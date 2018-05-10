Нереальная красота: как диджитал-модели покоряют мир

Модель, певица и просто красавица

Инстаграм-аккаунт Лил Микелы стал настоящей сенсацией — с момента его регистрации в апреле 2016 года пользователи гадали, является ли модель настоящей девушкой или просто диджитал-проектом. Дело в том, что Микела ведет настолько «человеческий» образ жизни, что невольно начинаешь задумываться о ее реальности.

Zyrtec Bae Публикация от *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) 1 Апр 2018 в 3:51 PDT

В профиле Микелы говорится о том, что ей 19 лет. Она — американка бразильского происхождения, которая по легенде проживает в Лос-Анджелесе.

На текущий момент у виртуальной модели уже 1,1 млн подписчиков, которые внимательно следят за приключениями Лил Микелы. Она путешествует, фотографируется в брендовой одежде и встречается с реальными людьми — музыкантами и дизайнерами.

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Общение с богемой явно наложило свой отпечаток на жизнь девушки — она не только модель, но и певица, чьи композиции можно легко найти и послушать в интернете. Кроме того, в январе 2018 года Лил Микела появилась на развороте вполне реального журнала Paper.

Помимо поклонников у Лил Микелы есть и критики, пренебрежительно называющие ее «киборгом». Ее, а точнее ее создателя, чья личность остается тайной, обвиняют в том, что он продвигает контент, не имеющий отношения к реальности. Микела ведет образ жизни, который можно назвать «гламурным» — по факту она нигде не работает, но всегда выглядит идеально.

Такая претензия к Instagram-модели выглядит по меньшей мере лицемерно. Как правило, обычные «человеческие» аккаунты завлекают подписчиков примерно таким же способом — авторы публикуют картинки красивой жизни, а несовершенства внешности или пейзажа на заднем плане маскируют фильтрами. Любой снимок, который публикуется в Instagram, редко отражает реальность, и совершенно неважно, кто на нем — реальная личность или виртуальная.

Сторонница Трампа и хакер

В середине апреля мир неожиданно узнал о новой диджитал-модели — блондинке по имени Бермуда. Девушка прославилась тем, что внезапно взломала аккаунт Лил Микелы, разместив там свои фотографии. Под одним из селфи Бермуда заявила о том, что Микела — «фейк и большая лгунья».

Блондинка завершила публикацию словами «ты сама это спровоцировала» и призвал всех подписываться на ее аккаунт. Черный пиар пошел Бермуде на пользу — если до хакерской атаки ее профиль насчитывал около 15 тыс. фолловеров, но на текущий момент их количество увеличилось до 65 тысяч.

Позже Лил Микела вернула себе свой аккаунт, а Бермуда опубликовала совместное фото с американо-бразильянкой. Оно было подписано словами «нам нужно держаться вместе».

Такая большая разница в количестве подписчиков между двумя моделями обусловлена сразу несколькими факторами. Если Микела выглядит более-менее натурально, то Бермуда весьма отдаленно напоминает человека — она скорее похожа на персонажа компьютерной игры Sims.

Ее «искусственность» подтверждается и тем, что Бермуда фотографируется в практически одинаковых позах, в то время как Лил Микела свободно подстраивается под любой пейзаж и ситуацию.

Не добавляет Бермуде популярности и тот факт, что она в открытую поддерживает президента США Дональда Трампа, гордится своей белой расой, критикует либералов и хвалит политиков правого толка.

Мотивы хакерского взлома на текущий момент так и остаются тайной. Вероятно, что это была лишь пиар-акция в поддержку менее популярной Бермуды. Эксперты также не исключают того, что в постановке приняли участие обе девушки, и в будущем можно ожидать их совместный проект.

Красота из Африки

Шуду Грэм называет себя «первой в мире цифровой супермоделью». Именно это гласит надпись в ее Instagram-профиле, который ведет создатель Шуду — вполне реальный 28-летний звездный фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон.

Подписчики аккаунта называли красоту девушки «нереальной» и оказались правы — Уилсон официально подтвердил, что Шуду всего лишь 3D-модель, которую он создал с помощью компьютера и назвал «воплощением красоты».

. . #3dart Публикация от Shudu Gram (@shudu.gram) 24 Апр 2017 в 4:36 PDT

Сейчас у Шуду уже 110 тыс. фолловеров, и это число продолжает расти. К сожалению, признание фотографа, которым он надеялся положить конец спорам о реальности модели, вышло ему боком. Дело в том, что Шуду — африканка с темной кожей, а ее создатель принадлежит к белой расе.

Беспощадные интернет-пользователи обвинили Уилсона сразу в нескольких грехах — от расизма до культурной апроприации. «Белый фотограф придумал, как заработать на черной женщине, и при этом не платить ей», — пишет одна из подписчиц Шуду.

Культурная апроприация— это социологическая концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой культуры рассматривается как в значительной степени отрицательное явление.

Другой пользователь возмутился тем фактом, что Уилсон «фотографирует» виртуальную модель, хотя мог бы найти настоящую, не менее красивую темнокожую девушку для своих проектов. «Зачем эта Шуду вообще существует?» — задается вопросом комментатор.

Тем не менее, фотограф не отчаивается и отстаивает право Шуду на существование. «Да, для меня она особенная, но таковыми являются и миллионы африканских мужчин и женщин. Она — фантазия, пытающаяся прорваться в реальность, и я хочу помочь ей в этом деле», — заявил Кэмерон-Джеймс Уилсон.