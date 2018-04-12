Telegram остался день: судьба мессенджера решится в суде

Суд уже завтра

Иск о блокировке мессенджера Павла Дурова Telegram будет рассмотрен Таганским судом Москвы 13 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как сообщила судья Юлия Смолина, заседание назначено на 10 часов утра по московскому времени.

Досудебная подготовка и предварительная беседа по иску состоялась 12 апреля, но юристы Telegram на нее не явились.

По словам Павла Чикова, руководителя правозащитной организации «Агора», которая защищает интересы Telegram в суде, руководство мессенджера уведомили о запланированной беседе только после того, как информация была опубликована в интернете, а СМИ начали звонить в суд.

«Ни иска, ни письменных уведомлений, ничего ни в Telegram, ни его представителям не приходило», — заявил Чиков в своем личном Telegram-канале.

При этом в карточке дела, с которой можно ознакомиться на сайте Таганского суда, фигурирует истец в лице Роскомнадзора (РКН), но отсутствует ответчик. Как пояснил пресс-секретарь суда, «Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо».

Кроме того, к иску в качестве заинтересованного лица была привлечена Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, чье требование отказывается выполнять Telegram, что и привело к судебному разбирательству. Ранее представители мессенджера заявили о технической невозможности исполнения требований ФСБ и направили соответствующее письмо в Роскомнадзор, но ведомство опровергло его получение.

Глава РКН Александр Жаров же заявил, что руководство Telegram и вовсе «лукавит».

«Юристы говорят о том, что это невозможно. На самом деле в этом есть определенная доля лукавства, потому что, что касается нешифрованных чатов, специалисты, в том числе и в публичной плоскости, говорили, что предоставление ключей возможно. Это требует технической экспертизы, это длительный процесс», — сообщил Жаров. Он добавил, что с Telegram до сих не пор не налажен конструктивный диалог.

Блокировка до обжалования

В рамках предварительного заседания представитель Роскомнадзора Мария Смелянская подала ходатайство о немедленной блокировке Telegram в том случае, если иск будет удовлетворен. Смелянская аргументировала это тем, что «данное судебное дело связано с распространением информации», а руководство мессенджера до сих отказывается предоставить ключи шифрования для декодирования сообщений пользователей.

Решение по данному ходатайству будет оглашено после вынесения итогового заключения.

«Газета.Ru» связалась с правовым аналитиком «Агоры» Дамиром Гайнутдиновым и узнала, может ли Роскомнадзор заблокировать Telegram 13 апреля, не дожидаясь апелляции.

«Теоретически, да. Поскольку нам так никто и не удосужился предоставить исковое заявление и ходатайства РКН, а также дать возможность поучаствовать в подготовке к рассмотрению дела, могу только предполагать. В ГПК есть статья 212, согласно которой суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным», — пояснил эксперт.

Он добавил, что это не является препятствием для подачи апелляции, которая понадобится для того, чтобы продемонстрировать Европейскому суду по правам человека исчерпание национальных эффективных средств защиты. Ранее компания Telegram Messenger уже направляла жалобу в ЕСПЧ на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

Два лагеря

Тем временем активные пользователи Telegram тоже не сидят без дела и пытаются защитить мессенджер. Юрист организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян сообщил »Ведомостям», что в ближайшее время в Страсбург будут направлены жалобы четырех десятков пользователей Telegram, которые надеются таким образом дойти до ЕСПЧ.

Другая инициативная группа юзеров создала интернет-петицию, в которой просит Павла Дурова найти хоть какой-нибудь компромисс с российскими властями под лозунгом «Мы не хотим терять Telegram».

«Наша страна не раз становилась жертвой террористических атак, поэтому требования тут могут показаться более жесткими, чем в других странах», — говорится в петиции.