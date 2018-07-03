Бунт машин: смартфоны тайно рассылают интимные фото

Берегите приватность смолоду

Владельцы смартфонов Samsung жалуются на странную ошибку — их гаджеты начали самовольно отправлять личные фотографии хозяев на номера из телефонной книги. Снимки из галереи отправляются через стандартное приложение для отправки сообщений, которое никак не уведомляет пользователя о передаче данных и, соответственно, не спрашивает его разрешения.

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О проблеме заявили сразу несколько пользователей Reddit, а также специализированных форумов по техподдержке гаджетов Samsung. Судя по всему, этому багу подвержены многие модели смартфонов, включая последние флагманы Galaxy Note 8 и Galaxy S9.

Один из пострадавших рассказал, что его устройство посреди ночи отправило даже не одну фотографию, а всю галерею целиком. Этому молодому человеку, можно сказать, повезло, так как все его снимки по счастливой случайности были отправлены его девушке.

Тем не менее, последствия такой ошибки могли быть куда серьезнее, если бы получателем оказался начальник или партнер по бизнесу, чьи номера тоже хранились в телефонной книге.

Пользователь Reddit описал эту ситуацию как «крайне проблематичную»: «Для меня это самый настоящий кошмар, так как у меня в телефоне большое количество номеров моих клиентов. Если они получат доступ к моей галерее — это будет ужасно».

Не секрет, что зачастую в памяти смартфона хранятся интимные фото, предназначенные для ограниченного круга лиц, публикация которых может нанести репутационный вред владельцу. Например, в 2014 году в результате хакерского взлома в сеть утекли «голые» снимки американской актрисы Дженнифер Лоуренс, которые хранились в ее аккаунте iCloud.

Интимные фото, которые Лоуренс отправляла своему бойфренду, мгновенно оказались в интернете в общем доступе. Звезда «Голодных игр» назвала эту ситуацию отвратительной и требовала, чтобы ее обидчика судили не за кибервзлом, а за сексуальное преступление.

Обвинение требовало наказание в виде пяти лет лишения свободы, но хакер получил только 18 месяцев тюремного заключения.

Несмотря на то что его нашли и привлекли к ответственности, Дженнифер Лоуренс вряд ли удовлетворил такой приговор — украденные снимки до сих пор находятся в поисковых системах по соответствующему запросу. Как часто говорят эксперты по информационной безопасности, если что-то было загружено в интернет, оно остается там навсегда.

Остается только ждать

Как отмечает портал Gizmodo, самая неприятная часть ошибки Samsung заключается в том, что на телефоне не остается никаких следов того, что фотографии были кому-либо отправлены.

То есть человек может и не подозревать, что лишился приватности, до тех пор, пока не станет слишком поздно.

На текущий момент есть несколько теорий о том, что вызывает этот опасный баг. Наиболее правдоподобная из них — это сбой в коммуникациях между приложением Samsung Messages и системой расширенных коммуникаций (RCS, или Rich Communication Services), которая недавно получила крупное обновление.

Основная цель RCS — добавление новых функций к устаревшему SMS-протоколу. Судя по всему, обновленная система RCS и вызывает сбой в приложении для отправки сообщений, заставляя его самовольно отправлять фотографии.

Руководство Samsung уже осведомлено о проблеме. «Мы в курсе сообщений о данном баге, и наша техподдержка уже занимается решением», — говорится в официальном комментарии компании.

Пока точно не известно, сколько именно времени потребуется Samsung, чтобы защитить приватность своих пользователей, так что владельцы смартфонов южнокорейской компании могут сами принять пару превентивных мер, чтобы себя обезопасить.

Прежде всего, рекомендуется запретить приложению Samsung Messages доступ к хранилищу файлов — таким образом, оно не сможет ничего отправлять, даже втайне от владельца.

Также можно временно отказаться от базового приложения по отправке сообщений и переключиться на другое. Этот шаг тоже будет адекватной мерой, пока техподдержка Samsung не устранит уязвимость в системе. Кроме того, будет нелишним просмотреть свои альбомы на предмет провокационных фотографий и перенести их куда-либо в надежное место. Так, на всякий случай.