Apple представляет новинки на конференции WWDC. LIVE

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Снова Тим Кук. Пришло время поговорить про Apple TV.
А вот более дешевый вариант рации, если вам не хватает денег на Apple Watch.
Теперь необязательно звать Siri, если вам хочется что-то спросить — достаточно поднять свою руку с «умными» часами, и система сама поймет, что у вас назрел вопрос. Удобно!
В Apple Watch появится функция рации, так что можно будет говорить с другом с помощью своих часов. Прям как в «Могучих рейнджерах» или любом другом фантастическом фильме.
Кевин Линч рассказывает о встроенных соревнованиях между друзьями-владельцами Apple Watch — нужно выполнять фитнес-задания и получать за это награды.
В часах уже установлено большое количество разных упражнений, включая йогу, отжимания, прогулки по горам и прочее.
Официальный анонс watchOS 5!
Это все, что касается iOS. На сцену снова вышел Тим Кук, который расскажет об обновлении для Apple Watch.
FaceTime начинает поддержку групповых звонков — и не только для двоих или троих, но для 32 человек одновременно. Это выглядит как обычный видеовызов только с большим количеством плиток, на каждой из которых можно увидеть участника чата.
Анимодзи теперь умеют высовывать язык, прям как та надоедливая собачка в Snapchat. А еще — можно создавать эмодзи, похожие на себя. Они называются Memoji. До чего техника дошла — Apple придумали Sims!
А вот и функция, которую ранее уже представил Google — лимиты на время, проведенное в социальных сетях. Пользователь самостоятельно настраивает, сколько минут он хочет провести в том или ином приложении. После того, как время истечет — приложение закроется.
Дождались! iOS теперь будет группировать уведомления по категориям, например, собирать их в одну пачку, если они относятся к одному и тому же приложению. Это заметно освободит место на экране при просмотре. Действительно круто.
Подошло время для важных обновлений — тех, которые призваны ограничить зависимость от смартфона. Приложение Do Not Disturb («Не беспокоить») теперь имеет специальный ночной режим. Если пользователь включит свой телефон ночью, то не увидит на нем ничего, кроме времени — уведомления могут подождать до утра.
Тем временем в Твиттере иронизируют над тем, что Apple обновило те приложения, которые все обычно удаляют и никогда не пользуются. Но кому-то же это все-таки нужно!
Парочка обновлений для приложений. Среди них апдейт Apple News — персонифицированной ленты новостей из проверенных источников (на чем был сделан отдельный акцент). Кроме того, было переработано приложение Stocks, в котором располагаются биржевые котировки. Зачем-то Apple News теперь будут интегрированы в Stocks.
Новая функция для забывчивых — можно делать ярлычки с напоминаниями. К ним можно также привязать голосовую команду, на которую мгновенно отреагирует Siri.
Пришло время обновить голосовой ассистент Siri! Теперь во многих приложениях появится кнопка «добавить в Siri». После этого пользователь устанавливает собственную уникальную голосовую команду, по которой Сири открывает конкретное приложение. Особенно удобно для тех, кто любит общаться со своим встроенным помощником.
Следующее обновление ожидает приложение «Фото». В нем появился продвинутый поиск — по людям, местам и другим многочисленным категориям. Кроме того, приложение будет советовать какие фотографии загрузить в интернет. Больше никаких мучительных сомнений перед публикацией в Instagram!
Участники презентации играют в конструктор, заодно показывая, как можно играть в дополненной реальности, построив целый виртуальный город — с музыкантами, балериной и даже Бэтменом. Выглядит очень здорово, дети должны быть в восторге!
Федериги показывает, как можно использовать AR-приложение с USDZ — например, измерить длину объекта, изображенного на фотографии. Кстати, платформа ARKit получает обновление — ARKit 2!
А вот начинают сбываться прогнозы — Apple действительно делает ставку на AR и рассказывает о введении нового формата, который будет называться USDZ. На сцене появился представитель компании Adobe. Он рассказал о новом приложении, которое позволит создавать объекты в дополненной реальности.
Что касается производительности, то на iOS 12 приложения будут загружаться на 40% быстрее. Звучит слишком круто, чтобы поверить на слово! Кроме того, старые модели айфонов будут работать быстрее, а не так, как все обычно привыкли.
На сцене Крейг Федериги, который вспоминает самые крутые «фишки» и достижения iOS 11. По его словам, 95% пользователей этой ОС довольны сервисом. Что интересно, все устройства Apple, которые поддерживают 11 версию операционки, будут поддерживать и 12 версию. Зал аплодирует!
Сегодня будут представлены обновления для четырех платформ Apple. Начнем с iOS. Действительно, нас ждет 12 версия!
На сцену вышел Тим Кук! Он поблагодарил всех присутствующих и рассказал о важной дате — оказывается, AppStore исполнилось уже 10 лет!
Тем временем, журналисты уже собрались в зале и ждут начала презентации. Людей очень много!
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня мы ведем онлайн-трансляцию ежегодной конференции Apple под названием WWDC 2018. Ровно в 20:00 по московскому времени глава компании Тим Кук откроет мероприятие и заодно представит новинки программного обеспечения, а, возможно, и некоторые новые гаджеты «яблочной» компании.