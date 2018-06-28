Телефон вместо паспорта: граждан опознают по номеру

Телефон, паспорт и отпечатки — вот мои документы

В будущем россияне смогут подтвердить свою личность не только с помощью паспорта, но и с помощью мобильного телефона. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, такое предложение рассматривается рабочей группой по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве.

Внесенный законопроект предлагает использование девяти разных идентификаторов для гражданина, куда помимо номера телефона войдет электронная подпись, биометрические и дактилоскопические данные и пр. Таким образом, при заказе электронных услуг человек сможет подтвердить свою личность любым из этих идентификаторов.

В случае принятия инициативы соответствующие изменения будут внесены в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан». Согласно имеющимся данным, рабочая группа поддержала предложение, но отправила документ на доработку. Кроме того, в ходе обсуждения было отмечено, что сфера применения мобильного телефона как идентификатора может быть ограничена.

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В «Большой четверке» — крупнейших операторах связи в России — по-разному отреагировали на новый законопроект. Пресс-секретарь ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Анна Айбашева заявила «Газете.Ru», что идея поддерживается, но нуждается в доработке.

Руководитель по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти «МегаФона» Никита Данилов отметил, что компания также поддерживает данную инициативу.

«Операторы связи уже готовы к его [законопроекта] реализации, возможна незначительная доработка информационных систем. В ряде сфер мы уже проводим идентификацию по абонентскому номеру: например, по номеру проводится упрощенная идентификация для целей мобильной коммерции... Основным плюсом законопроекта является возможность использования цифровых идентификаторов в цифровой среде для дистанционного совершения юридически значимых действий», — рассказал Данилов.

Представители МТС и Tele2 не смогли предоставить оперативный комментарий.

По мнению генерального директора аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, приравнивание мобильного телефона к паспорту является противоречивой идеей. Он отметил, что

на территории России реализовано около 250 млн SIM-карт, что говорит о том, что многие люди пользуются не одним, а сразу несколькими номерами.

Кроме того, иногда SIM-карта покупается на короткий срок, например, на время сделки купли-продажи, чтобы обезопасить себя от мошенников и других угроз, после чего номер выбрасывается или закрывается.

«Я не вижу необходимости в столь радикальном приписывании номера мобильного телефона к паспортным данным», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Кредит по SMS

В прошлом году о SIM-карте в качестве полноценного идентификатора задумывалась и Государственная дума. При этом количество номеров, выданных на одного человека, ограничено не будет — каждый из них будет удостоверять его личность.

Эта инициатива потребует определенных затрат — по меньшей мере, необходимо создать государственный реестр со всеми «симками» россиян, а также ужесточить контроль за их распространением. Кроме того,

если номер телефона заменит паспорт, необходимо запретить его передачу третьим лицам, что на текущий момент никак не регулируется.

Как утверждал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в будущем гражданам России не придется носить с собой паспорт, так как его заменит SIM-карта в телефоне, который, как правило, всегда с собой. Кроме того, он не исключил того, что по номеру мобильного телефона можно будет даже взять кредит в банке.

Эксперты отрасли в целом поддержали разработку законопроекта, но указали на некоторые слабые места инициативы. Идентификаторы личности должны выдаваться соответствующими государственными органами, из-за чего мобильных операторов могут лишить полномочий по выдаче SIM-карт. Помимо прочего, процесс выдачи следует существенно ужесточить, чтобы избежать создания дубликатов, которые впоследствии могут быть использованы злоумышленниками.

Мошеннические схемы с SIM-картами давно привлекают внимание российских законодателей, что привело к принятию закона об ужесточении контроля за использованием и распространением SIM-карт. Согласно документу, при заключении договора мобильных операторов обязали проверять паспортные данные абонента по ведомственным базам и информационным системам государственных органов, например, через портал госуслуг, или воспользовавшись верификацией квалифицированной электронной подписи.