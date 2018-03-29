Глобальный сбой: когда починят Telegram

Перебои с электричеством

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой — пользователю по всему миру жалуются на невозможность отправить и прочитать сообщения. На момент написания заметки о недоступности приложения сообщают жители России, Украины, Италии, Германии, Польши, Чехии, Египта и других стран.

Факт сбоя был подтвержден в официальном твиттере Telegram. «Наши пользователи из Европы, Ближнего Востока и стран СНГ на текущий момент испытывают сложности при подключении. Мы уже занимаемся этой проблемой и надеемся, что скоро вернем вас в онлайн», — говорится в публикации.

Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon. — Telegram Messenger (@telegram) 29 марта 2018 г.

На вопрос одного из пользователей, правдивы ли сообщения о том, что причиной сбоя является хакерская атака, официальный аккаунт ответил отрицательно.

Создатель мессенджера Павел Дуров также прокомментировал проблемы с подключением.

«В серверном кластере отключилось питание, из-за чего возникли проблемы в работе Telegram в Европе. Мы пытаемся это исправить со своей стороны, но многое зависит от того, когда центр обработки данных сможет восстановить питание», — сообщил Дуров.

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В трендах Twitter на текущий момент набирают популярность два хэштега — #телеграмживи и #telegramdown (рус. «Telegram упал»). Пользователи из России просят лично Дурова разобраться с проблемой и выкладывают картинки, на которых прикладывают к логотипу мессенджера подорожник и пластыри.

Блокировка раньше срока

Последний сбой в работе Telegram случился 5 марта текущего года. Подобные перебои с отправкой и получением сообщений случаются не реже раза в месяц, но как правило техкоманда мессенджера оперативно справляется с неполадками.

Некоторые пользователи из России высказали опасения, что Telegram начал блокироваться Роскомнадзором из-за отказа Павла Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования — тем более накануне советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко рассказал о наличии технической возможности заблокировать мессенджер в России.

«Мы переживаем очень за Telegram. Технически можно заблокировать, технически можно все. Китай же справился… Техника в этом плане все позволяет, а дальше — желание Роскомнадзора», — заявил Клименко.

Тем не менее, пятнадцатидневный срок, который Роскомнадзор предоставил Telegram на выполнение российского законодательства, еще не вышел — соответствующее предупреждение надзорный орган выпустил только 20 марта.

Само ведомство тоже поспешило опровергнуть свою причастность. «Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем», — говорится в публикации Роскомнадзора в твиттере.

Ранее председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов назвал возможную блокировку мессенджера нэеффективной.

«Интернет и, в том числе, социальные сети — это океан. В океане строить дамбы, заборы, ворота бессмысленно, потому что вокруг все равно океан. В океане надо строить корабли, а корабли — это информационные агентства, блогосфера и так далее. То есть там работать надо, а не запрещать», — отметил Федотов.

Новые рекорды

Буквально накануне обрушения Telegram на официальном канале Дурова появилось сообщение о том, что на текущей неделе свыше 700 тыс. пользователей подключались к мессенджеру ежедневно.

Кроме того, 22 марта команда Telegram сообщила, что количество пользователей приложения составило 200 млн человек.

«Это сумасшедшее количество. Если бы Telegram был страной, мы находились бы на шестой строчке по численности населения», — говорит Дуров в официальном блоге мессенджера.

Бизнесмен также отметил, что Telegram никогда не прибегал к рекламе для продвижения, поэтому все 200 млн пользователей по сути подключились к мессенджеру по рекомендации своих друзей и знакомых.

Приоритетом Telegram всегда будут пользователи, так как компании не нужно отчитываться перед акционерами или рекламодателями. Кроме того, он не сотрудничает с маркетологами и правительственными агентствами.

«С того дня, как мы запустились в апреле 2013 года, мы не выдали третьим лицам ни одного байта личных данных наших пользователей, — подчеркнул Дуров. — Для нас Telegram — это концепция. Концепция того, что каждый на этой планете имеет право на свободу».

Создатель мессенджера добавил, что мощный прирост количества пользователей доказывает, что в то время как команда Telegram верит в своих пользователей, 200 млн человек верят в Telegram.

«Спасибо вам за это. Мы всегда на вашей стороне», — заключил Дуров.