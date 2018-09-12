Айфоны, часы и наушники: что покажут на презентации Apple

Три икса

Главным событием презентации является демонстрация новых моделей iPhone, которую Apple традиционно откладывает на конец мероприятия. По слухам, в этом году будут представлены три айфона, каждый из которых будет похож на iPhone X. Эксперты говорят, что кардинальной смены дизайна ждать не приходится — источники внутри Apple назвали 2018 год «S-годом», намекая на выпуск гаджетов, являющихся улучшенной версией прошлогодних смартфонов.

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Самым крупным представленным телефоном станет iPhone XS Max (по другой версии — iPhone XS Plus), размер экрана которого составит 6,5 дюйма. Его уменьшенная версия получила предварительное название iPhone XS, а также дисплей на 5,8 дюйма. Оба этих смартфона оснащены OLED-экранами, рамками из нержавеющей стали, а также «вырезом-монобровью», в которой прячется сканер лица Face ID.

Бюджетный iPhone с LCD-экраном вместо OLED в прессе называют iPhone XC (или iPhone 9). В нем, вероятно, не будет вышеобозначенных функций премиум-класса, зато и его стоимость будет ниже, чем у «старших братьев».

Остается надеяться, что новые айфоны не повторят судьбу iPhone X, владельцы которого на протяжении года сталкивались с широким спектром проблем — от неприятия нового дизайна до невозможности ответить абоненту. Кроме того, в прошлом году прямо во время презентации в прямом эфире у «десятки» не сработал сканер лица Face ID, из-за чего демонстрационный образец пришлось заменить прямо на сцене.

Часы с кардиограммой

Если с айфонами все более-менее понятно, то «умные» часы Apple Watch Series 4 вполне могут получить первый масштабный редизайн с тех самых пор, как свет увидела первая модель устройства.

Эксперты пророчат часам более крупный экран, который займет практически всю верхнюю панель гаджета. Кроме того, корпус Apple Watch станет тоньше.

Ожидается, что в устройство будет интегрирован специальный медицинский датчик, который будет регистрировать частоту сердечного ритма и сможет фиксировать отклонения от нормы, предупреждая об этом владельца.

В четвертой серии часов, скорее всего, останется LTE, как и в прошлой модели. А вот операционная система получит апдейт — на Apple Watch Series 4 будет установлена watchOS 5, которую анонсировали в июне этого года.

Наушники

Еще одним популярным устройством Apple являются беспроводные наушники AirPods. По неподтвержденным данным, компания планирует выпустить обновленную версию AirPods, в которой будет присутствовать повышенная шумоизоляция и защита от влаги и пыли.

Кроме того, во втором поколении наушников Apple появится поддержка голосовой активации виртуального помощника Siri, которая на текущий момент вызывается двойным нажатием на дисплей.

Софт

Несмотря на то что многие ждут именно технику, не стоит забывать и о новинках в области программного обеспечения. В июне Apple презентовала iOS 12, watchOS 5, tvOS и macOS Mojave.

Маловероятно, что будут анонсированы новые функции этих операционных систем, а вот точные даты релиза для широких масс скорее всего объявят. Пока что существуют только бета-версии ОС, доступные для ограниченного круга людей.

«Но это не точно»

Прошел уже год с тех пор, как Apple показала устройство AirPower, предназначенное для беспроводной зарядки сразу трех устройств компании, но с тех пор о ней не слышно никаких вестей, вплоть до точной стоимости и даты начала продаж в магазинах.

Не исключено, что на новой презентации об AirPower будет сказано хотя бы пара слов.

Кроме того, вероятна презентация обновленного iPad, который будет похож на iPhone X и даже получит сканер лица, как в «десятке». Эксперты предсказывают появление новой, более бюджетной версии ноутбука MacBook Pro. Помимо прочего, может случиться анонс стримингового сервиса Apple, слухи о котором циркулируют целый год.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию с ежегодной презентации Apple. Начало мероприятия — в 20:00 по московскому времени.