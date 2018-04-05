iPhone прогнется под нас

Компания Apple планирует существенно изменить дизайн будущих моделей iPhone. Как сообщает Bloomberg, новые «яблочные» гаджеты будут оснащены гнутым дисплеем.

Реклама

Кроме того, у айфонов появится бесконтактное управление жестами. На текущий момент эта идея выглядит по крайней мере как смелый эксперимент — в продажу такие iPhone поступят не раньше, чем через два-три года.

Тем не менее руководство Apple рассчитывает на то, что такие нововведения будут выгодно выделять айфоны на рынке мобильной техники, который сильно перегружен смартфонами разных брендов, но примерно одинаковых возможностей.

Руками не трогать

Бесконтактное управление позволит пользователям управлять айфоном, двигая пальцами в непосредственной близости от экрана, но не касаясь его напрямую. Работа в этом направлении уже ведется — в ноябре 2017 года у компанией Apple появился патент, в котором описывалась технология, позволяющая камере TrueDepth на iPhone X распознавать движения пальцами в 3D-измерении.

Такая функция была бы очень полезной в дополненной реальности, в которую Apple в последние несколько лет инвестирует значительные денежные средства.

Предполагается, что датчик, встроенный в экран айфона, сможет не только «узнавать» жесты, но и определять расстояние между кистью руки и дисплеем.

Apple с начала своей истории пыталась изобретать новые способы взаимодействия с электроникой. Например, в 1980-х годах Стив Джобс впервые популяризировал компьютерную мышь как средство ввода информации.

Но и конкуренты не дремлют. В смартфоне Samsung Galaxy S4, который поступил в продажу еще в 2013 году, уже тогда была функция управления жестами, правда, довольно примитивная — с помощью взмаха рукой над поверхностью экрана можно было быстро ответить на звонок или просмотреть интересующий контент.

Управлением жестами занималась и компания Microsoft — предполагалось, что таким образом пользователи смогут управлять смартфонами на базе ОС Windows Phone, которая так и не оправдала ожидания ни своих создателей, ни потребителей.

Таким образом, у Apple есть пространство для своего обычного маневра — подхватить уже не новую идею, довести ее до ума и распространить по всему миру, сделав использование этой технологии повседневным.

Однако источник, знакомый с производством, пояснил Bloomberg, что эта технология дойдет до потребителя не раньше, чем через два года.

Изогнутый — значит современный

О том, что у iPhone рано или поздно будет изогнутый дисплей, начали говорить еще пару лет назад. Отмечается, что эта идея уже была реализована в смартфонах Samsung, но в другой манере --

если у гаджетов корейского вендора экран закругляется по углам, то Apple обещает, что «айфон будущего» будет изгибаться вовнутрь сверху донизу.

Первыми вертикально изогнутый смартфон выпустила LG в 2014 году — он назывался G Flex. Но из-за того, что гаджет в целом был принят весьма прохладно, компания решила отказаться от этой идеи и не стала использовать ее в будущих моделях. При этом такая необычная форма дисплея была сделана исключительно в дизайнерских целях и не несла в себе никакой утилитарной функции.

Такой технологии, по подсчетам источника, фанатам Apple придется ждать два-три года.

Осень близко

Эти слухи о дизайне и функциях новых моделей iPhone касаются ближайшего будущего и могут и вовсе остаться нереализованными. Аналитиков и экспертов по продукции Apple пока гораздо больше интересуют подробности об iPhone XI — именно так условно называют ту модель айфона, которая будет представлена публике уже этой осенью.

Ожидается, что в сентябре по аналогии с прошлым годом пользователям будут предложены сразу три новых модели, которые, вряд ли подвергнутся сильным изменениям в дизайне. Эксперты полагают, что они будут похожи на уже существующий iPhone X и сохранят «вырез-монобровь» вверху экрана, а также минимальные рамки по бокам корпуса.

Кроме того, есть информация о том, что Apple перейдет на аккумуляторы в виде буквы L, чтобы сэкономить больше пространства внутри смартфона.