментаторы тоже придерживаются похожего совета и рекомендуют обменять iPhone XS по гарантии, так как налицо определенный заводской дефект OLED-дисплея.

Впрочем, некоторые из них предлагают «откатить» операционную систему iOS 12 к предыдущей версии, так как из-за апдейта у нескольких владельцев iPhone наблюдались проблемы с цветопередачей.

Apple начала использовать OLED-экраны (с технологией органических светодиодов) с модели iPhone X. У новых iPhone XS и iPhone XS Max также установлены такие дисплеи. А вот у iPhone XR — более дешевый и «устаревший» светодиодный LED-экран.

В прошлом году вскоре после старта продаж iPhone X некоторые пользователи начали жаловаться на странную зеленую полосу, пересекающую весь экран сверху вниз. Судя по первым отзывам на iPhone XS Max, эта проблема так и не была полностью изжита и снова встречается в новейших айфонах.

wccftech.com

На текущий момент пока еще рано говорить о дефективности первой партии iPhone XS и iPhone XS Max, так как проблемы с дисплеями могут встречаться лишь в отдельных случаях, например, из-за повреждения гаджета в процессе транспортировки. Ожидается, что в ближайшие две недели ситуация прояснится, так как во многих странах мира новые айфоны пока еще не продаются.

Например, в России продажа iPhone XS и iPhone XS Max в России начнется через четыре дня — 28 сентября. Стоимость iPhone XS составит от 87 990 pyб. до 118 990 руб., а iPhone XS Max — от 96 990 руб. до 127 990 руб. Сразу после презентации новых устройств Apple некоторые пользователи твиттера шутили о том, что за такие деньги можно купить один год обучения в университете или оплатить недельный тур в Европу.

На текущий момент на онлайновых торговых площадках уже предлагаются услуги по пребыванию в очереди за новым айфоном, чтобы сэкономить время потенциального покупателя. За такую услугу россияне просят от 15 до 150 тыс. руб.

«Черное зеркало» в каждый дом

На прошлой неделе стало известно, что в новой версии операционной системы iOS 12 появился так называемый «рейтинг доверия», который будет присваиваться каждому пользователю. Рейтинг будет формироваться на базе собранных данных о количестве сделанных и полученных пользователем звонков, а также отправленных электронных писем. Таким образом система сможет сформулировать определенную закономерность потребления для владельца айфона или айпада.

Рейтинг доверия был создан для защиты пользователей от злоумышленников, совершающих покупки в магазине iTunes за чужой счет. В случае если закономерность потребления будет нарушена, Apple сможет понять, что аккаунт попал в руки к мошеннику, и запретит авторизацию покупки.

Такой ход «яблочной» компании напугал аналитиков по ряду причин. Прежде всего потому, что сбор любой информации о пользователе потенциально несет в себе риски для приватности, даже несмотря на то, что собранные Apple данные будут анонимизированы и не привязаны к конкретному человеку. Кроме того, рейтинг доверия был введен практически тайно — путем внесения изменений в политику конфиденциальности iTunes, что тоже насторожило экспертов и преданных фанатов Apple.