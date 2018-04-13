Пятница, 13-е: черный день для Telegram. LIVE

Среди ценителей мессенджера значится и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Telegram очень удобный, мы действительно используем его, в том числе для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет достигнут консенсус. Насколько мы понимаем, он пока не найден».

Он добавил, что «закон есть закон», и в случае блокировки мессенджера «мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям».