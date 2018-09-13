Рыдали всем офисом: Трамп довел Google до истерики

«Мне было очень больно»

Видеофрагмент, на котором изображена встреча сотрудников Google с руководством, представляет собой еженедельное собрание, которое в компании называется TGIF [Thank God It's Friday, «Слава богу, пятница» — Газета.Ru]. Это была первая встреча после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году, на которой присутствовали сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж, вице-президенты Кент Уолкер и Айлин Нотон, финансовый директор Рут Порат, а также генеральный директор компании Сундар Пичаи.

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В рамках встречи высшее руководство Google выразило недовольство и даже испуг победой республиканца.

«Сегодня большинство людей здесь расстроены и взволнованы.

Я нахожу эти выборы оскорбительными, и я знаю, что многие из вас со мной согласны.

Это тяжелое время, которое идет вразрез со многими нашими ценностями. Я считаю, что это хороший момент, чтобы подумать об этом», — заявил Сергей Брин в начале собрания.

Гендиректор Google Сундар Пичаи рассказал о том, что многие сотрудники прислали ему сообщения, в которых говорят о страхе перед последствиями, которые может принести правление Трампа. По словам Пичаи, он призвал их не молчать, общаться с политическими оппонентами и принять результат демократического процесса.

Тем не менее руководство Google признало честность и легитимность выборов.

Вице-президент Кент Уолкер назвал избрание Трампа признаком установления «племенного строя», который с течением времени сам себя уничтожит. В то же время Уолкер поспешил убедить сотрудников компании, что, несмотря на результаты выборов, «история на нашей стороне».

Финансовый директор Рут Порат начала описывать собравшимся тот момент, когда узнала, что демократы проиграли, и не смогла сдержать слез.

«Когда я осознала это, мне было очень больно», — заявила Порат.

В завершение своей речи она попросила каждого из сотрудников Google обнять того, кто сидит рядом, заявив, что «каждому сейчас нужны объятия».

В середине встречи слово снова взял Сергей Брин, который отметил, что сторонники Трампа могли проголосовать за него «от скуки», что уже случалось на протяжении американской истории. Он также указал на тот факт, что голосовавшие за республиканца работают на «монотонных работах», отметив соотношение между их финансовым состоянием и положением тех, кто поддерживает экстремистские организации.

Чуть позже Брин сравнил сторонников Дональда Трампа со сторонниками фашизма и коммунизма, сказав, что их также связывает желание действовать из-за скуки.

В конце собрания один из сотрудников Google попросил руководство назвать «хоть что-то позитивное», что последует за выборами. Все спикеры одновременно рассмеялись.

«Ох, это очень сложный вопрос», — ответил Брин.

После того, как скандальное видео вызвало резонанс в сети, представитель компании Google прокомментировал ситуацию.

«В ходе регулярных встреч руководства, которые проходят по расписанию, некоторые сотрудники и представители руководства выразили свои собственные личные взгляды после долгой и требующей принятия решений президентской гонки. На протяжении более чем 20 лет все в Google обладали правом свободно выражать свое мнение в ходе этих встреч», — заявил представитель Google.

В компании также подчеркнули, что на встрече не было сказано ничего, что позволило бы предположить, что какие-либо политические взгляды смогут повлиять на разработку продуктов компании.

Плохие новости

В конце августа президент США Дональд Трамп внезапно обвинил Google в предвзятости по отношению к нему. По мнению главы государства, компания специально подтасовала результаты поисковой выдачи, чтобы пользователи видели только негативные новости про Трампа.

«Google и остальные заглушают голоса консерваторов и скрывают хорошую информацию и новости. Они решают, что нам можно видеть, а что — нет. Это очень серьезная ситуация, которую нужно решить!» — сообщил президент в своем твиттере.

Кроме того, Дональд Трамп опубликовал видеоролик, в котором видно, как Google каждый год рекламировал президентское обращение к нации бывшего американского лидера Барака Обамы, а с момента избрания прекратил такую практику.

Спустя несколько дней после твитов Трампа компанию Google вызвали для дачи показаний в Сенат — там проходило заседание о роли социальных сетей в распространении дезинформации онлайн. Встречу посетил глава Twitter Джек Дорси и главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг, однако Google отказалась направить одного из своих руководителей и предпочла вовсе пропустить мероприятие, чем сильно расстроила сенаторов.