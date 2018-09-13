«Джобс перевернулся в гробу»: чем плохи новые айфоны

iPhone Xs и iPhone Xs Max

Новый iPhone Xs, который преданные фанаты «яблока» ждали целый год, представляет собой практически точную копию iPhone X, который был выпущен в 2017 году. Размер его дисплея составляет 5,8 дюйма, и при этом он занимает практически всю переднюю панель — дань «безрамочной» моде на рынке смартфонов. iPhone Xs Max является увеличенной копией iPhone Xs для тех, для кого размер имеет значение. Размер экрана «макса» — 6,5 дюйма.

Фоторепортаж: Apple показала новые iPhone __is_photorep_included11964037: 1

Как и у iPhone X, у обеих новейших моделей есть сканер лица Face ID, который в прошлом году был представлен как революция в сфере защиты смартфона, а сегодня уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Чтобы вместить этот сканер, Apple приняла решение сохранить вырез сверху передней панели, который так критиковали после прошлогодней презентации.

Однако Apple вняла другой просьбе фанатов и впервые за всю историю компании добавила функцию двух SIM-карт в своих смартфонах.

Стоит отметить, что возможность носить две «симки» в одном телефоне была реализована в гаджетах на Android достаточно давно, но Apple как будто предпочитала не замечать эту во многом полезную фишку.

iPhone с двумя SIM-картами: Джобс перевернулся в гробу — МедПрпПрогер (@Sergemiuss) 13 сентября 2018 г.

Что касается нововведений. Одной из первых была анонсирована повышенная защита от воды благодаря сверхпрочному стеклу, в которое облачены айфоны. Теперь гаджет сможет продержаться под водой на глубине двух метров около 30 минут, прежде чем владелец заметит, что утопил его. Купертиновцы обещают, что «утопленника» теперь можно высушить, и он будет работать как ни в чем не бывало.

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Камера получила очередной апдейт и новые функции, «играть» с которыми владелец будет разве что в первые пару дней после покупки. Разнообразные эффекты явно смогут заинтересовать фотографа, но для обывателя они скорее всего останутся рудиментарной «фичей», стоимость которой будет включена в конечную цену айфона.

Примерно та же история и с процессором. iPhone Xs и iPhone Xs Max получили новый чип A12 Bionic, который выполняет триллионы операций в секунду. Это актуально для тех, кто играет в мобильные игры, потребляющие много памяти, или занимается обработкой видео,

но для среднестатистического пользователя социальных сетей такой процессор является чересчур мощным и, скорее всего, не сможет задействовать весь свой потенциал.

Ну, хотя бы вторую симкарту добавили. Где вы этот А12 Bionic использовать будете? НА вк и инстаграм у вас и Fly будет достаточно #AppleEvent — Котёнок ГАВ (@CatgLol) 13 сентября 2018 г.

Что же касается цен — iPhone Xs будет стоить, как и прошлогодний iPhone X, $999 за самую дешевую версию (от 87 990 тыс. руб.), а вот iPhone Xs Max — аж $1099 (от 96 990 тыс. руб.), что делает его не только самым большим, но и самым дорогим айфоном в линейке Apple. Если же брать «максимальную» модель, то его цена составит 127 990 руб.

Новый айфон стоит 130 тысяч...СТО ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ КАРЛ

Я за учебу в год плачу меньше. Это как мне за квартиру год платить. Столько всего можно приобрести на эти деньги #AppleEvent — дочь маяковского (@oblivion_012) 13 сентября 2018 г.

iPhone XR

iPhone XR — это специальная альтернатива от Apple для тех, кому iPhone Xs показался слишком дорогим или недостаточно красочным.

Этот телефон был изначально заявлен как «бюджетный»,

а потому Apple даже постарались оправдать его более низкую цену, заменив дорогой OLED-экран на устаревший LCD.

Окей,кто нибудь мне объяснит смысл iPhone XR?

ДЛЯ ЧЕГО ЕГО СОЗДАЛИ#AppleEvent — Какая-то Жижа (@JustNekefor) 12 сентября 2018 г.

Этот айфон выйдет в шести ярких цветах (в отличие от сдержанных золотистых тонов вышеупомянутых премиальных моделей) и является преемником прошлогоднего iPhone 8. Другие функции, на которых можно было бы сэкономить, достались XR в наследство от всей линейки X — и сканер лица Face ID, и суперскоростной чип A12 Bionic.

У покупателя есть возможность приобрести устройство с 256 Гб внутренней памяти. На первый взгляд это выглядит как заманчивое оправдание покупки самого емкого айфона, но по факту эта четверть террабайта может никогда и не заполниться.

Айфоны для нищих стоят дорого#AppleEvent — yaroslaw (@Kurwa_Player) 13 сентября 2018 г.

А вот и цены из официального магазина Apple — так, «айфон для нищих» обойдется покупателю в 64 990 руб., если он решит сэкономить, и в 77 990 руб, если решит жить на полную катушку и никогда не удалять сделанные фотографии и видео.

Таким образом, в этом году Apple не удалось совершить традиционную революцию. Компания из Купертино добавила большое количество обновлений софта, немного улучшила «железо», но в целом эти айфоны уже были представлены в 2017 году — в основе лежит все тот же iPhone X, получивший некоторые косметические улучшения.

Цена устройств опять выросла — люди в социальных сетях жалуются, что 130 тыс. руб. полностью покрывают один год учебы в университете или недельную поездку в Европу.