Все о Масках: кто помог Илону заработать миллиарды

Семья и ранние годы

Илон Рив Маск родился 28 июня 1971 года в городе Претория в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Его папа, Эррол Маск, по образованию инженер-строитель. По словам самого Илона, у него никогда не складывались отношения с отцом. В детстве он часто был предоставлен самому себе и признается, что его сначала воспитали книги, а потом родители.

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Когда Илон решил переехать из ЮАР в Канаду, на родину матери, чтобы поступить в колледж, Эррол Маск не поддержал это решение. В одном из своих интервью Маск-младший рассказывал, как отец убеждал сына, что тот ничего не добьется, и даже называл идиотом.

Илон Маск публично называет своего отца «ужасным человеком».

«Вы даже не представляете, насколько он ужасен. Любое преступление, которое вы можете себе представить, совершал мой отец... Все так отвратительно, что в это сложно поверить», — заявил Илон Маск, описывая свои отношения с родителем.

Сам Эррол считает, что причиной такого горького признания со стороны сына может быть трагический инцидент — однажды в дом Масков ворвалась группа людей, трое из которых были убиты главой семейства. Эрролу Маску предъявили обвинения в убийстве, но позже оправдали, установив, что это была необходимая самооборона.

Кроме того, в марте 2018 года стало известно, что у 72-летнего Эррола Маска родился ребенок от его 30-летней падчерицы по имени Джана, что еще сильнее отдалило его от старшего сына.

Тем не менее, Илон Маск признает, что унаследовал талант к инженерии от своего отца.

После того как он устал успешным бизнесменом, он купил Эрролу и его новой семье дом, но предпочитает больше никак не контактировать с отцом.

Мама Илона Маска — Мэй Маск, профессиональная модель и практикующий диетолог. Она развелась с Эрролом Маском, когда Илону было восемь лет, а после решения сына переехать в Канаду последовала за ним.

Danny Moloshok/Reuters Мэй Маск со своим сыном Илоном, 2017 год

По словам Мэй, в канадском Торонто они жили вчетвером в небольшой квартире — она, Илон, его брат Кимбал и сестра Тоска. Мэй устроилась работать в университет, чтобы ее дети получили бесплатное образование, подписала модельный контракт, начала работать над диссертацией и параллельно строить бизнес в сфере диетологии.

В одном из интервью Мэй Маск признается, что на первую зарплату купила ковер в дом, а на вторую — компьютер для юного Илона, чтобы он мог заниматься программированием.

Кстати, одним из первых успешных проектов будущего миллиардера стала компьютерная игра, которую Маск написал в возрасте 12 лет — в ней нужно было отстреливать пришельцев из бластера. Подростку удалось продать ее компьютерному журналу за $500.

Сам Маск рассказывает, что рос замкнутым и был намного умнее своих сверстников, что не раз доставляло ему проблемы в школе. Он регулярно становился объектом буллинга, а однажды хулиганы даже сломали ему нос. «Я был самый маленький и самый умный, поэтому [школьные] банды устраивали за мной охоту», — говорит инженер.

Брат Илона Кимбал помог ему основать их первую «семейную» компанию Zip2, которая позволила им сколотить свое первое состояние в несколько миллионов долларов. После ухода из Zip2 Кимбал увлекся кулинарией и стал успешным ресторатором. Сестра Масков Тоска является продюсером и режиссером фильмов.

Личная жизнь

С личной жизнью у Илона Маска всегда было не все гладко. Кто-то считает, что всему виной неудачный брак его родителей, а кто-то всерьез думает, что Маск женат на своих многочисленных проектах и женщина рядом ему не так уж и нужна.

Сам Илон опровергает последнее утверждение, заявляя, что становится несчастным, если проводит время в одиночестве.

«Я не смогу быть счастливым в одиночку — засыпать одному для меня мучение...Я не ищу интрижку на одну ночь — мне нужны долгосрочные отношения. Я ищу серьезную спутницу жизни и родственную душу», — рассказывает бизнесмен.

Илон Маск со своей первой женой Джастин Уилсон

Со своей первой женой Джастин Уилсон Илон Маск познакомился во время учебы в университете Онтарио. Их пути на некоторое время разошлись, когда Маск переехал в Кремниевую долину, чтобы работать над своим первым стартапом. Спустя некоторое время они снова встретились и поженились в 2000 году.

Как вспоминает сама Джастин, выбравшая карьеру писательницы, Маск покорил ее тем, что отдал ей свою кредитную карточку, чтобы она смогла купить себе столько книг, сколько она захочет.

С будущей женой был составлен брачный контракт, на котором настаивал совет директоров PayPal — компании, к созданию которой Илон Маск приложил руку. Джастин не возражала против этого шага.

Пара переехала в Лос-Анджелес, где у них родился первенец — сын, которого назвали Невада. К сожалению, малыш умер в младенчестве — просто перестал дышать во время сна. Илон еще сильнее ударился в работу, запретив дома поднимать эту нелегкую тему.

Супруги все еще хотели детей, поэтому решили прибегнуть к искусственному оплодотворению, чтобы поскорее стать родителями. В результате в 2004 году у них родились двойняшки Ксавьер и Гриффин, а спустя еще два года тройняшки — Кай, Саксон и Дэмиэн. Таким образом, Илон и Джастин заботятся о пятерых сыновьях.

Дети не смогли спасти брак Масков — Илон все больше и больше углублялся в свои проекты и требовал от Джастин быть образцовой женой и хозяйкой, что у нее всегда получалось не очень. Женщина рассказывает о том, как тяжело ей было сидеть на ужинах с партнерами мужа и изображая интерес, тщательно скрывая скуку. В 2008 году они решили развестись.

После ознакомления с брачным договором Джастин Маск решила подать на бывшего мужа в суд, чего Илон ей так и не простил — его не устраивало, что писательница сделала из их развода шоу.

Сообщается, что они до сих пор общаются по минимуму, а детей Маска от Джастин забирают его ассистенты. В результате судебного процесса Джастин Маск получила $20 млн и дом в Лос-Анджелесе.

Горевал Илон Маска недолго — памятуя о том, что засыпать в одиночку ему категорически не нравится, он почти сразу завел роман с британской актрисой Талулой Райли. Что характерно, Райли быстро подружилась не только с детьми, но и с бывшей женой Маска Джастин. Они даже переписывались друг с другом, разговаривая о жизни и бытовых мелочах.

Илон Маск с детьми и бывшей супругой Талулой Райли, 2010 год

В 2010 году Маск и Райли поженились, чтобы развестись два года спустя. В 2013 году пара внезапно объявила о том, что повторно женится, но, по всей видимости, ошибки прошлого они так и не учли — в 2016 году Илон и Талула окончательно разошлись. Они по сей день остаются хорошими друзьями.

После этого у Маска был краткосрочный роман с актрисой и бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Херд, который закончился спустя год. Комментируя эти отношения, Илон Маск не стеснялся говорить о своем разбитом сердце и о том, как больно ему после разрыва.

В 2018 году Маск неожиданно для всех появился на ковровой дорожке Met Gala под руку с эпатажной 30-летней певицей Граймс, с которой познакомился в твиттере. Дальше одного выхода дело пока не зашло — больше миллиардера и исполнительницу вместе не видели. Впрочем, учитывая патологическую неспособность Маска оставаться одному больше полугода, не исключено, что скоро у него появится новая подруга.