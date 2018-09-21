«Черное зеркало» наяву: Apple ввела рейтинг доверия

Доверие — на вес золота

После релиза новых версий операционных систем iOS 12, tvOS 12 и watchOS 5 компания Apple незаметно внесла изменения в политику конфиденциальности магазина iTunes Store.

Смысл поправки заключается в том, что теперь компания может собирать и использовать данные о совершенных и принятых звонках, а также электронных письмах, в рамках борьбы с мошенничеством.

«Чтобы идентифицировать и предотвратить мошенничество при совершении покупок, мы будем использовать информацию о том, как вы используете свое устройство, включая приблизительное принятых звонков и отправленных писем, для составления рейтинга доверия. Сбор данных проходит таким образом, что Apple не может узнать, что именно вы храните на своем телефоне», — следует из текста политики конфиденциальности.

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Представитель Apple подтвердил порталу Venture Beat, что новая функция «рейтинга доверия» действительно появилась в iOS 12 и предназначена для оценки покупателя — согласно рейтингу специалисты компании будут определять, действительно ли он является истинным владельцем аккаунта или совершает покупки за чужой счет. В этом им помогут некие закономерности, или паттерны, согласно которым пользователь iPhone обращается со своим устройством на ежедневной основе.

Спикер также подчеркнул, что пользователям Apple не стоит волноваться о безопасности, так как компания получает только зашифрованное числовое значение, которое хранится на серверах ограниченный период времени, а потом удаляется.

Такой ход Apple, мягко говоря, настораживает.

Во-первых, до конца неясно, как количество звонков и e-mail поможет компании сразу распознать злоумышленника, если для этих целей службе безопасности достаточно проверить уникальный идентификационный код, который присваивается каждому гаджету Apple.

Во-вторых, сбор любой информации о пользователе потенциально несет в себе риски для приватности, даже несмотря на то, что собранные Apple данные будут анонимизированы и не привязаны к конкретному человеку. Кроме того, новая политика слабо вяжется с принципиальной позицией компании касательно конфиденциальности своих юзеров — Apple отказывается предоставлять доступ к айфонам даже американским спецслужбам по особому запросу.

Британское издание The Independent сравнило новую политику Apple с эпизодом популярного сериала «Черное зеркало», в котором людям присваивали оценку, основываясь на их взаимоотношениях с другими людьми. Действительно, факт оценки количества звонков и письменных сообщений третьими лицами звучит весьма тревожно.

Пора занимать очередь

Тем временем, в сети начали появляться первые отзывы на iOS 12, в которой руководство Apple пообещало учесть все ошибки прошлых версий операционной системы и выпустить продукт, который понравится всем владельцам iPhone.

Несмотря на то, что iOS 12 действительно «разогнала» даже старые айфоны, позволив им работать быстрее, эксперты жалуются на отсутствие принципиальных отличий от прошлогодней iOS 11.

Изменения в новой «оси» действительно незначительны, хотя Apple изначально не обещала прорыва — в этом году купертиновцы сделали акцент на улучшении производительности.

Даже новые айфоны являются прямыми премниками iPhone X, получившими идентичный дизайн и суффикс «s».

Кстати, об айфонах — в Европе и ряде стран мира начались продажи iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, представленных в сентябре 2018 года. Одновременно с этим в России открылся предзаказ на новейшие гаджеты.

Как известно, спрос рождает предложение, а потому на торговых площадках начало появляться большое количество объявлений, предлагающих услуги по стоянию в очереди, так как количество желающих получить новый iPhone в числе первых очень велико. Цены за место в очереди сильно варьируются — от 15 до 150 тыс. руб.

avito.ru

Продажа iPhone XS и iPhone XS Max в России начнется через неделю — 28 сентября. iPhone XR появится на прилавках магазинов спустя месяц — 26 октября.