Айфон и новая Siri: что покажут на презентации Apple

Программное обеспечение

iOS 12

WWDC 2018 — это, прежде всего, конференция разработчиков, и презентация нового ПО занимает на ней центральное место. Весь «яблочный» мир будет ждать новую версию операционной системы iOS под номером 12, которая, по мнению экспертов, не будет изобиловать свежими функциями и техническими примочками, зато должна запомниться стабильностью и быстродействием.

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Учитывая многочисленные проблемы с iOS 11, фокус на исправлении былых ошибок кажется верным для компании. Однако кое-какие нововведения в iOS 12 все-таки появятся — например,

редизайн всего интерфейса, улучшенный родительский контроль, расширение функций NFS-чипа, а также обновление платформы дополненной реальности ARKit 2.0 и фирменных анимированных «смайликов» под названием анимодзи.

iOS 12 будет поддерживать большое количество iPhone, начиная с версии 5s и заканчивая «десяткой».

Digital Health

С помощью Digital Health Apple присоединяется к глобальному тренду, заставив пользователя обратить внимание на свою зависимость от гаджетов.

Программа будет показывать время, проведенное перед экраном смартфона, а также внутри определенных приложений. По мнению руководства крупных техкомпаний, такая статистика поможет дисциплинировать пользователя.

macOS 10.14

Обновление ОС ожидает и семейство MacBook. Как и новая iOS, операционная система для макбуков сосредоточится на исправлении недочетов и повышении производительности.

В ноябре 2017 года в macOS High Sierra была обнаружена критическая уязвимость, из-за которой злоумышленник мог без пароля получить полный доступ к устройству пользователя. Глава Apple Тим Кук лично извинился за прокол и пообещал пристальнее следить за разработкой операционной системы, так что в новой macOS 10.14 можно ожидать улучшенную систему безопасности ноутбука.

Также сообщается об объединении приложений для iOS и macOS — теперь разработчики смогут создавать универсальную версию, которая будет одинаково работать на всех операционных системах Apple.

Информация о разработке такой функции сомнений не вызывает, но ее презентация может состояться не на WWDC 2018, а немного позднее.

Siri

Слухи о грядущем обновлении голосового помощника Siri, вероятно, не подтвердятся и являются хорошим примером выдачи желаемого за действительное. Многие эксперты сходятся во мнении, что в 2011 году Siri представляла собой технологический прорыв, а теперь заметно отстает от своих ближайших конкурентов — Alexa от компании Amazon и Google Assistant.

Обновленная Siri стала бы знаковым событием на WWDC 2018, но никаких официальных подтверждений этим слухам пока нет.

Гаджеты

iPhone SE 2

Apple не показывала новые айфоны на WWDC с 2010 года, когда был впервые представлен iPhone 4, но есть вероятность, что и в этом году случится нечто подобное. Речь идет об iPhone SE 2, который является прямым преемником модели SE, выпущенной два года назад.

Сам iPhone SE обладает многими функциями модели 6s, но выполнен в корпусе айфона пятого поколения. Если iPhone SE 2 вообще существует, то он будет задуман как облегченная версия iPhone X. С другой стороны, Apple может быть невыгодно отвлекать внимание от флагмана, ведь презентация новых айфонов состоится уже в сентябре.

iPad Pro

Весьма вероятна презентация обновленного iPad Pro — об этом свидетельствуют многочисленные утечки. Apple планирует представить два новых планшета с дисплеями на 11 и 12,9 дюйма соответственно.

Отличительной особенностью новых айпадов будет внедрение системы распознавания лиц Face ID, как на iPhone X.

Ожидается, что, как и у «десятки», объем боковых рамок будет сведен до минимума, а механическая кнопка «Домой» пропадет за ненадобностью.

Даже если iPad Pro в июне мы не увидим, то новые планшеты в долгий ящик точно не уйдут — скорее всего, их представят на ежегодной презентации в сентябре.

MacBook

Не исключается и демонстрация новых моделей макбуков, например, из линейки Air, которую Apple пообещала возродить. По слухам, новый MacBook Air получит дисплей Retina с диагональю 13 дюймов и улучшенные характеристики, но его стоимость будет ниже, чем у предыдущей, уже устаревшей модели.

WWDC 2018 пройдет в городе Сан-Хосе, Калифорния, в конференц-центре McEnery. Мероприятие продлится с 4 по 8 июня 2018 года.