Провода в сторону: 4 альтернативы Apple AirPods

Не Apple единым

В последнее время на улицах можно часто увидеть людей с торчащими из ушей «макаронинами». Это и есть пользователи Apple AirPods. Именно Apple, как это обычно и происходит, сделала новый формфактор популярным, представив свои беспроводные наушники еще в сентябре 2016 года.

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Главное отличие такого типа наушников — полное отсутствие проводов. Правый и левый динамик синхронизируются с источником звука и между собой по протоколу Bluetooth. AirPods — действительно неплохой продукт Apple, но у них есть две очень специфических особенности.

Во-первых, это не внутриканальные наушники, а наушники-вкладыши, поэтому звукоизоляция в них отсутствует.

В метро, на шумной улице, в самолете или на ветру пользоваться ими практически невозможно. У такой конструкции есть свои достоинства, например, в них уши устают меньше, чем с внутриканальными наушниками-затычками,

но в шумном городе конструкция AirPods накладывает серьезные ограничения на пользователя

Во-вторых, дизайн AirPods выглядит весьма специфично. Из-за довольно свободной конструкции кажется, что они вот-вот выпадут из уха.

Apple AirPods / Jonathan Morrison

Малоизвестные китайские компании пытаются скопировать дизайн и конструкцию AirPods, но пока не могут похвастаться достойным качеством. Тем не менее, у крупных компаний, давно занимающихся производством таких устройств, есть качественные модели беспроводных наушников, готовых конкурировать с Apple.

Jabra Elite 65t

Наушники от датской компании Jabra — самая новая модель в этом обзоре. В ней присутствует поддержка «дальнобойного» Bluetooth 5.0, обладающего повышенным радиусом действия по сравнению с предыдущей версией «синего зуба». Коннект со смартфоном у Elite 65t довольно надежен и почти никогда не теряется.

Jabra

В комплекте с Jabra Elite 65t поставляется компактный кейс-зарядка. Управляются эти наушники с помощью физических кнопок, на которых завязана в том числе и регулировка громкости. В модели присутствует влагозащита по стандарту IP55

Звук в наушниках можно подстроить под свой вкус с помощью эквалайзера смартфона. Также, если использовать приложение Jabra Sound+, можно настроить разные звуковые профили для эмбиент-режима — он нужен, если пользователю нужно контролировать внешнее звуковое пространство.

В этом режиме микрофоны наушников позволяют «слышать» окружающие звуки, что полезно, например, во время пробежки.

В каждом из этих профилей внешние звуки подмешиваются по-разному, в одних профилях слышны все без исключения звуки, а в других упор сделан, например, на голос. Время автономной работы Jabra Elite 65t составляет почти пять часов. Цена в России — 11,5 тыс. руб.

Samsung Gear IconX (2018)

Это уже вторая модель Gear IconX от корейской фирмы Samsung. Главные фишки этих наушников — сенсорное управление и режим работы «аудиоплеер».

Дмитрий Бевза/«Газета.Ru»

Да, в Gear IconX есть встроенная память (3,4 ГБ), и поэтому они могут самостоятельно воспроизводить музыку. Помимо кислотного розового цвета, который подойдет разве что девочкам-подросткам, в продаже есть модели «стандартных» черного или серого цветов.

Сенсорное управление Gear IconX очень затейливое. Оно кажется менее удобным, чем физические кнопки Jabra, но зато позволяет полностью управлять музыкой, звонками и голосовым помощником Google. В сами наушники встроен фитнес-трекер с голосовым ассистентом по бегу.

Время автономной работы, как и у Jabra Elite 65t, до 5 часов при воспроизведении музыки со смартфона и до 7 часов в режиме плеера. С технической точки зрения, это, наверное, самые «навороченные» наушники. Цена в России — 13 тыс. руб.

Sony WF-1000X

Sony WF-1000X — наушники с самым хорошим звуком в этом обзоре. У них очень активное шумоподавление и продвинутое фирменное приложение Headphones Connect, где звук можно подстроить под собственный вкус. Там же настраивается и эмбиент-режим.

Дмитрий Бевза/«Газета.Ru»

А вот управление WF-1000X на удивление аскетичное. Есть включение и выключение треков, прием звонков и переключение режимов активного шумоподавления. Как ни странно для модели такого класса, регулировки громкости у них нет. К недостаткам можно отнести и довольно короткий срок автономной работы — чуть более 3 часов. В кейсе-аккумуляторе повторная полная зарядка происходит за полтора часа.

Bluetooth-коннект в тестируемой модели был менее надежен, чем у Elite 65t и Gear IconX (2018) — несколько раз звук пропадал, и приходилось переподключаться к смартфону заново. Цена в России — 15 тыс. руб.

JBL Free

А вот JBL Free — самые «бюджетные» наушники. Звучание JBL Free понравилось немного меньше, чем у остальных моделей. Активного шумоподавления у JBL Free нет, как и нет управления громкостью. Кнопки позволяют включить или поставить трек на паузу и ответить на звонок.

JBL

Есть в модели защита от брызг (не путать с влагостойкостью). Время автономной работы стандартное — до 4 часов. Один из наушников можно использовать отдельно в качестве гарнитуры для звонков.

Bluetooth-коннект оказался самым ненадежным среди всех четырех моделей, а левый наушник во время написания обзора рассинхронизировался чаще, чем пользователю бы хотелось. Цена в России — 10 тыс. руб.

Резюме

Удобны ли все эти модели? В ухе они сидят как влитые, а провода ни за что не цепляются, потому что их попросту нет.

При этом все вышеперечисленные модели иногда теряли связь со смартфоном. Отсутствие регулировки громкости у Sony WF-1000X и JBL Free вообще необъяснимо с точки зрения юзабилити.

Качество звука является приемлемым, но необходимо понимать, что на таком же уровне звучат проводные внутриканальные наушники за 3-5 тыс. руб. Словом, аудиофилам придется еще некоторое время «посидеть на проводах».