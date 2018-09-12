Курсы валют$ 69.05 (-0.324) 80.33 (-0.195)
Пенсионный советник
Москва: +18°C
Apple презентует новые iPhone. LIVE

Онлайн-репортаж с презентации новых продуктов Apple

В калифорнийском Купертино проходит ежегодная презентация новых продуктов компании Apple, за которой следят миллионы фанатов «яблочных» устройств, а также все неравнодушные к миру новых технологий. Около тысячи гостей собрались в Театре Стива Джобса, чтобы в числе первых увидеть новые модели iPhone, а также другие гаджеты Apple. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию с мероприятия.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
20:42

Хорошие новости для тех, кто всегда роняет свои айфоны в воду — теперь его официально можно топить в любой жидкости, включая соленую воду и пиво, просушить и пользоваться дальше.

20:40

На сцене старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Филлип Шиллер, который представляет нам новое слово в технологиях — iPhone Xs!

20:38

А вот и презентация iPhone! Все затаили дыхание и приготовили деньги.

20:36

А вот и цены — от $399 за GPS-версию, от $499 за мобильную. Series 3 подешевеет на фоне выхода нового поколения. Предзаказ стартует в ближайшую пятницу, а отправка гаджетов покупателям начнется с 21 сентября. Релиз watchOS 5 — 17 сентября.

20:32

Все, что нужно знать о цветах Apple Watch Series 4 — он будет представлен в том числе и в золотом.

20:27

Сообщается, что вся информация о фитнес-активности и здоровье пользователя зашифрована и хранится в «облаке», так что злоумышленники не смогут получить ее просто так. Однако, iCloud звезд не раз ломали, похищая их интимные фотографии, так что к «облаку» особого доверия нет. Тем временем, Джефф обещает, что часы будут работать без подзарядки в течение целого дня, что довольно приятно.

20:22

А еще Apple Watch сможет зафиксировать фибрилляцию предсердий, а также — внимание — снять кардиограмму. Надеемся, что в следующем году айфон сможет сделать томограмму головного мозга, ведь тогда можно вообще не ходить по врачам, а ограничиться гаджетами Apple.

20:20

Часики теперь смогут зафиксировать момент, если их владелец неожиданно упадет, а также вызвать «скорую помощь», отправив ей местоположение пострадавшего. Звучит эпично, но хозяин может замучиться отказываться от помощи, когда будет периодически ронять гаджет. А он будет его ронять.

20:18

А вот и новые динамические циферблаты, а также разнообразные виджеты на экране Apple Watch Series 4. Уильямс также анонсировал повышенную производительность процессора часов, которая улучшилась аж в два раза.

20:15

Новое поколение часов стало тоньше, а дисплей — больше, аж на 30% по сравнению с Series 3.

Apple Watch
Apple
Apple Watch 4
20:12

На сцене появился главный операционный директор Apple Джефф Уильямс. Как и предсказывалось, теперь семейство устройств Apple пополнилось новым гаджетом — Apple Watch Series 4. В этих «умных» часах появится датчик пульса, который будет фиксировать нарушения сердечного ритма и предупреждать об этом владельца.

20:10

Начинаем с часиков! Кук будет представлять новую модель Apple Watch.

20:07

Количество устройств на базе iOS достигло двух миллиардов. До Android пока далеко, но тоже внушительно.

20:05

На сцене глава Apple Тим Кук. Он несет в руках зеленую кнопку-переключатель, который ему принесла девушка из предыдущего ролика.

20:02

Играет музыка из фильма «Миссия невыполнима». Все очень серьезно и пафосно!

20:00

А вот и начало! Смотрим вступительный ролик про штаб-квартиру Apple, в котором девушка изо всех сил торопится в Театр Стива Джобса.

Девушка Apple
Apple
19:55

Помимо айфонов Apple покажет и другие устройства — часы Apple Watch, вероятно второе поколение наушников AirPods, а также не исключается появление нового iPad со встроенной функцией Face ID. Призываем вас не закрывать онлайн после десяти минут презентации — по традиции, iPhone будут показаны ближе к концу мероприятия!

19:50

До начала презентации осталось десять минут, а шутки в твиттере уже льются рекой. Многие пользователи жалуются, что всего через каких-то два часа их нынешние айфоны безнадежно устареют. Таков уж мир технологий! Все меняется слишком быстро.

19:45

Напомним, в прошлом году Apple представила тоже три айфона — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, так что «троица» уже становится своеобразной традицией. А зал Театра Стива Джобса, в котором пройдет презентация, потихоньку начинает заполняться.

19:40

«Наследника» iPhone X в прессе окрестили iPhone XS, по аналогии, например, с iPhone5s, который был улучшенной версией «пятерки». iPhone Xs с большим экраном называют iPhone XS Max или iPhone XS Plus, что в обоих случаях очень длинно и тяжеловесно. А вот бюджетный смартфон с LCD-дисплеем пока называют iPhone XC, или XR — про него известно меньше всего, и именно он вызывает наибольший интерес.

19:35

Накануне мероприятия интернет буквально разрывает от количества слухов о том, что именно купертиновцы покажут в этом году. Пока эксперты и аналитики сходятся только в количестве айфонов — их, предположительно, будет три. Что же касается их названий, то тут мнения расходятся.

19:30

Приветствуем уважаемых читателей «Газеты.Ru», которые интересуются новыми технологиями! Сегодня, в 20:00 по московскому времени состоится ежегодная презентация Apple, на которой компания Тима Кука покажет новые айфоны и другие «яблочные новинки».