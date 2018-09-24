В Apple секса нет: Тим Кук запретил «обнаженку» и насилие

Кук сказал сексу «нет»

Впервые о планах Apple снимать собственные фильмы и сериалы стало известно в 2015 году, когда «яблочная» компания начала переговоры со многими известными голливудскими киностудиями. В прошлом году для этих целей был выделен $1 млрд.

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Как сообщает The Wall Street Journal, от нескольких проектов, предложенных Apple, компании пришлось отказаться, а виной этому — генеральный директор бренда Тим Кук.

Первой драмой Apple должна была стать полубиографическая история о легенде хип-хопа Dr.Dre под названием «Признаки жизни» (англ. Vital Signs). В этом сериале присутствовали сцены оргий в огромном поместье, большое количество наркотиков, а также перестрелки между бандами — те факторы, которые делают современные проекты зрелищными и привлекают много зрителей.

К сожалению, Тим Кук современные тренды не оценил и назвал «Признаки жизни» слишком жестокими.

«Apple дала понять, что хочет высококачественные шоу со звездами и широкой аудиторией, но выступает против секса, ненормативной лексики и насилия», — заявили несколько продюсеров, работающих с компанией, в интервью Wall Street Journal.

По этой же причине в феврале было прекращено сотрудничество между Apple и Брайаном Фуллером, автором сериалов «Ганнибал» и «Американские боги». Вместе они планировали создать ремейк фэнтези-хоррора «Удивительные истории», но видение Фуллера не было одобрено Куком — по мнению главы Apple, эротика и ругательства «украдут» у сериала часть аудитории, например, детей и подростков, что негативным образом скажется на просмотрах.

Таким образом, на пути Apple в глянцевый мир Голливуда появилось серьезное препятствие — принципы и убеждения генерального директора. Тим Кук готов выделять средства на собственные сериалы, но при одном условии — они не должны запятнать безупречную репутацию компании-производителя айфонов и айпадов.

К сожалению, конкуренты на рынке не дремлют. Другие платформы, например, HBO, получили широкое признание благодаря оригинальным сериалам «Игра престолов» и «Мир дикого запада», в которых присутствует большое количество сцен сексуального характера.

Netflix, который положил начало стриминговой революции, сделал ставку на «Карточный домик», рассказывающий о приключениях беспринципного политика, и «Оранжевый — хит сезона», в центре сюжета которого фигурирует женская тюрьма. И там, и там герои широко используют ненормативную лексику.

«Фильмы и сериалы — это совсем другое»

Впрочем, эксперты считают, что Тим Кук не зря дует на воду. По словам бывшего программного директора NBC и Fox Престона Бекмана, плохой контент может плохо отразиться на продажах гаджетов Apple.

«В случае с Netflix, они рискуют только тем, что человек откажется от подписки. В случае с Apple, неудовлетворенный зритель может наказать компанию, перестав покупать ее устройства», — считает Бекман.

Маркетолог Coca-Cola Co. Питер Сили, занимавшийся киноподразделением компании, также весьма скептично настроен к новой инициативе Apple.

«Apple хорошо делает гаджеты, а Coca-Cola — прохладительные напитки, но фильмы и сериалы — это совсем другое. Они должны вызывать эмоции», — заявил Сили, добавив, что сфера развлечений «иррациональна и непредсказуема».

Все перипетии Apple привели к тому, что запуск первой партии оригинальных сериалов и фильмов постоянно переносится — на этот раз с конца 2018 года на март 2019 года. Однако компания считает, что к этому времени сможет подготовить действительно уникальный и качественный контент.

На текущий момент Тим Кук не выглядит как следующий большой босс Голливуда, учитывая его воззрения, а также любимые шоу, которые упоминает WSJ — «Огни ночной пятницы», повествующем о техасском футбольном тренере, и политическую драму «Мадам госсекретарь». Впрочем, стоит дождаться хотя бы первого релиза компании, чтобы оценить ее шансы на успех в большом кинематографе.