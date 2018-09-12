Apple презентует новые iPhone. LIVE

Сообщается, что вся информация о фитнес-активности и здоровье пользователя зашифрована и хранится в «облаке», так что злоумышленники не смогут получить ее просто так. Однако, iCloud звезд не раз ломали, похищая их интимные фотографии, так что к «облаку» особого доверия нет. Тем временем, Джефф обещает, что часы будут работать без подзарядки в течение целого дня, что довольно приятно.