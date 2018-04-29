Лежит и не встает: Telegram добили в Амстердаме

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера на территории Европы. «Серьезный перегрев кластера серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — написал предприниматель в твиттере.

Реклама

Чуть позже в официальном аккаунте мессенджера — также в твиттере — появилось сообщение, что сбои в работе Telegram связаны с отключением электричества в Амстердаме.

«Продолжаются ремонтные работы после массовых отключений электричества в Амстердаме, которые затронули многие сервисы.

Пользователи Telegram в Европе, MENA [Магриба и Ближнего Востока], России и СНГ в данный момент не могут подключиться [к Telegram]. Мы извиняемся и будем информировать вас о ходе выполнения работ», — говорилось в посте.

Мессенджер также добавил, что в настоящее время специалисты работают над устранением проблемы.

Для компании Павла Дурова это не первый сбой в работе. 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram на территории России. Причиной данных действий стал отказ владельцев Telegram передавать ключи для расшифровки сообщений пользователей.

«Роскомнадзор ежедневно совершенствует инструментарий, позволяющий выполнить решение суда по ограничению доступа к Telegram на территории России», — заявили в ведомстве.

Впрочем, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в разговоре с РИА «Новости» заявил, что заблокировать Telegram с помощью блокировки IP-адресов невозможно. По словам специалиста, борьба с мессенджером Павла Дурова будет продолжаться вечно, так как Telegram является не сайтом, а приложением.

«И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — пояснил интернет-омбудсмен.

Мариничев указал, что мессенджер сможет обновлять свое программное обеспечение и благодаря этому обходить блокировки. Также специалист отметил, что попадание Telegram в список заблокированных ресурсов будет вынуждать пользователей устанавливать другие программы для обхода блокировок.

В ночь на 27 апреля в «черный» список Роскомнадзора попали IP-адреса «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Twitter, «Яндекса» и других компаний. Надзорный орган заявил о своевременном удалении этих адресов из реестра и объяснил блокировку «технологическими особенностями системы».

«Ковровые блокировки» Роскомнадзора зацепили не только социальные сети и мессенджеры, но и российский бизнес. В арбитражный суд Москвы был подан первый иск против надзорного органа. Предприниматель Александр Вихарев считает, что ведомство виновато в том, что его бизнес понес убытки — из-за действий Роскомнадзора оказались заблокированы серверы его компании.

«Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах», — говорится в заявлении истца.

Вихарев требует от Роскомнадзора компенсацию в размере 5 млн руб. из-за репутационных потерь его компании. Не исключено, что иск станет первым, но далеко не последним в сложившейся ситуации. Ранее эксперты оценили косвенные потери от блокировок Telegram в $2 млрд.

При этом сам Дуров выразил сомнение на счет того, что смог бы достичь компромисса с российскими властями.

«Ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей ни Telegram, ни другие мессенджеры, не могли бы выдать при всем желании. Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году.

Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке шести террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году», — написал Дуров на своей странице во «ВКонтакте».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя жалобы представителей рунета, признал наличие технологических и технических сложностей при блокировке мессенджера.

«Сам процесс по ограничению доступа к Telegram оказался, наверное, сложнее, чем представлялось ранее, но это не значит, что решение суда не следует исполнять», — сказал представитель главы государства.