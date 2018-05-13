Вход по паспорту: Дуров создает свой интернет

Свой интернет с криптовалютой и торрентами

Telegram Open Network, или TON, — новый проект Павла и Николая Дуровых, который своей амбициозностью и масштабом превосходит даже социальную сеть «ВКонтакте». С технологической точки зрения, TON — это продвинутая версия даркнета, то есть распределенная пиринговая сеть со скрытыми IP-адресами, работающая поверх сети интернет.

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Именно эти особенности TON позволяют ей не зависеть от национальных интернет-регуляторов. С идеологической точки зрения TON — это уменьшенная криптоверсия всемирной паутины практически со всеми ее элементами.

В TON входят:

1) Криптовалюта валюта Gram и платежная система TON Blockchain (вместо Mastercard, VISA и PayPal).

2) Средство обмена сообщениями, файлами и контентом — мессенджер Telegram

3) Виртуальный паспорт — TON External Secure ID (Telegram Passport)

4) Децентрализованное торрентоподобное хранилище для файлов и сервисов — TON Storage (вместо облаков Google и Amazon).

5) Своя система поиска по именам TON DNS (вместо мировой Domain Name System).

Эти и еще шесть других сервисов ТON должны обеспечивать работу платформы в любых, даже самых неблагоприятных внешних условиях — при неисправностях, блокировке и даже уничтожении ее отдельных элементов и узлов.

Универсальный мультипаспорт

Как сообщило издание «Ведомости», в данный момент в Telegram началось закрытое обсуждение виртуального паспорта TON External Secure ID. Произошло это с небольшой задержкой, так как согласно плану развития компании Telegram Passport должен был быть реализован еще в первом квартале 2018 года. Собираемые и хранящиеся в Telegram Passport персональные данные пользователей очень напоминают верификацию в платежной системе PayPal — это фотографии, сканы паспорта или водительских прав, подтверждение адреса проживания с помощью сканов чеков на оплату ЖКХ, данные об банковских картах и прочее.

Чем же Telegram Open Network отличается от других социальных платформ и интернет-сервисов? Во-первых, своей масштабностью, так как пока подобные мегапроекты реализованы только в Китае (яркий пример — WeChat).

Во-вторых, своей архитектурой. TON — это распределенная, скрытая с помощью прокси и анонимайзеров платформа, работающая поверх сети интернет. Она объединяет в себе сервисы обмена сообщениями, хранилища данных, контент-провайдеров, сайты, криптовалютную платежную систему Gram и другие сервисы.

TON неподконтрольна национальным интернет-регуляторам, и ее нельзя заблокировать стандартными техническими способами.

Отметим также, что мессенджер Telegram — это всего лишь первый из двенадцати элементов этого мегапроекта.

После публикации в начале 2018 года «белой книги» TON всем наконец-то стало понятно, как будет монетизироваться сам Telegram. Мессенджер станет лишь одним из приложений TON, а доход будут приносить платные сервисы и операции с криптовалютой Gram. И хотя сегодня не все финансовые операции в интернете требуют введения своих персональных данных, но для того чтобы Gram стал полноценным платежным инструментом, внесение личной информации и ее валидация необходимы. Именно для этого и нужен Telegram Passport.

Используемая в Telegram Passport концепция хранения зашифрованных персональных данных позволяет обойти требования законодательства некоторых государств, где разрешено хранение личной информации только на территории национальных юрисдикций.

При использовании Telegram Passport персональные данные пользователя шифруются его личным ключом, а доступ к ним имеет только та финансовая организация или сервис, которая проверяет достоверность персональных данных. Отсутствие у Telegram ключей шифрования и доступа к данным пользователей в теории позволяет компании избежать претензий со стороны правоохранительных органов.

Однако работает это не всегда. Россия вряд ли попадет в число стран, где можно будет свободно использовать Telegram Passport.

Потенциал большой, но не в России

Глава компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Коммисаров считает, что схема хранения персональных данных Telegram Passport может легально работать в России только в том случае, если данные российских пользователей будут храниться в той части сети Telegram, которая находится на территории РФ.

На сегодняшний день у Telegram никаких облачных-хранилищ, серверов и дата-центров в России нет, а с учетом складывающихся, точнее нескладывающихся взаимоотношений Павла Дурова с российскими властями, в ближайшее время они вряд ли появятся.

«Требования 152 Федерального Закона «О защите персональных данных» практически невыполнимы для транснациональных компаний, таких как Telegram. Во-первых, все обрабатываемые персональные данные должны храниться на территории Российской Федерации, а во-вторых, трансграничная передача персональных данных без письменного согласия субъекта этих данных запрещена в принципе.

До тех пор, пока Россия не присоединится к международным европейским конвенциям и правовым нормам по защите персональных данных и не упростит порядок трансграничной передачи персональных данных, внедрение Telegram Passport на территории РФ практически невозможно.

Также не стоит забывать о недавнем иске ФСБ к Telegram и решении суда о блокировке данного мессенджера на территории РФ», — рассказал «Газете.Ru» технический директор компании Neironix Иван Мараховка.

Большая часть опрошенных «Газетой.Ru» экспертов посчитала логичной создание Telegram Passport и отказ братьев Дуровых от использования анонимной криптовалюты с точки зрения глобального позиционирования TON.

«Является ли на самом деле что-либо анонимным в интернете? Биткоин, например, многие воспринимают как валюту, изначально создававшуюся для анонимных транзакций. Но если вы посмотрите его манифест — там нет ничего об анонимности. Это история про децентрализацию, а не про анонимность. Сам же Telegram идентифицирует клиентов по номеру телефона. Какая здесь может быть анонимность? Каждый серьезный бизнес понимает, что анонимность платежей — большое препятствие для его развития. Ни одно государство, начиная с США, анонимный платежный сервис не пропустит. Поэтому если Дуров хочет расти в направлении финансов, деваться ему некуда», — считает финтех-эксперт Игорь Костылев.

Специалисты сходятся в мнении, что схема работы Telegram Passport сделана таковой, чтобы соответствовать требованиям американских и европейских финансовых регуляторов.

Отказ Дуровых от анонимности своей криптовалюты Gram также можно объяснить и тем, что подтверждение личности даст возможность пользоваться услугами сторонних приложений и сервисов, участие которых предполагается в экосистеме TON.

«В число таких сервисов может войти все, что угодно, начиная с платежей за коммунальные услуги и заканчивая покупкой недвижимости. Успешные примеры уже есть. Тот же WeChat использует почти 90% населения Китая и как средство коммуникации, и как платежный инструмент»,— говорит Иван Мараховка.

А вот исполнительный директор блокчейн-стартапа SONM Олег Любимов считает, что прохождение идентификации пользователей в TON скорее всего будет опциональным и понадобится только для работы с расширенными функциями платежной системы Gram и с теми cторонними сервисами, которые этого потребуют.

По его мнению, при тотальной идентификации пользователей платформа вряд ли сможет стать по-настоящему популярной.

Оценивая перспективы TON, он отметил, что ее успех будет зависеть от выбранной стратегии и способности реализовать в обозначенные сроки амбициозные планы по развитию системы, которые заявлены в «белой книге».

На сегодняшний день новый проект братьев Дуровых развивается так, что каждый последовательно реализуемый элемент Telegram Open Network, будь то мессенджер или виртуальный паспорт, вступает в противоречие с российским законодательством и правоприменительной практикой. В таких условиях сложно себе представить Gram и Telegram Passport как популярную в России платежную систему — по крайней мере, в ближайшем будущем.