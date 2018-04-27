Так получилось: Роскомнадзор объяснил блокировку соцсетей

Всему виной технологические особенности

Роскомнадзор выступил с официальным комментарием касательно блокировок в ночь на 27 апреля. Тогда в реестр запрещенных ресурсов неожиданно попали IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассников», Twitter и других популярных в России сайтов.

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Как оказалось, внезапная блокировка была скорее случайной, чем намеренной. «Попадание в реестр отдельных IP-адресов связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ведомство отдельно отметило, что на текущий момент адреса социальных сетей удалены из реестра и «свободны от блокировки».

Ночной инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне он призвал не иронизировать по поводу технологических действий Роскомнадзора в связи с блокировкой мессенджера Telegram.

«Конечно же, мы неоднократно подчеркивали, что РКН работает по ограничению доступа во исполнении решения суда. Безусловно, конечно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов. Это понятно. Но существуют технологические трудности. Сам процесс ограничения доступа к Telegram оказался сложнее, чем предполагали, но это не значит, что решение суда не следует исполнять», — заявил Песков.

Блокировку Telegram прокомментировал и глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что у него мессенджер работает как раньше.

«В Чечне, кстати, Телеграм работает, у меня только с перебоями бывает. У нас какая-то особая зона», — заявил глава республики.

Заблокирован Telegram — страдает весь рунет

«Газета.Ru» обратилась за комментарием к директору по связям с общественностью «Яндекса» Очиру Манджикову, который подтвердил, что ночью в реестре Роскомнадзора появилось пять IP-адресов компании.

«Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов», — заявил Манджиков.

По его словам, попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету.

«Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции», — заявил PR-директор «Яндекса».

Манджиков добавил, что блокировки Роскомнадзора прежде всего наносят вред рунету. » Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Ограничение доступа к российским ресурсам затронуло и социальную сеть «ВКонтакте». «Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ ко множеству ресурсов.

Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических.

Вы и сами могли с этим столкнуться — вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей «ВКонтакте» временно лишилась доступа к социальной сети», — рассказал «Газете.Ru» управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Он добавил, что из-за нестабильной работы пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который «ВКонтакте» использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях. Компании пришлось пойти на этот шаг из-за хаотичных блокировок Роскомнадзора, пытающегося исполнить судебное решение по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Рогозов объявил о том, что в ближайшее время компания запустит голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием — тем самым, которое используется в «секретных» чатах Telegram.

«Уже сейчас end-to-end шифрование начинает использоваться повсеместно — и мы верим, что стремление к безопасному общению интернет-пользователей не станет причиной исчезновения средств коммуникации. Прогресс неостановим», — заключил управляющий директор «ВКонтакте».