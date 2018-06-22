«За это должно быть стыдно»: Tesla катится под откос

Клеветник или борец за правду

Tesla подала в суд на своего бывшего сотрудника Мартина Триппа. Как следует из письма генерального директора компании Илона Маска, Трипп с помощью хакерского взлома получил доступ к коммерческой тайне и производственным секретам Tesla. Маск назвал техника «саботажником» и призвал сотрудников проявить бдительность, чтобы избежать таких ситуаций в будущем. Компания обратилась в суд и требует взыскать со своего бывшего работника $1 млн

Реклама

Ситуацию осложнило тревожное сообщение от одного из представителей Tesla. По его словам, Трипп угрожал устроить стрельбу на заводе компании в Неваде, который носит название «Гигафабрика». На производство немедленно была отправлена полиция, но трагедии удалось избежать.

Тем не менее, у самого Мартина Триппа другая версия происходящего. Он считает, что его уволили не за кражу гигабайтов секретной информации, а за то, что он обратил внимание на проблемы с безопасностью седанов Model 3, что не понравилось Илону Маску.

Бывший техник из Tesla опровергает любую причастность к хакерскому взлому, заявив, что у него «слишком мало терпения, чтобы кодить». Он называет себя разоблачителем, который получил «очень страшную информацию» от других, близких к производству сотрудников Tesla.

По словам Триппа, в машинах модели Tesla Model 3 установлены дефектные аккумуляторы. Кроме того, он заявил о том, что «Гигафабрика» производит огромное количество неиспользуемых отходов — общей стоимостью в $150 млн.

Мартин Трипп категорически отрицает свой злой умысел и считает, что его уволили из-за того, что он публично высказался об уязвимостях машин Tesla. На текущий момент Трипп ищет адвокатов и собирается подать встречный иск. Кроме того, он просит обеспечить ему защиту, так как боится преследования со стороны бывшего работодателя.

Его опасения не лишены оснований. Журналист Washington Post Дрю Харвелл опубликовал переписку Мартина Триппа и Илона Маска, которые общаются друг с другом на повышенных тонах.

«Вам должно быть стыдно за то, что вы клевещете на других людей. Вы ужасный человек», — пишет Маск.

В ответ Трипп обвинил миллиардера в том, что он лжет инвесторам и «всему миру».

«Выпускать дефектные машины с проблемами безопасности на дороги — вот что ужасно!» — заявил бывший техник.

Илон Маск ответил, что с Model 3 все в порядке, и назвал ее «самой безопасной машиной в мире».

New: Here's the full email chain - confirmed by Tesla - between Elon Musk and Martin Tripp. We also have news about threat allegations at the Gigafactory and responses from Tesla, Tripp and local law enforcement https://t.co/qb9cNIkiWC pic.twitter.com/Y5ARtz9i9W — Drew Harwell (@drewharwell) 21 июня 2018 г.

Опасность на дорогах

Model 3 пока не фигурировала в списках недостаточно безопасных автомобилей, не было с ней и смертельных ДТП. Однако автомобили Tesla попадали в аварии со летальным исходом. Одно из таких происшествий случилось совсем недавно — в конце марта 2018 года кроссовер Tesla Model X по неизвестным причинам врезалась в отбойник, после чего автомобиль разорвало, что привело к возгоранию.

СМИ сообщали, что незадолго до аварии погибший водитель обращался в техподдержку Tesla и жаловался на автопилот, который несколько раз пытался направить машину в отбойник на опасном участке дороги.

За два года до этого Tesla Model S с активным автопилотом также попала в смертельное ДТП. Грузовик с белым прицепом проезжал по дороге перпендикулярно движению электромобиля, который не смог зафиксировать препятствие на фоне светлого неба при солнечной погоде. В результате машина врезалась в фуру, из-за чего водитель Tesla скончался.

Возмущение Илона Маска и немедленный судебный иск в адрес Триппа можно легко объяснить — Tesla переживает далеко не лучшие времена, и скандальные заголовки в прессе не способствуют ее имиджу.

В конце 2017 года Tesla отчиталась об убытках в $671 млн за три месяца из-за нарушения графика производства Tesla Model 3, которая является самой популярной моделью компании. Это привело к обрушению котировок компании, возмущению инвесторов и потере $800 млн из кармана самого Маска.

Из-за того, что «Гигафабрике» пришлось резко увеличивать объемы производства, в некоторых машинах были обнаружены мелкие дефекты, поэтому история Мартина Триппа может иметь под собой основания.