Удар по корпорациям: как Евросоюз мстит Америке

Меж двух огней

Европейский союз продолжает пристально следить и оценивать деятельность крупных американских компаний. Если в июле Еврокомиссия постановила оштрафовать Google на рекордные $5 млрд, то теперь в зоне риска оказался ритейл-гигант Amazon.

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В рамках пресс-конференции в Брюсселе Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что ЕС заинтересовалась американской компанией, так как подозревает ее в нарушении антимонопольного законодательства.

Вестагер и ее команда начали предварительное расследование, чтобы определить, как компания Джеффа Безоса использует данные, купленные у третьих лиц, на своей платформе. Еврокомиссар подчеркнула, что расследование пока носит неофициальный характер.

«Проблема заключается в данных. Если Amazon получает данные от мелких торговцев, которые пользуются платформой... то использует ли он эту информацию для проведения собственных расчетов? Что сейчас в тренде, чего хотят люди, какие предложения они желают получать, что заставляет их совершать покупки», — заявила Маргрет Вестагер, объясняя необходимость проверки практик компании.

Торговцы, продающие свои товары на онлайн-платформах Amazon, играют значительную роль в общей прибыли компании — во втором квартале 2018 года их доля составила $9,7 млрд.

Европейская комиссия опасается, что Amazon, свободно пользуясь собранными данными от таких продавцов, имеет конкурентное преимущество.

«Пока мы не пришли к выводам и даже формально не завели дело, но мы пытаемся собрать информацию, чтобы получить полную картину происходящего», — добавила Еврокомиссар.

Вестагер уже направила официальные запросы нескольким торговцам по данному вопросу. Amazon Inc. пока не предоставила официальный комментарий.

Ранее компания Безоса уже попадала в объектив европейских следователей.

В 2017 году ЕС привлек Amazon к ответственности из-за получения незаконных налоговых субсидий в Люксембурге и потребовал выплатить компенсацию властям в размере $295 млн.

Что интересно, Amazon в качестве монополиста видит и президент США Дональд Трамп, у которого давняя война с Джеффом Безосом. В конце августа во время одной из встреч в Овальном кабинете американский лидер назвал ситуацию с Google, Facebook и Amazon «очень монопольной», но отказался дать более развернутый комментарий. После его слов пошли слухи о том, что Генеральный прокурор США Джефф Сешнс вскоре может начать расследование среди крупнейших гигантов Кремниевой долины.

Рекордсмен из Долины

Эксперты считают, что Amazon нужно всерьез отнестись к заявлению Маргрет Вестагер, так как у нее есть история громких побед в антимонопольных делах. Две из них связаны с компанией Google, которую еврокомиссар привлекла к ответственности дважды, причем оба раза закончились огромными штрафами.

Летом 2017 года Google была оштрафована на €2,4 млрд по делу о злоупотреблении своим доминирующим положением.

IT-гиганта обвинили в продвижении собственного сервиса покупок, который демонстрировался в поисковой выдаче на первых строчках, опережая конкурентов. Чтобы удовлетворить требованиям Евросоюза, Google пришлось внести изменения в свой алгоритм, чтобы обеспечить равные права для всех агрегаторов торговых площадок.

Спустя год, в июле 2018 года, Маргрет Вестагер нашла новые нарушения в деятельности Google — компания воспользовалась популярностью своей операционной системы Android для продвижения других продуктов.

В результате суд обязал Google выплатить рекордную сумму в размере €4,3 млрд (около $5 млрд), что стало крупнейшим штрафом в истории Европейской комиссии.

Сама Google заявила, что Android никак не ограничивает выбор пользователя, а наоборот создает множество возможностей.

«Динамичная экосистема, быстрые инновации и низкие цены — классическая основа для здоровой конкуренции», — заявил представитель Google Ал Верни в письменном заявлении. Компания заявила о намерении оспорить штраф Еврокомиссии.