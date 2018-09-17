СМС от Трампа: что такое «президентское оповещение»

До тревоги осталось три дня

20 сентября Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США проведет тестовый запуск системы экстренного оповещения граждан. Несмотря на то, что сама система не является принципиально новой, официально это будет первый раз, когда «президентское оповещение» в виде SMS-сообщения придет на большую часть мобильных телефонов американцев. Отказаться от такого сообщения невозможно, передает The Verge.

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Сообщается, что впервые эта система была введена в 2006 году при Джордже Буше-младшем, но стала называться «президентским оповещением» только сейчас. Как следует из названия, решение об отправке экстренных сообщений принимает глава государства.

На этой неделе власти «проверят готовность» нации к чрезвычайным ситуациям и установят, нужны ли системе какие-либо улучшения.

Сначала владельцам смартфонов придут соответствующие SMS-сообщения (с особым сигналом и вибрацией), а спустя две минуты оповещение покажут в прямом эфире на телевидении и запустят на радио.

Всего в своеобразных учениях примут участие свыше основных 100 провайдеров США.

«ЭТО ТЕСТИРОВАНИЕ Системы национального оповещения в чрезвычайных ситуациях... Никаких мер не требуется», — смогут прочитать американцы на экранах своих мобильных телефонов 20 сентября.

В этой связи стоит вспомнить тревожный случай на Гавайях в январе текущего года, когда жители штата получили сообщения с предупреждением о неминуемом ракетном ударе по архипелагу.

«Немедленно найдите убежище. Это не учебная тревога», — говорилось в SMS, поступивших на смартфоны. Сообщение также транслировалось по ТВ и радио, перекрывая другие передачи.

К счастью, оказалось, что тревога все-таки учебная, а сообщение было отправлено оператором по ошибке. С тех пор американские власти озаботились созданием и внедрением более совершенной системы оповещения, чтобы сократить до минимума риск человеческого фактора.

Альтернатива твиттеру

Несмотря на то, что эта инициатива несет в себе заботу о гражданах, некоторые из них восприняли нововведение скептически. Среди них звезда «Зачарованных», актриса Алисса Милано.

«Я этого не хочу. Как нам это выключить, @fema? Я знаю, что Трампу плевать на согласие, но я на это не подписывалась», — заявила Милано в своем твиттере.

I don't want this. How do we opt out, @fema? I know trump isn't big on consent but I don't consent to this. https://t.co/A04twRU39p — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 сентября 2018 г.

«Я НЕ ХОЧУ, чтобы Дональд Трамп отправлял мне сообщения! Я НЕ ДАВАЛ ему мой номер!», — пишет один из пользователей Твиттера.

I DO NOT WANT @realDonaldTrump texting me! I DID NOT give him MY NUMBER! @verizon are you on this? @sprint @ATT ? — EX GOP - David Limbaugh 2020 POTUS (@Limbaugh2016) 15 сентября 2018 г.

С ним соглашается и следующий комментатор: «Я немедленно хочу это отключить. Я не хочу, чтобы Дональд Трамп был в моем телефоне... Когда-либо».

Однако среди скептиков встречаются не только ярые противники президента Трампа, но и те, кто боится злоупотребления со стороны главы США.

Всем известна любовь американского лидера к своему твиттеру — а вдруг он сможет использовать межнациональную систему оповещения, чтобы донести свою точку зрения?

На текущий момент число его подписчиков составляет 54,5 млн человек, а вот «президентское оповещение» смогут увидеть уже 325 млн граждан.

«*Телефон включается в 4:30 утра. ПОЧЕМУ ДЖЕФФ СЕШНС НЕ РАССЛЕДУЕТ УТЕЧКИ. В ПУЭРТО-РИКО НИКТО НЕ УМЕР. ОХОТА НА ВЕДЬМ», — иронизирует журналист Стивен Миллер, намекая на особую манеру Дональда Трампа вести свой микроблог.

*Cellphone EMS alert goes off at 4:30am



******WHY WONT JEFF SESSIONS INVESTIGATE THE LEAKERS. NO ONE DIED IN PUERTO RICO. WITCH HUNT******* — Stephen Miller (@redsteeze) 15 сентября 2018 г.

Впрочем, у системы оповещения есть встроенные меры безопасности, которые в теории не позволят президенту Трампу использовать ее в своих частных целях. Во-первых, глава государства — не единственный человек, имеющий доступ к этой системе. Ранее подобные сообщения уже отправляли разные агентства и ведомства.

Во-вторых, отправить SMS с объявлением тревоги — куда более сложный процесс, чем отправка твита. Кроме того, текст сообщения будут читать и проверять третьи лица, так что Дональд Трамп не будет единоличным автором.

В-третьих, американское законодательство запрещает использовать систему, если в тревожном сообщении речь не идет о стихийном бедствии или террористических актах.

Таким образом, если у Трампа и получится отправить оповещение «не по теме», то он официально нарушит закон.

«Если вы отвлечетесь от политики и от личности конкретного президента, то поймете, что эта система — отличная идея и прекрасный пример использования технологии, чтобы достучаться до каждого, если людям грозит опасность», — заявила представитель Южно-Калифорнийского университета Карен Норт в интервью NBC. Тем не менее, судя по реакции в социальных сетях, отвлечься от своего президента у американцев все еще не получается.