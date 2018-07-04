Ничего личного: зачем третьи лица читают чужую переписку

Переписка перестала быть тайной

В современном мире не проходит и дня без очередного скандала, связанного с приватностью в интернете. Компания Google, владеющая почтовым сервисом Gmail, позволяет сторонним разработчикам читать и анализировать личную переписку своих пользователей для улучшения рекламного таргетинга. Более того, доступ к письмам в электронном ящике получает не только «бездушный» алгоритм, но и вполне живые сотрудники реальных компаний.

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Как сообщает Wall Street Journal, год назад Google пообещала полностью закрыть доступ к переписке пользователей, чтобы они чувствовали, что компания заботится об их приватности.

К сожалению, это не распространяется на сторонние расширения, которые интегрированы непосредственно в почту Gmail — например, сервисы по сравнению цен на разных онлайн-площадках, планированию маршрутов и т.п. На разработчиков, ответственных за создание таких приложений, Google повлиять не может.

Одним из таких разработчиков является компания Return Path Inc., которая собирает данные для рекламодателей, сканируя почтовые ящики свыше двух млн человек, согласившихся с условиями использования соответствующего приложения. Как правило, анализом занимаются компьютеры, которые просматривают около 100 млн писем в день.

Тем не менее, как рассказал WSJ один из источников, периодически в компании чтением писем занимаются и сотрудники, которые «тренируют» искусственный интеллект.

В своем официальном заявлении Google заявила о том, что предоставляет доступ к данным только тем разработчикам, которых считает проверенными, а также тем, кому пользователь лично предоставил разрешение на чтение.

При этом формально эти компании ничего не нарушают — все необходимые разрешения им дают сами пользователи, которые зачастую не вчитываются в пользовательское соглашение из-за больших объемов документа.

Разрешение на чтение писем выглядит следующим образом — при установке приложение прямым текстом сообщает, что будет читать электронные письма, а также иногда отправлять сообщения от имени пользователя.

Таким образом, владелец почты сам соглашается с вторжением в свою частную жизнь.

Как сообщил сотрудник компании-конкурента Return Path Тед Лодер, чтение пользовательских писем является «обычной практикой» для компаний, которые специализируются на сборе информации для маркетологов. Это необходимо для создания и совершенствования анализирующих алгоритмов.

«Некоторые могут считать это грязным секретом. Но такова реальность», — заявил Лодер.

Для тех, кто пристально следит за новостями Кремниевой долины, случай с почтой Gmail должен сразу напомнить прошлогодний скандал с Facebook и Cambridge Analytica. Тогда приложения, имеющие доступ к личной информации миллионов пользователей крупнейшей социальной сети, передали ее третьим лицам, которые, в свою очередь, использовали ее в своих, коммерческих и идеологических целях. Оба этих случая запомнятся даже не тем фактом, что сторонние компании получили данные людей, не спросив их разрешения, а тем, что мы зачастую даже не подозреваем, как много нашей личной информации хранится в сервисах, которыми пользуемся каждый день.

Как защитить себя

Реальность или нет, но многие пользователи, не подозревающие о подобной «практике», точно останутся ей недовольны. К счастью, как и многие другие надоедливые функции, слежку со стороны третьих лиц можно отключить.

Для этого достаточно зайти в настройки своего Google-аккаунта, который, в том числе, заведует и почтой Gmail. Во вкладке «Безопасность и вход» следует перейти по ссылке «Вход в аккаунт Google», а затем в меню слева найти пункт «Приложения, у которых есть доступ к аккаунту».

Google покажет полный список программ и расширений, которым ранее был предоставлен доступ к аккаунту, а также предложит отключить «ненужные или ненадежные» приложения.

В этом списке могут фигурировать, например, мессенджеры, которые иногда просят доступ к Google-диску, и мобильные игры, подключенные к Google Play. А вот приложения, имеющие доступ непосредственно к почте Gmail, стоит от нее отключить — все-таки, тайна переписки пока еще входит в список конституционных прав гражданина.