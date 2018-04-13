Пятница, 13-е: черный день для Telegram. LIVE

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Представили Роскомнадзора и ФСБ отказались комментировать дело и покинули здание суда.
Доступ к Telegram ограничат до исполнения требования ФСБ о передаче ключей шифрования.
«Решение суда подлежит немедленному исполнению». Защита Telegram имеет право подать апелляцию и оспорить его.
Суд принял решение заблокировать Telegram на территории России. Роскомнадзор обязали принять меры по ограничению доступа к информационным системам Telegram.
Судья вернулась в зал для вынесения решения.
В зале тишина. Операторы уже приспустили камеры — снимать здесь откровенно нечего. Помещение маленькое, а на лицах представителей ФСБ и Роскомнадзора — никаких эмоций.
Несмотря на быстрое судебное разбирательство, совещание слегка затянулось. Помимо основного зала, журналисты следят за трансляцией заседания в двух дополнительных. Все замерли в напряженном ожидании.
В зал судебного заседания запустили операторов — Первого канала, России и НТВ. Однако снимать им придется лишь лица представителей Роскомнадзора и ФСБ. Записывать судью приставы запретили.
В социальных сетях шутят о том, что пока судья совещается, еще можно можно успеть настроить обход вероятной блокировки.
Судебное разбирательство окончено, переходим к судебным прениям. Однако участники процесса отказались принимать в них участие, так как уже высказали свою позицию.
«Суд переходит в совещательную комнату», — говорит судья Смолина.
Слово берет представитель ФСБ Костина. «Мы поддерживаем заявленные требования. Telegram, оспаривая постановление о привлечении административной ответственности, заявил о том, что информация не направляется в ФСБ из-за тайны частной переписки. Основания неисполнения требований ФСБ незаконны. Любое лицо, распространяющее информацию, должно соблюдать правила и и исполнять обязанности. Telegram должен предпринять все меры для их исполнения».
«Просим удовлетворить заявленные требования по блокировке Telegram в полном объеме», — заключила представитель Роскомнадзора.
Смелянская подчеркивает, что в Telegram могут содержаться сведения, используемые террористическими и экстремистскими организациями, которые представляют угрозу жизни и здоровья граждан России.
«В 2017 году Telegram был включен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора. Одной из обязанностью ОРИ является предоставление информации ФСБ — то есть декодирование информации пользователя. Telegram не исполнил соответствующие обязанности. ФСБ направила документ, свидетельствующий о том, что мессенджер не предоставил запрашиваемую информацию», — говорит представитель Роскомнадзора, пересказывая предысторию сложных отношений ведомства и мессенджера, в том числе упоминая длительную переписку, жалобы, штраф и прочие подробности.
Представитель ФСБ Костина так же подтвердила, что основания для отложения судебного заседания отсутствуют. «Суд отклонил ходатайство и рассмотрит иск без представителя Telegram», — заявила судья Смолина.
В адрес Суда поступило ходатайство от представителя Telegram, сообщила судья. Имеется в виду ходатайство о переносе заседания.
«Ходатайство не подлежит удовлетворению. Суд уведомил о процессе заинтересованное лицо. У него был необходимый период для того, чтобы заключить соглашение с нашими представителями», — заявила представитель Роскомнадзора Смелянская.
Судья Смолина открыла заседание и зачитала права участников процесса: они могут снимать копии материалов дела, заявлять ходатайства, возражать и т.д.
Судья вошла в зал. Судебное заседание объявляется открытым.
Среди ценителей мессенджера значится и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Telegram очень удобный, мы действительно используем его, в том числе для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет достигнут консенсус. Насколько мы понимаем, он пока не найден».
Он добавил, что «закон есть закон», и в случае блокировки мессенджера «мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям».
На возможную блокировку Telgegram отреагировали и федеральные чиновники. Некоторые из них активно пользуются мессенджером.
«Я всегда выступал за открытый и прямой диалог власти с обществом на любых площадках, в том числе и сети интернет. Поэтому у меня есть аккаунты практически во всех соцсетях. Все знают, что я активный пользователь Telegram, у меня есть не только свой канал, но и по работе, личным вопросам я пользуюсь этим мессенджером», — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Журналистов завели в зал суда. За столом уже сидят представители ФСБ и Роскомнадзора — совсем скоро начнется заседание. Адвокатов Telegram в зале нет.
Отметим, что сторона защиты может подать апелляцию на решение суда первой инстанции. Тем не менее, из-за ходатайства Роскомнадзора существует опасность, что Telegram могут заблокировать уже сегодня.
Позиция Павла Дурова касательно блокировки мессенджера ясна давно: «Угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст частные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет поддерживать свободу и неприкосновенность частной жизни».
Иск Роскомнадзора сегодня будет рассматривать федеральная судья Юлия Смолина.
Накануне основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что его юристы не будут участвовать в суде по иску Роскомнадзора. По словам Дурова, он не хочет «легитимизировать откровенный фарс» присутствием своих адвокатов.
При этом защитники интересов Telegram в России отметили, что суд не дал им никакой возможности подготовиться к судебному процессу и не предоставил никаких материалов дела, включая сам иск. В связи с этим адвокат Telegram Дмитрий Динзе обратился в Таганский суд Москвы с просьбой отложить заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений. На текущий момент ответ суда так и не был получен.
Журналисты уже заполнили коридор у зала суда, в котором будет рассматриваться иск Роскомнадзора. «Думаю, картина будет следующей: гром гремит, молния, и в коридоре появляется Дуров в виде голографической проекции», — отшутился один из представителей прессы.
Многие говорят о том, что Таганский суд по традиции задержит заседание на 15-20 минут.
Мессенджер ранее отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, объяснив отказ тем, что принцип построения Telegram не позволяет это сделать.
За это суд оштрафовал мессенджер на 800 тыс. рублей, а Роскомнадзор вынес ему предупреждение.
Тем временем до начала заседания осталось менее получаса. Как передает корреспондент «Газеты.Ru», во дворе Таганского районного суда журналисты готовятся к прямым включениям. Там же расположились переносные студии российских телеканалов.
Для тех, кто в танке, напомним, что сегодня Роскомнадзор намерен начать блокировку Telegram — он сделает это в случае удовлетворения иска Таганским судом, не дожидаясь апелляции. Накануне о таком решении заявила представитель ведомства.
«Мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — заявили в Роскомнадзоре.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня в Таганском районном суде решится судьба мессенджера Павла Дурова Telegram. Возможно, именно сегодня всем нам придется перейти на запасной аэродром и захватить с собой все личные и рабочие чаты. Мы будем следить за судебным заседанием в онлайн-режиме.