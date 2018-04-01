Флагманы приплыли: топ-5 смартфонов весны

Самыми современными смартфонами в премиальном сегменте на данный момент являются пять моделей — Samsung Galaxy S9+, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2s и Asus Zenfone 5z. Новых релизов пока не намечается, так что такое положение, скорее всего, будет сохраняться в течение всей первой половины 2018 года.

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Примечательна хронология презентаций эти устройств — Samsung Galaxy S9 + представили 25 февраля, Sony Xperia XZ2 — 26 февраля, Asus Zenfone 5z — 27 февраля, Xiaomi Mi Mix 2s и Huawei P20 Pro — 27 марта. Такая плотность дат не случайна и объясняется тем, что компании пристально наблюдают друг за другом и за чужими продуктами.

Встречаем по одежке

Разговор о новых флагманах 2018 года уместно начать с дизайна — на него обращают внимание все пользователи, а особенно покупатели премиальных смартфонов.

Что касается внешнего вида новых аппаратов, то Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro, Asus Zenfone 5z заметно изменили дизайн по сравнению со флагманскими моделями 2017 года, а вот Samsung Galaxy S9 + и Xiaomi Mi Mix 2s лишь немного поменяли внешний вид своей премиальной линейки.

«Безрамочный» дизайн победно шествует по миру, поэтому все пять смартфонов оснащены вытянутыми дисплеями с соотношением сторон 18:9.

Это логично и понятно — такие экраны улучшают эргономику устройств (их удобнее держать в руке) и более комфортны для интернет-серфинга, общения в социальных сетях и мессенджерах, чем смартфоны с классическим соотношением сторон экрана 16:9. Это четкий тренд, и очевидно, что в этом году почти все премиальные смартфоны получат экраны с таким же соотношением сторон.

Все, кроме Huawei, перенесли сканер отпечатков пальцев на заднюю панель. С одной стороны, это выглядит эффектно и повышает процентное значение соотношения площади экрана и площади всей фронтальной панели смартфона, то есть screen-to-body ratio.

С другой стороны, «умный» сканер на лицевой панели позволяет вообще отказаться от кнопок управления в пользу управления жестами — почти как в iPhone X. Именно такое решение применено в Huawei P20 Pro. В нем можно использовать классические наэкранные кнопки управления, а можно их убрать и пользоваться комбинацией свайпов и нажатий на сканер.

Среди пяти смартфонов в обзоре первое место по показателю screen-to-body ratio занимает Samsung Galaxy S9+ с 84,2%. Далее следует Asus Zenfone 5z (83,6%), Huawei P20 Pro и Xiaomi Mi Mix 2s (81,9%) и Sony Xperia XZ2 (76,1%).

Металлический корпус получил только «бюджетный» Asus Zenfone 5z, а у остальных моделей задняя панель выполнена из ударопрочного стекла Gorilla Glass 5 или из экзотической керамики, как у Xiaomi Mi Mix 2s.

Пример компании Apple оказался заразительным — знаменитый вырез под фронтальную камеру в верхней части экрана переняли Huawei и Asus. Выглядит такое решение не очень эстетично, зато по сути оно очень практично, так как позволяет разместить индикацию — время, состояние аккумулятора, сигнал сети и прочее — не на отдельной информационной панели, которая «отъедает» часть экрана, а слева и справа от фронтальной камеры.

Камера

Продвижение почти всех новых смартфонов построено вокруг новых возможностей их камер. Пять новых флагманов оснащены процессорами с поддержкой искусственного интеллекта. Собственно, пока единственным заметным приложением возможностей блока NPU (нейронного процессора) является камера.

Новые фото- и видеоопции камеры, а также возможность создавать, потреблять и делиться фото- и видеоконтентом стала главной фишкой всех пяти смартфонов и местом приложения усилий разработчиков. Xiaomi Mi Mix 2s получил новую двойную камеру, а Huawei P20 Pro даже тройную основную и 24-мегапиксельную селфи-камеру.

С одномодульной камерой остался только Sony Xperia XZ2, зато японская компания единственная, кто реализовала режим сверхзамедленной съемки — 960 кадров в секунду в режиме Full HD.

Соревнование с целью выяснить, какой смартфон снимает лучше, продолжается уже несколько лет. Похоже, сами вендоры поверили, что качественная камера — это серьезное конкурентное преимущество. Улучшение камер смартфонов можно только приветствовать, но вот маркетинговая гипотеза о том, что камера настолько серьезно влияет на решение о покупке того или иного аппарата, выглядит несколько спорно.

Производительность и экран

Пять новых смартфонов базируются на самых высокопроизводительных процессорах на сегодняшний день. Asus Zenfone 5z, Xiaomi Mi Mix 2s и Sony Xperia XZ2 работают на Qualcomm Snapdragon 845.

Samsung Galaxy S9 + и Huawei P20 Pro — на процессорах производства Samsung и Huawei,это Exynos 9810 Octa и Hisilicon Kirin 970 соответственно. Разницы между ними в производительности практически нет.

Зато есть разница в экранах смартфонов. Во-первых, только у Galaxy S9+ экран с Quad HD+ разрешением (1440 x 2960), а у остальных обычное Full HD+ 1080x.

Впрочем, более высокое разрешение экрана Galaxy S9+ почти не заметно, если, конечно, не вставлять смартфон в шлем виртуальной реальности.

Намного важнее то, что у Samsung Galaxy S9+ и Huawei P20 Pro есть SuperAmoled экраны, позволяющие реализовать технологию Always оn Display, которая на выключенном экране показывает время, дату, количеству входящих сообщений и прочее.

Что касается беспроводной зарядки, то в 2018 году произошло «эпохальное» событие — первый китайский смартфон Xiaomi Mi Mix 2s начал поддерживать такой тип зарядки. Помимо него, беспроводную зарядку получили Samsung Galaxy S9 + и Sony Xperia XZ2.

Asus Zenfone 5z не может это делать из-за металлического корпуса, так как законы физики неумолимы, а вот причины, по которым беспроводной зарядки нет у Huawei P20 Pro, неизвестны.

Бренд имеет значение

Возвращаясь к конкурентным преимуществам тех или иных флагманских смартфонов следует отметить, что имидж бренда в этом рыночном сегменте может перевешивать более высокие технические характеристики конкурентов. Из всей представленной пятерки лидером в этом плане является Samsung, а вот Xiaomi и Asus c премиальностью пока ассоциируются слабо, эти компании больше известны своими бюджетными моделями смартфонов.

Тем не менее, несмотря на имидж того или иного бренда, влияние цены на статистику продаж никто отрицать не будет. На конец марта 2018 года стоимость Samsung Galaxy S9 составляет €990, Huawei P20 Pro — €900, Sony Xperia XZ2 — €800, Xiaomi Mi Mix 2s — €640, а Asus Zenfone 5z — €480.

Все эти модели будут доступны на российском рынке в первой половине 2018 года. Подводить итоги и определять лидера продаж пока рано, но уже очевидно, что пользователю будет из чего выбирать.