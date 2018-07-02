Ворам — бой: краденые телефоны отключат навсегда

Реестр против воров

Совет Федерации одобрил инициативу, согласно которой в России может появиться единая система контроля за смартфонами по номеру IMEI — уникальному идентификатору мобильного телефона, в котором зашифрованы место происхождения, модель и серийный номер устройства.

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Таким образом предлагается бороться с «серым» импортом и перепродажей краденых гаджетов, сообщают «Ведомости». Если телефон попадет в «черный» список, то пользоваться им будет невозможно — ни один из операторов не имеет права взять на себя его обслуживание.

Отмечается, что если смартфон не пройдет регистрацию, то он окажется в «сером», промежуточном списке. В течение двух-трех дней владельцу будет предложено прояснить статус своего гаджета, а по истечении этого срока устройство также будет заблокировано.

Обязанность регистрации телефонов ляжет на компании, импортирующие устройства, а также те физические лица, которые приобрели гаджет за границей. Она будет проводится на специальном сайте или в салоне связи.

Как следует из официального документа, описывающего новую инициативу, контроль по IMEI является актуальной для России идеей, так как около 40% мобильных телефонов попадают в страну нелегальным путем.

Такая система уже введена и опробована в десятках странах мира — например, в Турции после принятия соответствующего закона число краж телефонов сократилось на 90%.

Сообщается, что российская база данных не будет существовать автономно, а впоследствии будет интегрирована в международный реестр IMEI GSMA. Как отмечено в документе, создание такой системы будет финансироваться «негосударственными деньгами».

В январе 2018 года с похожим предложением выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). При этом предлагалось ограничить бесплатный ввоз устройств для личного пользования — не более одного гаджета в год. Если человек привозит второе импортное устройство, он должен заплатить $20, а при ввозе каждого следующего — $30.

На внедрение новых правил АКИТ предложила переходный период длительностью в три года.

Что с правами

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе МТС, представители компании и других операторов связи участвовали в заседании временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества в обсуждении концепции, которая направлена на предупреждение хищений абонентских устройств и снижение доли «нелегального» рынка с учетом зарубежного опыта.

В целом операторы поддержали необходимость принятия документа и готовы участвовать в проработке технических аспектов внедрения контроля IMEI.

«Нынешняя концепция более сбалансирована и системна, чем предыдущая. Мы поддерживаем подход, при котором контроль IMEI будет вводиться поэтапно в течение нескольких лет при соблюдении прав абонентов, в том числе использующих абонентские устройства с неуникальными IMEI», — заявил представитель пресс-службы МТС Алексей Меркутов.

Он добавил, что на текущий момент блокировка по IMEI не предусмотрена российским законодательством. Если же это требование будет установлено законом и для этого будут определены организационные и технические механизмы блокировки в рамках подзаконной нормативно-правовой базы, то оператор будет готов доработать свои системы для реализации такой возможности.



При этом представитель МТС отметил, что пока преждевременно говорить об уровне затрат, который потребуется на реализацию инициативы, до тех пор, пока не будут установлены организационно-технические требования к построению системы контроля IMEI.

С точки зрения качества связи сама инициатива по регулированию IMEI полезна, рассказала корреспонденту «Газеты.Ru» пресс-секретарь «Билайн» Анна Айбашева.

«Такой подход применяется регуляторами в других странах присутствия VEON.

Но внедрение подобной инициативы должно проходить поэтапно, без стрессов для рынка», — заключила собеседница «Газеты.Ru».

Такого же мнения придерживается и оператор Tele2. По словам пресс-секретаря компании Ольги Галушиной, компания поддерживает концепцию, но настаивает на поэтапном внедрении подобных схем.

«Газета.Ru» направила запрос в «МегаФон», но там не смогли предоставить оперативный комментарий.