Списать у соседа: что Apple стоит перенять у Android

Вместо предисловия следует рассказать про некоторые особенности двух самых популярных мобильных систем, которые объясняют причины невозможности заимствования нескольких функций. Все основные достоинства и недостатки iOS и Android происходят из-за разности подхода компаний еще на стадии разработки первых версий своих операционных систем.

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Если Android разрабатывался как открытая и бесплатная система, исходный код которой мог использовать любой желающий, то iOS всегда была закрытым проектом, который предназначен исключительно для смартфонов и планшетов Apple.

Именно поэтому интерфейс смартфонов на Android так сильно варьируется — производитель волен изменять иконки, переключатели и шрифты так, как он считает разумным. По той же причине мы не станем относить кастомизацию Android к плюсам, потому что это является неотъемлемой частью этой операционной системы.

Открытость системы в конечном счете не всегда положительно сказывается на пользователях.

Так, многие разработчики принципиально выпускают свои приложения только для iOS, потому что в этой системе они куда более защищены от пиратства. В Android можно легко скачать установочный файл со стороннего ресурса и пользоваться платной программой, не заплатив ни копейки разработчику.

Везде есть свои плюсы и минусы, но мы перечислим некоторые важные функции, которые бы значительно упростили работу с iOS и которые уже давно есть в Android.

Работа с уведомлениями

Уведомления — очень важная часть интерфейса, особенно в условиях, когда большинство людей имеют аккаунты в трех-четырех социальных сетях и мессенджерах, а еще парочку ящиков электронной почты.

В Android уведомления удобно группируются по приложениям и отправителям. То есть если сообщение от условной Маши было получено в 9 утра, а затем она написала еще одно послание ближе к ночи, то эти два сообщения будут находиться рядом, потому что пришли от одного и того же человека.

В iOS же другая логика. Все уведомления размещаются в хронологическом порядке, превращаясь в длинное непроглядное полотно, в котором трудно разобрать что-либо на ходу.

Разделение экрана

Последние «яблочные» флагманы выходили с большими диагоналями дисплеев, что позволяет добавить режим разделения экрана на две части. К сожалению, iPhone до сих не поддерживает эту функцию.

Производители смартфонов на Android уже давно самостоятельно включают эту возможность в свои прошивки, а не так давно она появилась и в оригинальной версии «зеленого робота». Эта функция полезна, когда требуется, например, переписать текст с фотографии или ответить на сообщение во время просмотра какого-либо видеоролика.

Установка собственного рингтона

Может быть, в 2018 году это звучит не очень современно, но в iOS до сих пор отсутствует возможность быстро поставить себе на рингтон именно тот трек, который нравится. Не спасает даже подписка на Apple Music — рингтон на звонок можно лишь приобрести за отдельную плату в специальном магазине iTunes.

Гибкость центра управления

Одна из тех вещей, которая очень раздражает в iOS — это неудобная «шторка» с быстрыми настройками. В последних версиях ее значительно переработали, но не добавили удобной и простой функции, которая была на Android c самых ранних версий.

Если на любом Android-смартфоне зажать одну из иконок быстрого доступа, то пользователь «проваливается» в основной раздел, где можно выбрать wi-fi сеть, к которой вы хотите подключиться и т.д.

В iOS для всех этих действий необходимо нажать на иконку настроек, выбрать раздел, а уже в разделе (wi-fi, к примеру) выполнять необходимые действия. Это все занимает много времени, и в Apple эту проблему до сих пор не исправили.

Поддержка индивидуального профиля пользователя

Это одна из немногих полезных функций, которая доступна на Android уже на протяжении нескольких лет. Суть ее очень проста: планшеты часто используются как семейный гаджет и редко принадлежат только одному члену семьи. Каждый использует его в своих целях и исходя из своих интересов.

В Android можно гибко настроить сразу несколько пользовательских профилей, на каждом из которых будут установлены только необходимые приложения, доступны только нужные фотографии и другие файлы. Кроме того, пользователь имеет возможность задать индивидуальное оформление и поставить обои. Особенно это удобно для семей с детьми, потому что родители могут быть спокойны, что рабочие документы в безопасности, а дети получают доступ только к тому кругу приложений, который обозначили родители.

В Apple такую функцию пока не предусмотрели, и на iPad можно задать лишь один профиль.