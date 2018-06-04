Apple представляет новинки на конференции WWDC. LIVE

Кевин Линч рассказывает о встроенных соревнованиях между друзьями-владельцами Apple Watch — нужно выполнять фитнес-задания и получать за это награды.

В часах уже установлено большое количество разных упражнений, включая йогу, отжимания, прогулки по горам и прочее.