Apple презентует новые iPhone. LIVE

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Хорошие новости для тех, кто всегда роняет свои айфоны в воду — теперь его официально можно топить в любой жидкости, включая соленую воду и пиво, просушить и пользоваться дальше.
На сцене старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Филлип Шиллер, который представляет нам новое слово в технологиях — iPhone Xs!
А вот и презентация iPhone! Все затаили дыхание и приготовили деньги.
А вот и цены — от $399 за GPS-версию, от $499 за мобильную. Series 3 подешевеет на фоне выхода нового поколения. Предзаказ стартует в ближайшую пятницу, а отправка гаджетов покупателям начнется с 21 сентября. Релиз watchOS 5 — 17 сентября.
Все, что нужно знать о цветах Apple Watch Series 4 — он будет представлен в том числе и в золотом.
Сообщается, что вся информация о фитнес-активности и здоровье пользователя зашифрована и хранится в «облаке», так что злоумышленники не смогут получить ее просто так. Однако, iCloud звезд не раз ломали, похищая их интимные фотографии, так что к «облаку» особого доверия нет. Тем временем, Джефф обещает, что часы будут работать без подзарядки в течение целого дня, что довольно приятно.
А еще Apple Watch сможет зафиксировать фибрилляцию предсердий, а также — внимание — снять кардиограмму. Надеемся, что в следующем году айфон сможет сделать томограмму головного мозга, ведь тогда можно вообще не ходить по врачам, а ограничиться гаджетами Apple.
Часики теперь смогут зафиксировать момент, если их владелец неожиданно упадет, а также вызвать «скорую помощь», отправив ей местоположение пострадавшего. Звучит эпично, но хозяин может замучиться отказываться от помощи, когда будет периодически ронять гаджет. А он будет его ронять.
А вот и новые динамические циферблаты, а также разнообразные виджеты на экране Apple Watch Series 4. Уильямс также анонсировал повышенную производительность процессора часов, которая улучшилась аж в два раза.
Новое поколение часов стало тоньше, а дисплей — больше, аж на 30% по сравнению с Series 3.
На сцене появился главный операционный директор Apple Джефф Уильямс. Как и предсказывалось, теперь семейство устройств Apple пополнилось новым гаджетом — Apple Watch Series 4. В этих «умных» часах появится датчик пульса, который будет фиксировать нарушения сердечного ритма и предупреждать об этом владельца.
Начинаем с часиков! Кук будет представлять новую модель Apple Watch.
Количество устройств на базе iOS достигло двух миллиардов. До Android пока далеко, но тоже внушительно.
На сцене глава Apple Тим Кук. Он несет в руках зеленую кнопку-переключатель, который ему принесла девушка из предыдущего ролика.
Играет музыка из фильма «Миссия невыполнима». Все очень серьезно и пафосно!
А вот и начало! Смотрим вступительный ролик про штаб-квартиру Apple, в котором девушка изо всех сил торопится в Театр Стива Джобса.
Помимо айфонов Apple покажет и другие устройства — часы Apple Watch, вероятно второе поколение наушников AirPods, а также не исключается появление нового iPad со встроенной функцией Face ID. Призываем вас не закрывать онлайн после десяти минут презентации — по традиции, iPhone будут показаны ближе к концу мероприятия!
До начала презентации осталось десять минут, а шутки в твиттере уже льются рекой. Многие пользователи жалуются, что всего через каких-то два часа их нынешние айфоны безнадежно устареют. Таков уж мир технологий! Все меняется слишком быстро.
Напомним, в прошлом году Apple представила тоже три айфона — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, так что «троица» уже становится своеобразной традицией. А зал Театра Стива Джобса, в котором пройдет презентация, потихоньку начинает заполняться.
«Наследника» iPhone X в прессе окрестили iPhone XS, по аналогии, например, с iPhone5s, который был улучшенной версией «пятерки». iPhone Xs с большим экраном называют iPhone XS Max или iPhone XS Plus, что в обоих случаях очень длинно и тяжеловесно. А вот бюджетный смартфон с LCD-дисплеем пока называют iPhone XC, или XR — про него известно меньше всего, и именно он вызывает наибольший интерес.
Накануне мероприятия интернет буквально разрывает от количества слухов о том, что именно купертиновцы покажут в этом году. Пока эксперты и аналитики сходятся только в количестве айфонов — их, предположительно, будет три. Что же касается их названий, то тут мнения расходятся.
Приветствуем уважаемых читателей «Газеты.Ru», которые интересуются новыми технологиями! Сегодня, в 20:00 по московскому времени состоится ежегодная презентация Apple, на которой компания Тима Кука покажет новые айфоны и другие «яблочные новинки».